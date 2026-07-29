Tveimur leikmönnum karlaliðs Keflavíkur í fótbolta lenti saman á æfingu í fyrradag. Annar þeirra nefbrotnaði.
Fótbolti.net greinir frá þessari uppákomu. Í samtali við miðilinn staðfestir Jónas Guðni Sævarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá Keflavík, að upp úr hafi soðið á æfingu hjá liðinu.
„Það var hörkuæfing og eins og oft gerist á æfingum þá voru menn að takast á. Það fór kannski lengra en manni þykir þægilegt. Þetta var hiti á æfingu sem kom upp og verður leyst innan félagsins,“ sagði Jónas við Fótbolta.net.
Jónas sagði ennfremur að leikmennirnir tveir myndu ekki mæta á æfingu fyrr en búið væri að leysa málið. Hann vonast til að þeir sættist og horfi fram á veginn.
Keflavík hefur komið á óvart með góðu gengi í sumar en nýliðarnir eru í 6. sæti Bestu deildarinnar með nítján stig eftir sextán umferðir.
Næsti leikur Keflavíkur er gegn KA á HS Orku-vellinum á miðvikudaginn kemur.