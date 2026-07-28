Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Valur Páll Eiríksson skrifar 28. júlí 2026 20:53 Kevin Vázquez verst Lionel Messi árið 2021. EPA/Alejandro Garcia Kevin Vázquez, fyrrverandi leikmaður Celta Vigo í spænsku úrvalsdeildinni, er á leið til Þórs á Akureyri. Fótbolti.net greinir frá. Vázquez er 33 ára gamall bakvörður sem getur leyst stöðuna beggja megin vallar. Vázquez og Nico Williams eigast við árið 2023.EPA/Luis Tejido Hann er án félags eftir að hafa leikið með Sporting Gijon í spænsku B-deildinni á síðustu leiktíð en samningur hans rann út í sumar. Hann lék lengst af með Celta Vigo og á 68 leiki að baki í spænsku úrvalsdeildinni þar sem hann tókst á við menn á við Lionel Messi og Vinicius Junior. Hann verður annar Spánverjinn sem gengur í raðir Þórs á eftir framherjanum Víctor Bertomeu, sem einnig er 33 ára gamall. Sá þreytti frumraun sína í 0-0 jafntefli við KA í gærkvöld. Vinicius Junior sækir hér að verðandi leikmanni Þórs.EPA/Rodrigo Jimenez Þór Akureyri Spænski boltinn Besta deild karla Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Sonurinn skaut móður sína Sport Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Sölvi keyptur til KR Íslenski boltinn „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Fótbolti Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Sjá meira