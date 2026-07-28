Íslenski boltinn

Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kevin Vázquez verst Lionel Messi árið 2021.
Kevin Vázquez verst Lionel Messi árið 2021. EPA/Alejandro Garcia

Kevin Vázquez, fyrrverandi leikmaður Celta Vigo í spænsku úrvalsdeildinni, er á leið til Þórs á Akureyri.

Fótbolti.net greinir frá. Vázquez er 33 ára gamall bakvörður sem getur leyst stöðuna beggja megin vallar.

Vázquez og Nico Williams eigast við árið 2023.EPA/Luis Tejido

Hann er án félags eftir að hafa leikið með Sporting Gijon í spænsku B-deildinni á síðustu leiktíð en samningur hans rann út í sumar. Hann lék lengst af með Celta Vigo og á 68 leiki að baki í spænsku úrvalsdeildinni þar sem hann tókst á við menn á við Lionel Messi og Vinicius Junior.

Hann verður annar Spánverjinn sem gengur í raðir Þórs á eftir framherjanum Víctor Bertomeu, sem einnig er 33 ára gamall. Sá þreytti frumraun sína í 0-0 jafntefli við KA í gærkvöld.

Vinicius Junior sækir hér að verðandi leikmanni Þórs.EPA/Rodrigo Jimenez
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