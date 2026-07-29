„Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 29. júlí 2026 10:02 Ökklinn hefur verið að angra Nikolaj Hansen síðustu vikur. vísir / sýn sport „Ég er ekki búinn að æfa mikið en ég held að þetta verði allt í lagi,“ segir Nikolaj Hansen, framherji Víkings sem hefur verið að glíma við ökklameiðsli, fyrir seinni leikinn gegn Hapoel Be‘er Shiva í undankeppni Meistaradeildarinnar í kvöld. Nikolaj hefur verið sjóðheitur fyrir lið Víkings í Evrópukeppnum síðustu misseri og skoraði bæði mörkin í 2-1 sigri Víkings í fyrri leiknum gegn Hapoel Be‘er Shiva. Liðið þarf á öllum hans kröftum að halda í kvöld en Nikolaj hefur verið að glíma við meiðsli. Hann hefur verið með stökkbólginn ökkla síðan í síðasta einvígi gegn Györ en kveðst samt klár í slaginn. „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins og þá verður vonandi allt í lagi,“ segir Nikolaj en hann fékk líka góða hvíld í síðasta leik Víkings, 5-1 sigri gegn Keflavík. „Planið var að ég myndi spila á móti Keflavík en við tókum stöðuna daginn fyrir, ökklinn var búinn að vera vondur, og við tókum bara ákvörðun um að það væri gott að gefa þessu nokkra daga í viðbót. Þetta er bara hluti af því að vera fótboltamaður, það er alltaf eitthvað að plaga mann en þegar leikurinn byrjar gleymist þetta fljótt.“ Fyrri leikurinn gegn Be‘er Shiva heppnaðist vel hjá Víkingi að mati Nikolaj og hann segir liðið leggja upp með sömu taktík í kvöld, háa pressu. „Já við verðum að spila okkar leik áfram og pressa. Við þurfum samt að passa betur upp á plássið bakvið vörnina, við sáum það í fyrri leiknum að þeir eru hættulegir ef við förum of hátt. Við förum bara inn í leikinn með sama plan og síðast og ætlum að sýna hversu gott Víkingsliðið er.“ Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Tengdar fréttir Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ Nikolaj Hansen var glaður þegar hann haltraði í viðtal eftir leik Víkings og Beer Sheva í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann skoraði bæði mörk Íslandsmeistaranna í 2-1 sigri þeirra. 21. júlí 2026 21:50 Mest lesið Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótbolti UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Besti handboltamaður heims fór í markið Handbolti Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum Fótbolti Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Fótbolti Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Fleiri fréttir „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Sjá meira