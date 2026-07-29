Íslenski boltinn

„Ég þarf bara að teipa þetta að­eins“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ökklinn hefur verið að angra Nikolaj Hansen síðustu vikur.
Ökklinn hefur verið að angra Nikolaj Hansen síðustu vikur. vísir / sýn sport

„Ég er ekki búinn að æfa mikið en ég held að þetta verði allt í lagi,“ segir Nikolaj Hansen, framherji Víkings sem hefur verið að glíma við ökklameiðsli, fyrir seinni leikinn gegn Hapoel Be‘er Shiva í undankeppni Meistaradeildarinnar í kvöld.

Nikolaj hefur verið sjóðheitur fyrir lið Víkings í Evrópukeppnum síðustu misseri og skoraði bæði mörkin í 2-1 sigri Víkings í fyrri leiknum gegn Hapoel Be‘er Shiva.

Liðið þarf á öllum hans kröftum að halda í kvöld en Nikolaj hefur verið að glíma við meiðsli. Hann hefur verið með stökkbólginn ökkla síðan í síðasta einvígi gegn Györ en kveðst samt klár í slaginn.

„Ég þarf bara að teipa þetta aðeins og þá verður vonandi allt í lagi,“ segir Nikolaj en hann fékk líka góða hvíld í síðasta leik Víkings, 5-1 sigri gegn Keflavík.

„Planið var að ég myndi spila á móti Keflavík en við tókum stöðuna daginn fyrir, ökklinn var búinn að vera vondur, og við tókum bara ákvörðun um að það væri gott að gefa þessu nokkra daga í viðbót. Þetta er bara hluti af því að vera fótboltamaður, það er alltaf eitthvað að plaga mann en þegar leikurinn byrjar gleymist þetta fljótt.“

Fyrri leikurinn gegn Be‘er Shiva heppnaðist vel hjá Víkingi að mati Nikolaj og hann segir liðið leggja upp með sömu taktík í kvöld, háa pressu.

„Já við verðum að spila okkar leik áfram og pressa. Við þurfum samt að passa betur upp á plássið bakvið vörnina, við sáum það í fyrri leiknum að þeir eru hættulegir ef við förum of hátt. Við förum bara inn í leikinn með sama plan og síðast og ætlum að sýna hversu gott Víkingsliðið er.“

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík

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