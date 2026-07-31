Fótbolti

„Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kevin Lamour, Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs FIFA, til hægri, gagnrýnir harðlega áform Gianni Infantino, forseta FIFA, til vinstri.
Kevin Lamour, Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs FIFA, til hægri, gagnrýnir harðlega áform Gianni Infantino, forseta FIFA, til vinstri. Getty/Apinya Rittipo/EPA/RONALD WITTEK

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs FIFA gagnrýnir harðlega áform Gianni Infantino, forseta FIFA, um að selja eignarhluti í keppnum til einkafjárfesta.

Staða Infantino sem forseta FIFA var enn frekar til skoðunar á föstudag þegar framkvæmdastjóri rekstrarsviðs sambandsins gagnrýndi harðlega áform hans um að selja eignarhluti í keppnum til einkafjárfesta.

Í yfirlýsingu sem send var til Associated Press lýsti Kevin Lamour hinum umdeildu áformum sem „verkefni eins manns“ og sagði „nú væri kominn tími fyrir stjórnmálaleiðtoga í fótboltaheiminum að spyrja sig réttu spurninganna og taka réttar ákvarðanir“.

Hann bætti við að stjórn FIFA hefði verið „blekkt“ varðandi verkefnið. Í hinni löngu yfirlýsingu var Infantino þó ekki nafngreindur en breska ríkisútvarpið segir frá.

Yfirlýsingin barst sama dag og Þriðja álfusambandið lýsti sig andsnúið áformunum, háttsettur ráðgjafi Infantino sagði af sér og Andy Burnham forsætisráðherra Breta sagði Svisslendinginn „rangan mann“ til að leiða FIFA.

Lamour sagði í yfirlýsingu sinni: „Hlutverk okkar – hlutverk hundraða ástríðufullra, hollra og fyrirmyndar starfsmanna FIFA – er að þjóna fótboltanum.“

„Forseti verður að leiða fólk saman, sameina það og veita því innblástur. Í dag upplifum við hið gagnstæða.“

Lamour viðurkenndi að hann bæri skyldu til að sýna vinnuveitanda sínum hollustu en einnig að fylgja „ákveðnum gildum“ og að styðja samstarfsfólk sitt.

„Ef það þýðir að ég missi vinnuna, þá verður svo að vera. Ég mun skilja þá ákvörðun og virða hana. Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt,“ skrifaði Lamour í yfirlýsingu sinni.

FIFA

Tengdar fréttir

Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“

„Það er óhætt að segja að þetta hafi verið fjörug vika. Vika getur verið langur tími í fótbolta, hvort sem er innan vallar og utan,“ segir Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ. Umdeild áætlun FIFA um að hleypa fjárfestum að borðinu hjá sambandinu hefur sætt gagnrýni víða.

Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af á­ætlunum FIFA

Knattspyrnusamband Asíu, AFC, tekur undir með samböndum Evrópu og Ameríku, UEFA og CONCACAF, og mótmælir fyrirhuguðum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar hjá alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA.

FIFA heldur settri stefnu

Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgunsárið þar sem því er lofað að mjög svo umdeildum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar verði fylgt eftir. Ekki sé verið að selja fótboltann frá sambandinu. Fjölmiðlar hafi truflað kynningarferlið.

Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki

Concacaf mótmælir tillögum Gianni Infantino um að selja hlut Fifa til einkafjárfesta. Sambandið ætlar þó ekki að ganga jafn langt og Uefa með að sniðganga keppnir á vegum Fifa.

Evrópuþjóðirnar samþykktu að snið­ganga HM

Knattspyrnusambönd þjóða innan Evrópu samþykktu einróma á neyðarfundi UEFA nú síðdegis að sniðganga heimsmeistaramótið í fótbolta ef áætlanir FIFA um utanaðkomandi fjárfestingar fá fram að ganga.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið