„Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. júlí 2026 18:48 Kevin Lamour, Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs FIFA, til hægri, gagnrýnir harðlega áform Gianni Infantino, forseta FIFA, til vinstri. Getty/Apinya Rittipo/EPA/RONALD WITTEK Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs FIFA gagnrýnir harðlega áform Gianni Infantino, forseta FIFA, um að selja eignarhluti í keppnum til einkafjárfesta. Staða Infantino sem forseta FIFA var enn frekar til skoðunar á föstudag þegar framkvæmdastjóri rekstrarsviðs sambandsins gagnrýndi harðlega áform hans um að selja eignarhluti í keppnum til einkafjárfesta. Í yfirlýsingu sem send var til Associated Press lýsti Kevin Lamour hinum umdeildu áformum sem „verkefni eins manns“ og sagði „nú væri kominn tími fyrir stjórnmálaleiðtoga í fótboltaheiminum að spyrja sig réttu spurninganna og taka réttar ákvarðanir“. 🚨 FIFA's COO Kevin Lamour tells @AP he feels "deceived" by Gianni Infantino."What has been announced in recent days and what has been happening behind the scenes in recent months defies belief and imagination."To put it very clearly and directly: the project that has sparked… pic.twitter.com/Z96lbiA0oy— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 31, 2026 Hann bætti við að stjórn FIFA hefði verið „blekkt“ varðandi verkefnið. Í hinni löngu yfirlýsingu var Infantino þó ekki nafngreindur en breska ríkisútvarpið segir frá. Yfirlýsingin barst sama dag og Þriðja álfusambandið lýsti sig andsnúið áformunum, háttsettur ráðgjafi Infantino sagði af sér og Andy Burnham forsætisráðherra Breta sagði Svisslendinginn „rangan mann“ til að leiða FIFA. Lamour sagði í yfirlýsingu sinni: „Hlutverk okkar – hlutverk hundraða ástríðufullra, hollra og fyrirmyndar starfsmanna FIFA – er að þjóna fótboltanum.“ BREAKING: A second FIFA official - chief operating officer Kevin Lamour - speaks out against Gianni Infantino saying staff “deceived” with the World Cup sell-off "the project of one person". He goes on to say "if that means I lose my job, then so be it" 🚨 pic.twitter.com/JRrddQKBir— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 31, 2026 „Forseti verður að leiða fólk saman, sameina það og veita því innblástur. Í dag upplifum við hið gagnstæða.“ Lamour viðurkenndi að hann bæri skyldu til að sýna vinnuveitanda sínum hollustu en einnig að fylgja „ákveðnum gildum“ og að styðja samstarfsfólk sitt. „Ef það þýðir að ég missi vinnuna, þá verður svo að vera. Ég mun skilja þá ákvörðun og virða hana. Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt,“ skrifaði Lamour í yfirlýsingu sinni. 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