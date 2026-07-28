Sölvi keyptur til KR Ágúst Orri Arnarson skrifar 28. júlí 2026 14:07 Sölvi Snær í leik með Grindavík á síðasta tímabili. umfg Sölvi Snær Ásgeirsson er genginn til liðs KR í Bestu deild karla en hann kemur til félagsins frá Grindavík í Lengjudeild karla í fótbolta. Sölvi er varnarmaður á átjánda aldursári sem hefur spilað 25 leiki í Lengjudeildinni með Grindavík síðustu þrjú tímabil. Hann fór að láni til LASK Linz í Austurríki á síðasta ári en sneri aftur heim eftir meiðsli. Grindavík tilkynnti um skiptin á miðlum félagsins. Reikna má með frágengnum félagaskiptum á vef KSÍ og tilkynningu á miðlum KR fljótlega. KR er í öðru sæti Bestu deildarinnar, átta stigum frá toppliði Víkings, eftir 16 umferðir. Grindavík situr í 10. sæti Lengjudeildarinnar, þremur stigum frá fallsvæðinu. Besta deild karla UMF Grindavík KR Lengjudeild karla Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Sonurinn skaut móður sína Sport Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Íslenski boltinn Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti Fleiri fréttir Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar Sjá meira