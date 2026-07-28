Íslenski boltinn

Sölvi keyptur til KR

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sölvi Snær í leik með Grindavík á síðasta tímabili.
Sölvi Snær í leik með Grindavík á síðasta tímabili. umfg

Sölvi Snær Ásgeirsson er genginn til liðs KR í Bestu deild karla en hann kemur til félagsins frá Grindavík í Lengjudeild karla í fótbolta.

Sölvi er varnarmaður á átjánda aldursári sem hefur spilað 25 leiki í Lengjudeildinni með Grindavík síðustu þrjú tímabil. Hann fór að láni til LASK Linz í Austurríki á síðasta ári en sneri aftur heim eftir meiðsli.

Grindavík tilkynnti um skiptin á miðlum félagsins. Reikna má með frágengnum félagaskiptum á vef KSÍ og tilkynningu á miðlum KR fljótlega.

KR er í öðru sæti Bestu deildarinnar, átta stigum frá toppliði Víkings, eftir 16 umferðir.

Grindavík situr í 10. sæti Lengjudeildarinnar, þremur stigum frá fallsvæðinu.

Besta deild karla UMF Grindavík KR Lengjudeild karla

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