„Góðir tímar framundan“ Árni Gísli Magnússon skrifar 27. júlí 2026 23:40 Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs Akureyri Vísir/Hulda Margrét „Miðað við hvað við vorum slappir í fyrri hálfleik þá kannski fínt“, sagði Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, aðspurður hvernig honum liði með markalaust jafntefli gegn erkifjendunum í KA. „Mér fannst við vel ofan í seinni hálfleik og pínu svekktur að hafa ekki bara unnið þennan leik miðað við yfirburðina fannst mér í seinni hálfleik, stöðurnar. Við höfðum bara ekki alveg nægilega mikla orku og lappir í það að klára sóknirnar okkar nægilega vel,“ „Vorum of oft í góðum stöðum og góðum færum til þess að búa til alvöru færi og klára þennan leik, pínu svekktur með það. Það hefur svona pínu loðað við okkur í sumar að bara ná ekki að klára sóknirnar okkar með skoti og það er mjög svekkjandi.“ Hvað gerðuð þið í seinni hálfleik sem varð til þess að frammistaðan var allt önnur en í fyrri hálfleik? „Bara mikil taugaspenna að koma hérna og það er bara eðlilegt að fyrri hálfleikur sé smá óstöðugur, mér fannst hann full óstöðugur og við vorum ekki nægilega rólegir á boltanum. Við vorum að hugsa að hugsa varnarleikinn, of lengi að lesa í það sem þeir ætluðu að gera þegar þeir voru að skipta honum hérna yfir og tvöfalda hérna hægra megin. Náðum ekki að stoppa, vorum að hleypa þeim alltof auðveldlega út úr þröngum stöðum, gerðum það miklu betur í seinni hálfleik, miklu rólegri á boltann.“ „Uppspilið breyttum því aðeins, breyttum varnarleiknum og leikmenn bara áttuðu sig á því að þetta var ekki nægilega gott í fyrri hálfleik og ætluðu að henda öllu í þetta og gerðu það. Mér fannst við bara mjög flottir hérna í seinni hálfleik og að einhverju leyti verðskulda sigur“. Þór þurfti að skipta nokkrum sinnum vegna meiðsla í dag sem riðlaði liðinu að einhverju leyti auk þess sem allar skiptingar liðsins voru búnar á 74. mínútu. „Nei nei, auðvitað hefur það áhrif. Þurftum að taka Kristó (Kristófer Kristjánsson) hérna út af út af einhverju smotteríi svo erum við að gera breytingu í hálfleik. Þetta er ekki gott en mér fannst við eiga bara ágætlega vel við það. Fúsi (Sigfús Fannar Gunnarsson) og Fannar (Daði Malmquist) kannski ekki alveg 90 mínútna menn til þess að vera klára leiki hérna fyrir okkur. Hefðum við fengið smá ferska fætur þar skilurðu þá held ég við hefðum lokað þessu en þeir stóðu sig frábærlega og hentu öllu í þetta. Bara svekkjandi að þurfa að taka (Christan) Greko (Jakobsen) út af.“ „Á endanum fannst mér við bara gera allt til að reyna vinna þennan leik. Mér fannst gott hugarfar, mér fannst orkustigið þegar við komum inn í seinni hálfleikinn einhver veginn hvernig við tökum yfir leikinn mjög gott og hugarfarið. Frábær inn koma hjá Þorra (Ingólfssyni), var geggjaður, Victor (Bertomeu) sem byrjar leikinn, nýi framherjinn okkar, mér fannst hann mjög flottur, sérstaklega svona í því sem hann er góður í þannig að mér finnst bara lofandi staða á liðinu núna. Þurfum aðeins að tjasla mönnum saman og held það séu góðir tímar framundan núna“. Þór hefur fengið inn þrjá leikmenn í glugganum, ef við teljum Aron Einar Gunnarsson ekki með þar sem hann er farinn aftur, og segir Sigurður að líklega bætist enn fleiri við áður en glugginn lokar. „Ég býst við að tökum einn, tvo leikmenn í viðbót, það er alveg klárt. Það eru smá hnökrar í hópnum ennþá og við eigum ennþá eftir að fylla í allavega eitt ef ekki tvö pláss.“ Besta deild karla KA Þór Akureyri Íslenski boltinn Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur Íslenski boltinn Eiginkona þjálfara hjá Chiefs skotin Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Kláraði Harvard og samdi við Blika Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Sjá meira