„Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 29. júlí 2026 12:02 Víkingsliðið er nálægt því að ná stórum áfanga. vísir / DIEGO Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings segir liðið hafa sýnt mikil þroskamerki í síðustu Evrópuleikjum og vonar að spennustigið verði rétt stillt fyrir seinni leikinn gegn Hapoel Be‘er Shiva í kvöld. Víkingur er með 2-1 forystu í einvíginu eftir fyrri leikinn í Víkinni. Sigurliðið fer áfram í þriðju umferð undankeppni Meistaradeildarinnar, og tryggir sér þar með þátttöku í Sambandsdeildinni hið minnsta. Tapliðið dettur niður í undankeppni Evrópudeildarinnar en er öruggt um allavega umspilseinvígi í undankeppni Sambandsdeildarinnar. „Ég var mjög ánægður með fyrri leikinn. Spilamennskan var góð og við lögðum mikið í leikinn. Uppleggið virkaði vel og það sem ég bað strákana um fyrir leikinn, að vera hugrakkir á boltanum og gera allt í okkar valdi til að ná stjórn á boltanum, þeir gerðu það mjög vel. Við brugðumst vel við mótlæti, að fá á okkur mark. Klaufalegt mark sem við fengum á okkur en við lentum í erfiðleikum og unnum okkur aftur inn í leikinn. Ég var virkilega sáttur með það og finnst mikil þroskamerki í okkar leik, líka í einvíginu gegn Györ þar sem við þurfum að koma til baka,“ segir Sölvi Geir þjálfari Víkings í samtali við Vísi. Uppskrift sem virkaði vel Pressa Víkings virkaði vel í fyrri leiknum og Sölvi var sáttur með það eftir leik að ísraelska liðið hafi neyðst til að sparka út frá marki undir lokin. Má búast við því að Víkingar fylgi sömu uppskrift í kvöld? „Það fer algjörlega eftir því hvernig þeir spila. Við þurfum að vera viðbúnir því að þeir breyti sennilega einhverju hjá sér og gætu líka breytt til á meðan leik stendur. Við þurfum að vera klárir í hvað sem er en ef þeir ætla að spila sig út frá marki, eins og þeir gerðu síðast, þá framkvæmum við sömu pressuna. Við þurfum bara að vera skynsamir og velja réttu augnablikin. Þolinmóðir líka þegar erfiðu kaflarnir koma, gera hlutina rétt og ná stjórn á leiknum aftur. Þetta verða erfiðar níutíu mínútur þar sem fókusinn þarf að vera á allan tímann.“ Læra af reynslunni Fyrir um ári síðan féll Víkingur á stóru prófi í Evrópueinvígi gegn Bröndby. Nú stendur liðið á barmi þess að ná yfirlýstu markmiði sínu um að komast í Sambandsdeildina. Sölvi segir liðið hafa sýnt þroskamerki og vonar að það takist að stilla spennustigið rétt af í kvöld. „Þetta er mikil heilaleikfimi sem hver og einn leikmaður þarf að fara í, að stilla spennustigið. Við lentum í því eftir Evrópueinvígi að vera komnir í venjulegan deildarleik og þurfa þá að lyfta upp spennustiginu. Þetta er mikil tækni sem þarf að þjálfa því að sama skapi í stóru leikjunum þarftu að róa þig niður. Oftast kemur það með reynslunni og við erum með marga mjög reynda leikmenn. Við erum líka alltaf að búa til meiri og meiri reynslu innan hópsins. Vonandi nýtist það okkur núna.“ Yfirvinna hjá öllum sjúkraþjálfurum og -nuddurum Víkingar fá einn auka hvíldardag núna, miðað við að fyrri leikurinn gegn Hapoel Be‘er Shiva fór fram á þriðjudegi og sá seinni á miðvikudegi. Leikjaálagið síðustu vikur er samt farið að segja til sín. „Það eru bara allir sjúkraþjálfarar og nuddarar búnir að vera í massívri yfirvinnu núna síðustu vikurnar. Þeir eiga risaþátt í þessu, mennirnir bakvið tjöldin. Þeir eyða tímunum saman, langt fram á kvöld, að sjá til þess að leikmennirnir séu í sem bestu formi. Við gætum þetta ekki án þeirra… Niko og fleiri leikmenn eru búnir að vera í miklu eftirliti en við gerum allt til að þeir séu sem ferskastir,“ sagði Sölvi að lokum. 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