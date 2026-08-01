Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 23:30 Christos Tzolis kom til Arsenal í sumar frá Club Brugge. Getty/Gregory Van Gansen Grikkinn Christos Tzolis skoraði í sínum fyrsta leik fyrir Arsenal þegar liðið vann Girona í æfingaleik 4-1. Arsenal varð Englandsmeistari á síðasta tímabili og er nú markmið liðsins að verja titilinn. Nýr leikmaður Arsenal, Christos Tzolis, sem félagið keypti frá Club Brugge, var í byrjunarliðinu og skoraði í sínum fyrsta leik. Á undan honum skoraði þó Kai Havertz og komst Arsenal-liðið í tveggja marka forystu eftir mark Tzolis. Einnig skoraði hinn sextán ára Max Dowman sem spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir félagið á síðasta tímabili. Gabriel Jesus var einnig á skotskónum eftir að hafa komið inn á í fyrri hálfleik en Mikel Arteta tefldi fram sterku liði í fyrsta æfingaleik undirbúningstímabilsins. Leikurinn fór þó ekki slysalaust fyrir sig því Girona skoraði eftir hornspyrnu í seinni hálfleik. Þar stökk Arnau Martinez manna hæst og stangaði boltann í netið. Leikurinn endaði því með öruggum 4-1 sigri Arsenal. Margir leikmenn Arsenal voru að koma úr fríi eftir að hafa leikið með landsliðum sínum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Næsti æfingaleikur Arsenal er gegn Real Betis og mun vera leikinn í Dublin á Írlandi. Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Sjá meira