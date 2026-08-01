Fótbolti

Nýr leik­maður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik

Andri Broddason skrifar
Christos Tzolis kom til Arsenal í sumar frá Club Brugge.
Christos Tzolis kom til Arsenal í sumar frá Club Brugge. Getty/Gregory Van Gansen

Grikkinn Christos Tzolis skoraði í sínum fyrsta leik fyrir Arsenal þegar liðið vann Girona í æfingaleik 4-1.

Arsenal varð Englandsmeistari á síðasta tímabili og er nú markmið liðsins að verja titilinn. Nýr leikmaður Arsenal, Christos Tzolis, sem félagið keypti frá Club Brugge, var í byrjunarliðinu og skoraði í sínum fyrsta leik.

Á undan honum skoraði þó Kai Havertz og komst Arsenal-liðið í tveggja marka forystu eftir mark Tzolis. Einnig skoraði hinn sextán ára Max Dowman sem spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir félagið á síðasta tímabili.

Gabriel Jesus var einnig á skotskónum eftir að hafa komið inn á í fyrri hálfleik en Mikel Arteta tefldi fram sterku liði í fyrsta æfingaleik undirbúningstímabilsins.

Leikurinn fór þó ekki slysalaust fyrir sig því Girona skoraði eftir hornspyrnu í seinni hálfleik. Þar stökk Arnau Martinez manna hæst og stangaði boltann í netið. Leikurinn endaði því með öruggum 4-1 sigri Arsenal.

Margir leikmenn Arsenal voru að koma úr fríi eftir að hafa leikið með landsliðum sínum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Næsti æfingaleikur Arsenal er gegn Real Betis og mun vera leikinn í Dublin á Írlandi.

Enski boltinn Arsenal FC

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