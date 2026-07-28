Íslenski boltinn

Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins

Valur Páll Eiríksson skrifar
Haukum tókst ekki að fagna sigri í kvöld.
Haukum tókst ekki að fagna sigri í kvöld. Vísir/Hulda Margrét

Haukar og ÍA gerðu markalaust jafntefli að Ásvöllum í Lengjudeild kvenna í fótbolta í kvöld.

Haukar voru sterkari aðilinn í leik kvöldsins sem lauk með markalausu jafntefli þrátt fyrir einhver færi á báða bóga.

Eftir að hafa unnið fyrstu fimm leiki tímabilsins hafa Haukar nú spilað sex leiki í röð án sigurs. Liðið bindur þó enda á þriggja leikja taphrinu.

Fyrrverandi landsliðsfyrirliðinn Sara Björk Gunnarsdóttir lék sinn annan leik fyrir Hauka í kvöld en gat ekki frekar en aðrir leikmenn beggja liða sett mark sitt á leikinn.

Haukar eru í þriðja sæti Lengjudeildarinnar með 18 stig eftir ellefu leiki, tíu stigum frá toppliði Gróttu sem hefur leikið einum leik meira. KR er í öðru sæti með 22 stig.

ÍA vann áðurnefnt lið KR í síðasta leik sínum en er eftir jafntefli kvöldsins með 15 stig í sjöunda sæti.

Haukar Lengjudeild kvenna ÍA

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