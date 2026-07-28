Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Valur Páll Eiríksson skrifar 28. júlí 2026 21:26 Haukum tókst ekki að fagna sigri í kvöld. Vísir/Hulda Margrét Haukar og ÍA gerðu markalaust jafntefli að Ásvöllum í Lengjudeild kvenna í fótbolta í kvöld. Haukar voru sterkari aðilinn í leik kvöldsins sem lauk með markalausu jafntefli þrátt fyrir einhver færi á báða bóga. Eftir að hafa unnið fyrstu fimm leiki tímabilsins hafa Haukar nú spilað sex leiki í röð án sigurs. Liðið bindur þó enda á þriggja leikja taphrinu. Fyrrverandi landsliðsfyrirliðinn Sara Björk Gunnarsdóttir lék sinn annan leik fyrir Hauka í kvöld en gat ekki frekar en aðrir leikmenn beggja liða sett mark sitt á leikinn. Haukar eru í þriðja sæti Lengjudeildarinnar með 18 stig eftir ellefu leiki, tíu stigum frá toppliði Gróttu sem hefur leikið einum leik meira. KR er í öðru sæti með 22 stig. ÍA vann áðurnefnt lið KR í síðasta leik sínum en er eftir jafntefli kvöldsins með 15 stig í sjöunda sæti. Haukar Lengjudeild kvenna ÍA Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Sonurinn skaut móður sína Sport Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Sölvi keyptur til KR Íslenski boltinn „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Fótbolti Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Sjá meira