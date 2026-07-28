Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 28. júlí 2026 10:01 Stjörnumenn gengu fram af Alberti Ingasyni með frammistöðu sinni gegn Skagamönnum. sýn sport Venjulega þegar Albert Ingason gerir lista lætur hann fimm atriði nægja. Honum þótti það þó ekki nóg til að gera því skil hversu illa Stjarnan spilaði í 5-1 tapinu fyrir ÍA á sunnudaginn var. Stjarnan hefur tapað síðustu tveimur leikjum sínum í Bestu deild karla með markatölunni 1-10 og er aðeins tveimur stigum frá fallsæti. Albert greindi frammistöðu Stjörnunnar gegn ÍA í Stúkunni í gær og ákvað að velja tíu lágpunkta Garðbæinga í leiknum. „Öll umræða er um Árna Snæ [Ólafsson, markvörð Stjörnunnar] í þessum leik. Hann gefur tvö mörk. Jón Þór [Hauksson, þjálfari Stjörnunnar] talaði um hversu lélegir þeir væru án bolta og hvað þeir settu í leikinn. En mér finnst ósanngjarnt að taka einn fyrir,“ sagði Albert. Klippa: Stúkan - tíu verstu augnablik Stjörnunnar „Yfirleitt þegar ég er með lista er ég með fimm atvik. En hann var bara það langur að ég stoppaði bara í tíu svo við verðum ekki hérna í allt kvöld.“ Albert byrjaði svo að sýna gloríur Garðbæinga úr leiknum. „Það voru ekki bara 1-2 sem áttu hauskúpuleik. Það var allt liðið. Það er enginn sem nær fimm í einkunn. Það var eins og þeir væru drukknir að spila þarna inn á,“ sagði Albert. Næsti leikur Stjörnunnar er gegn Ilves í Finnlandi á fimmtudaginn. Stjörnumenn unnu fyrri leikinn í einvíginu, 2-1, og með hagstæðum úrslitum í Finnlandi tryggja þeir sér sæti í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu. Í næsta leik sínum í Bestu deildinni sækir Stjarnan Val heim. Leikurinn fer fram á Hlíðarenda næsta þriðjudag. Innslagið úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild karla Stjarnan Stúkan Tengdar fréttir Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Skagamenn skoruðu þrjú mörk á fyrstu 26 mínútunum og unnu sannfærandi 5-1 sigur á Stjörnumönnum í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld þegar Jón Þór Hauksson, fyrrverandi þjálfari Skagamanna, mætti með Garðabæjarliðið á sinn gamla heimavöll. 26. júlí 2026 21:13 Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Sonurinn skaut móður sína Sport Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti Bjóða hverjum sem vinnur Littler 84 milljónir Sport Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Sjá meira