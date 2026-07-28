Íslenski boltinn

Valdi tíu verstu augna­blik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Stjörnumenn gengu fram af Alberti Ingasyni með frammistöðu sinni gegn Skagamönnum.
Stjörnumenn gengu fram af Alberti Ingasyni með frammistöðu sinni gegn Skagamönnum. sýn sport

Venjulega þegar Albert Ingason gerir lista lætur hann fimm atriði nægja. Honum þótti það þó ekki nóg til að gera því skil hversu illa Stjarnan spilaði í 5-1 tapinu fyrir ÍA á sunnudaginn var.

Stjarnan hefur tapað síðustu tveimur leikjum sínum í Bestu deild karla með markatölunni 1-10 og er aðeins tveimur stigum frá fallsæti.

Albert greindi frammistöðu Stjörnunnar gegn ÍA í Stúkunni í gær og ákvað að velja tíu lágpunkta Garðbæinga í leiknum.

„Öll umræða er um Árna Snæ [Ólafsson, markvörð Stjörnunnar] í þessum leik. Hann gefur tvö mörk. Jón Þór [Hauksson, þjálfari Stjörnunnar] talaði um hversu lélegir þeir væru án bolta og hvað þeir settu í leikinn. En mér finnst ósanngjarnt að taka einn fyrir,“ sagði Albert.

Klippa: Stúkan - tíu verstu augnablik Stjörnunnar

„Yfirleitt þegar ég er með lista er ég með fimm atvik. En hann var bara það langur að ég stoppaði bara í tíu svo við verðum ekki hérna í allt kvöld.“

Albert byrjaði svo að sýna gloríur Garðbæinga úr leiknum.

„Það voru ekki bara 1-2 sem áttu hauskúpuleik. Það var allt liðið. Það er enginn sem nær fimm í einkunn. Það var eins og þeir væru drukknir að spila þarna inn á,“ sagði Albert.

Næsti leikur Stjörnunnar er gegn Ilves í Finnlandi á fimmtudaginn. Stjörnumenn unnu fyrri leikinn í einvíginu, 2-1, og með hagstæðum úrslitum í Finnlandi tryggja þeir sér sæti í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu.

Í næsta leik sínum í Bestu deildinni sækir Stjarnan Val heim. Leikurinn fer fram á Hlíðarenda næsta þriðjudag.

Innslagið úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla Stjarnan Stúkan

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