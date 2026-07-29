„Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júlí 2026 11:02 KA-mennirnir Hallgrímur Mar Steingrímsson og Danijel Dejan Djuric sem kom heim úr atvinnumennsku og samdi við KA. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson KA-menn eru enn eitt árið búnir að leggja mikið í sitt lið í Bestu deild karla í fótbolta en sérfræðingur Stúkunnar segir uppskeruna vera hvergi nærri því sem ásættanlegt er. KA náði bara í eitt stig á móti botnliði Þórs í síðustu umferð og situr aðeins tveimur stigum frá fallsæti eftir 16 umferðir. Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Stúkunnar, ræddi gengi KA þegar Stúkan fór yfir sextándu umferðina. „Þú ert að tala um að þetta hafi verið stórt stig og báðir þjálfarar sáttir. Ég veit það samt ekki,“ sagði Albert. „Ef við setjum nágrannaslaginn til hliðar þá erum við að tala um Þórsliðið sem er mjög ungt lið og með litla reynslu í efstu deild. Svo horfum við á hvað er búið að leggja í þetta KA-lið og nöfnin þar og bara hvað þetta er dýrt lið,“ sagði Albert. Klippa: „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Það skiptir engu máli að þetta sé KA á móti Þór því kröfurnar hljóta að vera að vinna tólfta sætið á heimavelli. Ef við tölum um gæði leiksins þá fannst mér bara eins og ég væri að horfa á tvö Lengjudeildarlið. Frammistaða KA var ekki góð,“ sagði Albert. „Taflan liti alls ekki vel út ef þeir hefðu tapað þessum leik,“ sagði Halldór Árnason, sérfræðingur Stúkunnar, en Albert skaut strax inn. „Hún hefði ekkert litið vel út heldur þótt þeir hefðu unnið leikinn,“ sagði Albert og sagði að hann gæti bara rifjað upp sömu punkta og hann var að tala um á sama tíma í fyrra. „Hvað er þetta þriðja árið í röð sem við erum að tala um þetta hjá KA? Það er hægt að fara til baka í júlí í fyrra og nota sömu punkta og þar. Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár? Að liðið bara svona rétt reddi sér í lokin og endi í sjöunda sætinu,“ sagði Albert „Þarf ekki einhvern tímann stigasöfnunin að fara að ríma við metnað stjórnarinnar? Af því að þetta er dýrt lið,“ sagði Albert en það má horfa á alla umræðuna hér fyrir ofan. Besta deild karla KA Stúkan Mest lesið Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótbolti UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Besti handboltamaður heims fór í markið Handbolti Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum Fótbolti Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Fótbolti Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Fleiri fréttir „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Sjá meira