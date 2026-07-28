Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 28. júlí 2026 11:32 Ágúst Orri Þorsteinsson hefur komið með beinum hætti að níu mörkum í Bestu deild karla í sumar, skorað fimm sjálfur og lagt upp fjögur fyrir samherja sína. vísir/guðmundur Aðeins eitt mark var skorað í leikjunum tveimur í Bestu deild karla í gær. Ágúst Orri Þorsteinsson gerði það og tryggði Breiðabliki sigur á ÍBV á Eikarvellinum í Kópavogi. Markalaust var í hálfleik í leik Breiðabliks og ÍBV. Á 51. mínútu sendi Óli Valur Ómarsson á Ágúst Orra sem sneri skemmtilega með boltann og skaut að marki Eyjamanna. Ari í Haraldsstovu Petersen varði en boltinn barst aftur til Ágústar Orra sem skoraði með vinstri fótar skoti. Þetta var fimmta mark kantmannsins í fimmtán leikjum í Bestu deildinni í sumar. Á síðasta tímabili skoraði hann einungis eitt mark í 26 deildarleikjum. Vegna marksins viðhalda Blikar einnig ótrúlegri tölfræði. Breiðablik hefur nefnilega skorað í 35 deildarleikjum í röð á heimavelli. Blikum mistókst síðast að skora á Eikarvellinum í 0-2 tapi fyrir Stjörnumönnum í lokaumferð Bestu deildarinnar 8. október 2023. Breiðablik skoraði í öllum heimaleikjunum sínum í Bestu deildinni 2024 og 2025 og hefur skorað í öllum átta deildarleikjunum á Eikarvellinum í sumar. Blikar hafa unnið sex af átta heimaleikjum sínum í Bestu deildinni á þessu tímabili en aðeins tvo af átta útileikjum. Breiðablik er í 4. sæti deildarinnar með 29 stig, fimm stigum á eftir Fram sem er í 3. sætinu. Blikar eru hins vegar tíu stigum á undan Valsmönnum sem verma 5. sætið. ÍBV, sem hefur aðeins fengið eitt stig í síðustu þremur leikjum, er í 8. sæti deildarinnar með sextán stig, þremur stigum frá fallsæti. Markið úr leik Breiðabliks og ÍBV má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild karla Breiðablik ÍBV Tengdar fréttir „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, sagði 1-0 sigurinn á ÍBV í 16. umferð Bestu deildar karla mögulega falla undir skilgreininguna á iðnaðarsigri. Honum fannst leikurinn jafn og viðurkenndi að frammistaða Blika hefði ekki verið sannfærandi allan tímann. 27. júlí 2026 20:41 Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Breiðablik vann 1-0 sigur á ÍBV á Kópavogsvelli í 16. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Ágúst Orri Þorsteinsson var hetja heimamanna. 27. júlí 2026 19:55 Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Sonurinn skaut móður sína Sport Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn Bjóða hverjum sem vinnur Littler 84 milljónir Sport Fleiri fréttir „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ Sjá meira