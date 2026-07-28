Íslenski boltinn

Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og við­halda ó­trú­legri töl­fræði

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ágúst Orri Þorsteinsson hefur komið með beinum hætti að níu mörkum í Bestu deild karla í sumar, skorað fimm sjálfur og lagt upp fjögur fyrir samherja sína.
Ágúst Orri Þorsteinsson hefur komið með beinum hætti að níu mörkum í Bestu deild karla í sumar, skorað fimm sjálfur og lagt upp fjögur fyrir samherja sína. vísir/guðmundur

Aðeins eitt mark var skorað í leikjunum tveimur í Bestu deild karla í gær. Ágúst Orri Þorsteinsson gerði það og tryggði Breiðabliki sigur á ÍBV á Eikarvellinum í Kópavogi.

Markalaust var í hálfleik í leik Breiðabliks og ÍBV. Á 51. mínútu sendi Óli Valur Ómarsson á Ágúst Orra sem sneri skemmtilega með boltann og skaut að marki Eyjamanna.

Ari í Haraldsstovu Petersen varði en boltinn barst aftur til Ágústar Orra sem skoraði með vinstri fótar skoti.

Þetta var fimmta mark kantmannsins í fimmtán leikjum í Bestu deildinni í sumar. Á síðasta tímabili skoraði hann einungis eitt mark í 26 deildarleikjum.

Vegna marksins viðhalda Blikar einnig ótrúlegri tölfræði. Breiðablik hefur nefnilega skorað í 35 deildarleikjum í röð á heimavelli. Blikum mistókst síðast að skora á Eikarvellinum í 0-2 tapi fyrir Stjörnumönnum í lokaumferð Bestu deildarinnar 8. október 2023. 

Breiðablik skoraði í öllum heimaleikjunum sínum í Bestu deildinni 2024 og 2025 og hefur skorað í öllum átta deildarleikjunum á Eikarvellinum í sumar.

Blikar hafa unnið sex af átta heimaleikjum sínum í Bestu deildinni á þessu tímabili en aðeins tvo af átta útileikjum.

Breiðablik er í 4. sæti deildarinnar með 29 stig, fimm stigum á eftir Fram sem er í 3. sætinu. Blikar eru hins vegar tíu stigum á undan Valsmönnum sem verma 5. sætið.

ÍBV, sem hefur aðeins fengið eitt stig í síðustu þremur leikjum, er í 8. sæti deildarinnar með sextán stig, þremur stigum frá fallsæti.

Markið úr leik Breiðabliks og ÍBV má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla Breiðablik ÍBV

Tengdar fréttir

„Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, sagði 1-0 sigurinn á ÍBV í 16. umferð Bestu deildar karla mögulega falla undir skilgreininguna á iðnaðarsigri. Honum fannst leikurinn jafn og viðurkenndi að frammistaða Blika hefði ekki verið sannfærandi allan tímann.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið