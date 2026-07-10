Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. júlí 2026 15:03 Maria de Madeiros lék Fabienne í Pulp Fiction árið 1994 og kemur til landsins í október. Portúgalska leikkonan Maria de Madeiros, sem lék Fabienne í Pulp Fiction, verður heiðursgestur á kvikmyndahátíðinni RIFF. Á hátíðinni verður haldin sérstök stemmingssýning á Pulp Fiction í samstarfi við Hamborgarabúllu Tómasar þar sem gestum gefst tækifæri á að smakka hamborgarana sem koma við sögu í myndinni. Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, leggur sérstaka áherslu á Portúgal í ár og verður hin portúgalska Maria de Madeiros, sem hefur meðal annars leikið í Henry & June (1990), Pulp Fiction (1994) og Chicken With Plums (2011), meðal heiðursgesta. Í tilefni af komu hennar býður RIFF, í samstarfi við Hamborgarabúllu Tómasar, upp á einstaka stemningssýningu á meistaraverkinu Pulp Fiction eftir Quentin Tarantino þann 2. október í Háskólabíó. Maria verður viðstödd sýninguna og mun taka þátt í samtali við áhorfendur að henni lokinni. Bruce Willis og Maria de Madeiros sem Butch og Fabienne. Til að fullkomna Pulp Fiction-upplifunina býður Hamborgarabúlla Tómasar gestum upp á hamborgaraveislu í hléi. Við miðakaup velja gestir einn af þremur borgurum í anda myndarinnar: Royale With Cheese, Big Kahuna Burger og The Durward Kirby Burger. Með borgaranum fylgir svo hinn nafntogaði „5 dollara mjólkurhristingur“ án búrbons eða annarra aukefna. Þess ber að geta að árið 2021 þá endurgerðu leikararnir Halldóra Geirharðsdóttir og Tómas Lemarquis borgarasenuna frægu úr Pulp Fiction fyrir RIFF en hana má sjá hér að neðan: Takmarkað sætaframboð verður á sýninguna og áhugasamir eru hvattir til að tryggja sér miða á vef RIFF en hátíðin fer fram dagana 24. september til 4. október næstkomandi. Bíó og sjónvarp RIFF Portúgal Hollywood Menning Tengdar fréttir Kim Novak heiðursgestur RIFF Hollywood-stjarnan Kim Novak verður einn heiðursgesta Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík (RIFF) sem hefst 25. september. Ný heimildarmynd um leikkonuna verður opnunarmynd hátíðarinnar og verða tvær sígildar myndir hennar einnig sýndar. 3. september 2025 19:02 Anton Corbijn heiðursgestur RIFF Anton Corbijn, hollenskur kvikmyndagerðamaður og ljósmyndari, verður einn heiðursgesta á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, sem hefst í næsta mánuði. Einhverjar kvikmyndir hans verða sýndar á hátíðinni. 13. ágúst 2025 07:01 Bong Joon Ho verður stafrænn heiðursgestur á RIFF Suður-Kóreski handritshöfundurinn og leikstjórinn Bong Joon Ho verður heiðraður á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík í ár. Hann er hvað þekktastur fyrir kvikmyndina Parasite, sem hlaut Óskarsverðlaun sem besta myndin árið 2020. 13. september 2024 15:40 Nastassja Kinski heiðursgestur á RIFF í ár Þýska kvikmyndaleikkonan og fyrirsætan Nastassja Kinski er heiðursgestur á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík í ár og hreppir heiðursviðurkenningu RIFF. Hátíðin hefst í Háskólabíói þann 26. september næstkomandi og stendur til 6. október. 2. september 2024 17:36 Mest lesið Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Lífið „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Lífið Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Töff skilnaðarhringur eða fokk-jú fortíð? Áskorun Björk og Yara nýtt par Lífið Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Lífið Kathy Griffin komin með 22 ára kærasta Lífið Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Lífið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Lífið Fleiri fréttir Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira