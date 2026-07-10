Bíó og sjónvarp

Pulp Fiction-stjarna heiðurs­gestur á RIFF

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Maria de Madeiros lék Fabienne í Pulp Fiction árið 1994 og kemur til landsins í október.
Maria de Madeiros lék Fabienne í Pulp Fiction árið 1994 og kemur til landsins í október.

Portúgalska leikkonan Maria de Madeiros, sem lék Fabienne í Pulp Fiction, verður heiðursgestur á kvikmyndahátíðinni RIFF. Á hátíðinni verður haldin sérstök stemmingssýning á Pulp Fiction í samstarfi við Hamborgarabúllu Tómasar þar sem gestum gefst tækifæri á að smakka hamborgarana sem koma við sögu í myndinni.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, leggur sérstaka áherslu á Portúgal í ár og verður hin portúgalska Maria de Madeiros, sem hefur meðal annars leikið í Henry & June (1990), Pulp Fiction (1994) og Chicken With Plums (2011), meðal heiðursgesta.

Í tilefni af komu hennar býður RIFF, í samstarfi við Hamborgarabúllu Tómasar, upp á einstaka stemningssýningu á meistaraverkinu Pulp Fiction eftir Quentin Tarantino þann 2. október í Háskólabíó. Maria verður viðstödd sýninguna og mun taka þátt í samtali við áhorfendur að henni lokinni.

Bruce Willis og Maria de Madeiros sem Butch og Fabienne.

Til að fullkomna Pulp Fiction-upplifunina býður Hamborgarabúlla Tómasar gestum upp á hamborgaraveislu í hléi. Við miðakaup velja gestir einn af þremur borgurum í anda myndarinnar: Royale With Cheese, Big Kahuna Burger og The Durward Kirby Burger. Með borgaranum fylgir svo hinn nafntogaði „5 dollara mjólkurhristingur“ án búrbons eða annarra aukefna.

Þess ber að geta að árið 2021 þá endurgerðu leikararnir Halldóra Geirharðsdóttir og Tómas Lemarquis borgarasenuna frægu úr Pulp Fiction fyrir RIFF en hana má sjá hér að neðan:

Takmarkað sætaframboð verður á sýninguna og áhugasamir eru hvattir til að tryggja sér miða á vef RIFF en hátíðin fer fram dagana 24. september til 4. október næstkomandi.

Bíó og sjónvarp RIFF Portúgal Hollywood Menning

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