Brjálaðar boltamömmur berjast Dóra Júlía Agnarsdóttir og Magnús Jochum Pálsson skrifa 16. júlí 2026 13:26 Fjöldi öflugra leikara kemur við sögu í þáttunum. Boltamömmur eru nýir gamanþættir sem segja frá nýfráskilinni konu sem hellir sér af lífi og sál í heim yngri flokka fótbolta og lendir á skrautlegu sviði foreldrasamskipta, keppnisskaps og tilfinninga. Vísir frumsýnir í dag stiklu fyrir þættina sem koma á Sjónvarp Símans í september. Boltamömmur eru hugarfóstur Lilju Nætur Þórarinsdóttur, leikkonu og handritshöfundar, og leikstjórar þáttaraðarinnar eru Hannes Þór Halldórsson og Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. Þættirnir eru framleiddir af Atlavík sem hafa framleitt fjölda þáttaraða á borð við Iceguys og Bannað að hlæja. Þættirnir eru skrifaðir af Jóhönnu Friðriku Sæmundsdóttur, Sóla Hólm, Hafsteini Gunnari, Lilju Nótt og Hannesi Þór. Helstu hlutverk eru skipuð Kristínu Þóru Haraldsdóttur, Lilju Nótt, Þorvaldi Davíð Kristjánssyni, Hildi Völu Baldursdóttur, Önnu Svövu Knútsdóttur, Iðunni Ösp Hlynsdóttur, Ólafi Egilssyni, Mikael Kaaber og Sveppa. Stikluna fyrir þættina má sjá hér að neðan: Byggir á reynslu boltamömmu „Hugmyndin kom til mín á hliðarlínunni í mínu eigin boltamömmulífi sem er svo ótrúlega spennandi og skemmtilegt. Þar er alltaf nóg af hasar og drama, jafnvel meira utan vallar en innan,“ segir Lilja Nótt um þættina. Boltamömmurnar lenda í alls konar furðulegum aðstæðum. „Svo hafði mig lengi langað til að vinna með Hannesi Þór sem mér fannst augljóst val til að leikstýra þessu, ásamt Hadda Gunna sem var frábært að fá með í verkefnið,“ bætir hún við en Boltamömmur eru ein af átta íslenskum leiknum þáttaröðum sem eru framundan í Sjónvarpi Símans Premium. Þættirnir hafa þegar vakið athygli eftir að myndskeið fór í dreifingu síðasta vor af nokkrum konum í grófum slagsmálum á fótboltamóti barna. Reyndist myndbandið vera leikið og hluti af tökum fyrir þættina. „Við erum með frábæran hóp fólks í teyminu, en hugmyndin um fótboltaforeldra og dramatíkina sem heltekur þá hefur vaxið, dafnað og orðið að skemmtilegum heimi sem iðar af lífi,“ segir leikstjórinn Hannes Þór. „Við hjá Atlavík höfum þróað verkefnið ásamt frábærum hópi undanfarin tvö ár en það verður virkilega gaman að sjá þetta allt taka á sig mynd.“ Bíó og sjónvarp Síminn Fótbolti Börn og uppeldi Mest lesið Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Bríet sviptir hulunni af kærastanum Lífið Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ Tónlist Stytta af Charlie Kirk á Times Square Lífið Fyrsta lesbían til að prýða Playboy Lífið „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Lífið Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Lífið Brjálaðar boltamömmur berjast Bíó og sjónvarp Haaland hunsaði Holland Lífið Fleiri fréttir Brjálaðar boltamömmur berjast Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira