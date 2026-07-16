Bíó og sjónvarp

Brjálaðar boltamömmur berjast

Dóra Júlía Agnarsdóttir og Magnús Jochum Pálsson skrifa
Fjöldi öflugra leikara kemur við sögu í þáttunum.
Fjöldi öflugra leikara kemur við sögu í þáttunum.

Boltamömmur eru nýir gamanþættir sem segja frá nýfráskilinni konu sem hellir sér af lífi og sál í heim yngri flokka fótbolta og lendir á skrautlegu sviði foreldrasamskipta, keppnisskaps og tilfinninga. Vísir frumsýnir í dag stiklu fyrir þættina sem koma á Sjónvarp Símans í september.

Boltamömmur eru hugarfóstur Lilju Nætur Þórarinsdóttur, leikkonu og handritshöfundar, og leikstjórar þáttaraðarinnar eru Hannes Þór Halldórsson og Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. Þættirnir eru framleiddir af Atlavík sem hafa framleitt fjölda þáttaraða á borð við Iceguys og Bannað að hlæja.

Þættirnir eru skrifaðir af Jóhönnu Friðriku Sæmundsdóttur, Sóla Hólm, Hafsteini Gunnari, Lilju Nótt og Hannesi Þór. Helstu hlutverk eru skipuð Kristínu Þóru Haraldsdóttur, Lilju Nótt, Þorvaldi Davíð Kristjánssyni, Hildi Völu Baldursdóttur, Önnu Svövu Knútsdóttur, Iðunni Ösp Hlynsdóttur, Ólafi Egilssyni, Mikael Kaaber og Sveppa.

Stikluna fyrir þættina má sjá hér að neðan:

Byggir á reynslu boltamömmu

„Hugmyndin kom til mín á hliðarlínunni í mínu eigin boltamömmulífi sem er svo ótrúlega spennandi og skemmtilegt. Þar er alltaf nóg af hasar og drama, jafnvel meira utan vallar en innan,“ segir Lilja Nótt um þættina.

Boltamömmurnar lenda í alls konar furðulegum aðstæðum.

„Svo hafði mig lengi langað til að vinna með Hannesi Þór sem mér fannst augljóst val til að leikstýra þessu, ásamt Hadda Gunna sem var frábært að fá með í verkefnið,“ bætir hún við en Boltamömmur eru ein af átta íslenskum leiknum þáttaröðum sem eru framundan í Sjónvarpi Símans Premium.

Þættirnir hafa þegar vakið athygli eftir að myndskeið fór í dreifingu síðasta vor af nokkrum konum í grófum slagsmálum á fótboltamóti barna. Reyndist myndbandið vera leikið og hluti af tökum fyrir þættina.

„Við erum með frábæran hóp fólks í teyminu, en hugmyndin um fótboltaforeldra og dramatíkina sem heltekur þá hefur vaxið, dafnað og orðið að skemmtilegum heimi sem iðar af lífi,“ segir leikstjórinn Hannes Þór.

„Við hjá Atlavík höfum þróað verkefnið ásamt frábærum hópi undanfarin tvö ár en það verður virkilega gaman að sjá þetta allt taka á sig mynd.“

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