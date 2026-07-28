Súperstjarnan Laufey Lín hefur greint frá því hvaða fjórar kvikmyndir hún heldur mest upp á. Óhætt er að segja að Laufey sé með fjölbreyttan smekk, myndirnar ná yfir sjötíu ára tímabil og eru af ólíkri gerð
Á kvikmyndaforritinu Letterboxd getur fólk skráð kvikmyndir sem það hefur horft á eða vill horfa á, gefið stjörnur, skrifað dóma og séð hvað öðrum finnst um sömu myndir. Einn af fídusum forritsins er að fólk velur sínar fjórar eftirlætis myndir til að hafa á prófilsíðunni sinni.
Starfsmenn Letterboxd hafa á síðustu árum verið duglegir við að taka viðtöl við kvikmyndagerðarfólk og aðra fræga einstaklinga um uppáhaldsmyndir þeirra og viðtalsröðin notið mikilla vinsælda. Í gær birtist viðtal blaðamanns Letterboxd við tónlistarkonuna Laufeyju sem valdi sínar fjórar eftirlætis myndir.
„Mig dreymir um þetta augnablik og ég óttast að ég muni ekki ná að standa mig,“ sagði Laufey í upphafi viðtalsins.
Fyrsta myndin á blað hjá Laufeyju var söngleikurinn An American in Paris (1951) í leikstjórn Vincente Minelli og með Gene Kelly og Leslie Caron í aðalhlutverkum. Þar segir frá ástarþríhyrningi strögglandi Ameríkana í París.
„Ég er mikill aðdáandi gullaldarsöngleikja og gullaldarkvikmynda. Mér finnst An American in Paris virkilega tala til mín því það er ballet og fullt af klassískri tónlist í henni. George Gershwin er eitt af mínum allra uppáhaldstónskáldu. Hún er algjört augnakonfekt, sögusviðið í París, allir búningarnir og dansatriðin. Þegar mér finnst mig vanta innblástur þá horfi ég aftur á hana og fyllist innblæstri,“ sagði Laufey um myndina.
Önnur myndin sem Laufey nefndi var Pixar-teiknimyndin The Incredibles (2004) um ævintýri Parr-ofurhetjufjölskyldunnar í leikstjórn Brad Bird með Craig T. Nelson og Holly Hunter í aðalhlutverkum.
„Hún er bara svo skemmtileg og virkilega vel gerð. Ég elska söguna. Hún er mjög smart, „mid-century“-arkitektúrinn er svo smart og algjörlega stórkoslegur. Mig langar til að flytja inn í húsið þeirra,“ sagði Laufey.
Þriðja myndin sem hún nefndi var rómantíska gamanmyndin You've Got Mail (1999) í leikstjórn Noru Ephron og með Tom Hanks og Meg Ryan í aðalhlutverkum.
„Við erum á Upper West Side, svo þetta er allt mjög viðeigandi. Fyrir mér er þetta allra besta kósýmyndin. Ég ólst upp við að horfa á hana, ég elska tónlistina, togstreituna og vinina sem verða að elskendum. Þetta er eiginlega fullkomin mynd og ég elska Tom Hanks og Meg Ryan,“ sagði Laufey.
Fjórða og síðasta mynd Laufeyjar var ástardramað Past Lives (2023) í leikstjórn Celine Song, með Gretu Lee og Teo Yoo í aðalhlutverkum.
„Hugmyndin um hvað ef, að snúa aftur og skoða samband sem þú yfirgafst þegar þú varst yngri og fylgdir ekki alveg eftir. Hún snýr upp á hjarta manns á mjög sérstakan hátt. Það er ekki eitt óþarft orð í kvikmyndinni og það er heldur ekki mikið sagt, ef það meikar sens. Allt er á sínum stað, sögusviðið í New York,“ sagði hún
„Ætli New York-myndir séu ekki ofarlega á baugi hjá mér,“ bætti hún síðan við.
„Ég trúi ekki að ég hafi fengið mitt augnablik en ég er svo glöð,“ sagði hún að lokum. Viðtalið í heild sinni má sjá hér að neðan:
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