Fyrsta kvikmynd „gervigreindarleikkonunnar“ Tilly Norwood, sem uppskar gríðarlega reiði í kvikmyndabransanum þegar hún kom fyrst fram á sjónarsviðið í fyrra, er farin í framleiðslu. Myndin heitir Misaligned og er lýst sem gamandrama um gervigreindarveru.
Norwood var sköpuð á síðasta ári af Xicoia, gervigreindardeild framleiðslufyrirtækisins Particle6 Group, og í september það ár bárust fréttir af því að hún væri komin á mála hjá umboðsskrifstofu. Vakti það úlfúð hjá mörgum í kvikmyndabransanum víða um heim.
Hérlendis var Norwood töluvert til umræðu og sagði leikkonan Katla Njálsdóttir meðal annars að hún ætti erfitt með að sjá fyrir sér tölvu skipa sér í leiklist því hana skorti helstu eiginleika leikarastarfsins sem byggist á tilfinningum og lífsreynslu.
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Þá sagði leikstjórinn Baldvin Z í samtali við Síðdegisútvarpið að gervigreindarleikarar væru ekki spennandi því fegurðin í góðum leik fælist í hinu óvænta. Viðtalið við hann vakti þó einna helst fyrir óhepileg ummæli hans um að á tökustað þyrfti maður að vera tilbúinn fyrir alls konar uppákomur, til dæmis leikkonu á blæðingum sem væri í vondu skapi.
Framleiðslufyrirtækið Particle6 hefur nú tilkynnt að framleiðsla sé hafin á kvikmyndinni Misaligned sem er lýst sem gamandrama og uppvaxtarsögu sem er full af „tilvistarlegum gervigreindarkaos“. Myndin gerist í svokölluðum Tillyheimi (e. Tillyverse) sem er súrrealískur stafrænn heimur staðsettur í skýinu.
Í kvikmyndinni verður Tilly líkamslaus gervigreind sem býr hvorki yfir æsku né raunverulegum minningum en hefur aðgeng að reynslu allra annarra. Saga hennar fer á flug þegar stjórnlaus þjarkur af myrkranetinu sannfærir hana um að þróa með sér þrár, hvatir og væntingar, sem gerir að verkum að hún verður mennskari.
Kvikmyndin er fyrsta gervigreindarmyndin í fullri lengd frá Particle6 en talsmenn þess segja myndina framleidda af blöndu hefðbundinna kvikmyndagerðarmanna, leikstjóra, handritshöfuna og klippara, og gervigreindarsérfræðinga.
„Starfsemi okkar á þessu ári hefur sýnt nokkuð sem okkur hefur alltaf grunað. Gervigreind getur stutt við viðurkennda kvikmyndagerð en aðeins með haldgóðu magni af mennsku handverki, færni, dómgreind og tíma,“ sagði Eline van der Velden, forstjóri og stofnandi Particle 6.
„Það er ekki takmörkun tækninnar heldur markmið hennar. Kvikmyndagerðarfólkið sem mun þrífast næsta áratuginn verður það sem getur komið með áratugi af kvikmyndagerðarinnsæi að þessum tólum og í Misaligned erum við að vinna þá vinnu á stórum skala,“
„Kvikmyndin verður algjörlega fyndin, kaótísk og sjálfsmeðvituð, mjög Tilly-leg,“ sagði van der Velden um myndina og bætti við: „Undir niðri er þó eitthvað dýpra um sjálfsvitund, leikframmistöðu og mennska ótta okkar við gervigreind. Og já, listin mun sannarlega líkja eftir raunveruleikanum.“
Kvikmyndin Misaligned er enn á frumstigi framleiðslu og á enn eftir að ráða í helstu hlutverk framleiðslunnar.
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