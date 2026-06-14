Margaret Kerry er látin Freyja Þórisdóttir skrifar 14. júní 2026 12:39 Margaret Kerry, fyrirmyndin að Disney-persónunni „Skellibjöllu“, á hátíðarhöldum í tilefni af 90 ára afmæli teiknimyndalistarinnar. Getty Margaret Kerry er látin, 97 ára að aldri. Kerry var fyrirmyndin að upprunalegu Skellibjöllu í kvikmyndinni Pétur Pan frá 1953. Á ferli sínum starfaði hún sem útvarpsmaður og lék meðal annars í tveimur þáttum af The Andy Griffith Show og þremur þáttum af The Little Rascals. Kerry fæddist sem Peggy Lynch í Springfield í Illinois árið 1929. Hún var ættleidd þriggja ára gömul af hjónum og flutti til Los Angeles. Fyrsta hlutverk hennar var sem álfur í kvikmyndinni Jónsmessunæturdraumur frá 1935 og hún kom fram í þremur stuttmyndum í Our Gang-seríunni, einnig þekkt sem The Little Rascals. Trúa á mátt „smá álfaryks“ Skjalasafn Walt Disney tilkynnti um andlát hennar á Instagram en Kerry lést þann 11. júní úr lungnakrabbameini í Wilmington, Norður-Karólínu, 97 ára að aldri. Eiginmaður hennar, Robert Boeke, lést tæpum þremur vikum fyrr, þann 24. maí, 100 ára að aldri en Kerry lætur eftir sig þrjú börn. Davis sagði Kerry að ofhugsa leikinn ekki heldur vera frekar sjálfri sér lík.Getty „Með eftirminnilegri leik sínum, tengslum sínum og tryggð við Disney-aðdáendur í gegnum árin hefur Margaret hjálpað til við að lýsa upp töfra þessara tímalausu persóna og veitt kynslóðum innblástur sem trúa á mátt trúar, trausts og „smá álfaryks“,“ segir í færslunni. Í andlátsfrétt bandaríska miðilsins People kemur fram að Kelly hafi útskrifast úr menntaskóla og síðan úr Los Angeles City College, en allan tímann starfaði hún við kvikmyndagerð. Þar er einnig skrifað um hvernig það kom til að Kerry féll hlutverk Skellibjöllu en hún var kölluð til þegar listamennirnir og framleiðendurnir voru að skipuleggja Pétur Pan. „Á þeim tíma var engin rafeindatækni. Allt var gert í höndunum,“ sagði hún og bætti við að „þeir réðu manneskju í hlutverkið og tóku hana svo upp á 35 millimetra filmu.“ Hún hafi verið tekin upp á meðan hún lék atriðin, í algjörri þögn, og svo hafi verið farið með upptökuna til teiknaranna. Kerry segist hafa spurt teiknarann, Marc Davis, hvað hann vildi sjá. „Ég sagði „hvernig viltu að hún sé? Utan við sig eins og Betty Boop? Yfir aðra hafin eins og drottning englanna?“,“ er haft eftir Kerry sem bætti við að Davis hafi ekki leyft henni að ofhugsa hlutverkið. „Margaret, við viljum að hún sé þú.“ Disney Bíó og sjónvarp Bandaríkin Andlát Mest lesið Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur Lífið Margaret Kerry er látin Bíó og sjónvarp Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Lífið Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Lífið Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Lífið Ósk um öfgafulla ást og bæling í bakherbergjunum Gagnrýni „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Lífið Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Lífið Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Lífið Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Fleiri fréttir Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Barátta við fíkn, íslensk millistétt og æðavarp á Skjaldborg Rick og Morty á stóra skjáinn Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Sjá meira