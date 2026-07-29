Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. júlí 2026 14:20 María Birta og Elli Egils með börn sín þrjú. Leikkonan María Birta Bjarnadóttir Fox og listamaðurinn Elli Egilsson Fox ættleiddu son síðasta sumar og tilkynntu í gær að hann hefði fengið nafnið Isaiah Ellason Fox. Fjölskyldan telur nú fimm manns því fyrir eiga hjónin tvær ættleiddar dætur. María Birta greindi frá tíðindunum á Instagram. „Fox fjölskyldan er svo heppin að bæta við sig öðrum rebbaling. Systur hans eru afar skotnar í honum og kyssa hann og knúsa í klessu alla daga! Ignacia kallar hann ZayZay, Naja kallar hann BigBoy aka Big Boy Sandwich, pabbi kallar hann Biggie og mamma kallar hann Gússi Músadúskason,“ skrifar María við mynd af fimm manna fjölskyldunni. „Við kynnum með stolti, son okkar, Isaiah Ellason Fox,“ skrifar hún jafnframt. María og Elli hafa búið í Los Angeles um árabil þar sem hún starfar sem leikkona og hann myndlistarmaður. Þau urðu bandarískir ríkisborgarar fyrir tveimur árum og tóku þá upp eftirnafnið Fox. Auk þess að hafa ættleitt þrjú börn þá eru þau hjón einnig stoltir fósturforeldrar og hafa tekið að sér börn sem vantar heimili. Fyrr í mánuðinum opnaði Elli listasýningu með eldri dóttur sinni, hinni fjögurra ára gömlu Ignaciu, í gallerí Herma á Hverfisgötu. Börn og uppeldi Ástin og lífið Mannanöfn Tengdar fréttir Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Listamaðurinn Elli Egilsson Fox opnar í dag, föstudaginn 17. júlí, einkasýningu ásamt dóttur sinni Ignaciu, sem er fjögurra ára gömul, í gallerí Herma á Hverfisgötu. Sýning þeirra feðginanna heitir því viðeigandi nafni Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni. 17. júlí 2026 11:55 „Við María eigum rosalega fallegt samband og erum þakklát hvort fyrir annað“ Elli Egilsson Fox myndlistarmaður segist hafa fundið tilgang sinn í lífinu eftir að hann tók að sér fósturbörn með eiginkonu sinni Maríu Birtu og hafa þau nú einnig ættleitt tvö börn. 20. október 2025 08:26 Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Listahjónin María Birta Fox og Elli Egilsson Fox urðu í gær þriggja barna foreldrar þegar lítill drengur bættist í fjölskylduna. María greindi frá gleðitíðindunum á Instagram. 28. ágúst 2025 10:46 Mest lesið Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Lífið Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Lífið Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Lífið Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Lífið Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Lífið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Lífið Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Tónlist „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið Gurrý komin aftur á markaðinn Lífið Fleiri fréttir Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Sjá meira