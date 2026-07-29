Lífið

Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox

Magnús Jochum Pálsson skrifar
María Birta og Elli Egils með börn sín þrjú.
María Birta og Elli Egils með börn sín þrjú.

Leikkonan María Birta Bjarnadóttir Fox og listamaðurinn Elli Egilsson Fox ættleiddu son síðasta sumar og tilkynntu í gær að hann hefði fengið nafnið Isaiah Ellason Fox. Fjölskyldan telur nú fimm manns því fyrir eiga hjónin tvær ættleiddar dætur.

María Birta greindi frá tíðindunum á Instagram.

„Fox fjölskyldan er svo heppin að bæta við sig öðrum rebbaling. Systur hans eru afar skotnar í honum og kyssa hann og knúsa í klessu alla daga! Ignacia kallar hann ZayZay, Naja kallar hann BigBoy aka Big Boy Sandwich, pabbi kallar hann Biggie og mamma kallar hann Gússi Músadúskason,“ skrifar María við mynd af fimm manna fjölskyldunni.

„Við kynnum með stolti, son okkar, Isaiah Ellason Fox,“ skrifar hún jafnframt.

María og Elli hafa búið í Los Angeles um árabil þar sem hún starfar sem leikkona og hann myndlistarmaður. Þau urðu bandarískir ríkisborgarar fyrir tveimur árum og tóku þá upp eftirnafnið Fox.

Auk þess að hafa ættleitt þrjú börn þá eru þau hjón einnig stoltir fósturforeldrar og hafa tekið að sér börn sem vantar heimili. Fyrr í mánuðinum opnaði Elli listasýningu með eldri dóttur sinni, hinni fjögurra ára gömlu Ignaciu, í gallerí Herma á Hverfisgötu.

Börn og uppeldi Ástin og lífið Mannanöfn

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