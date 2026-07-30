Lífið

Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Lauren Pisciotta sakaði Kanye West um kynferðislega áreitni, samningsbrot og nauðgun en þau hafa nú gert dómsátt í málinu.
Lauren Pisciotta sakaði Kanye West um kynferðislega áreitni, samningsbrot og nauðgun en þau hafa nú gert dómsátt í málinu.

Rapparinn Kanye West hefur gert dómsátt við fyrrverandi aðstoðarkonu sína, Lauren Pisciotta, eftir að hún hafði sakað hann um kynferðislega áreitni, ólöglega uppsögn, brot á samningi og nauðgun. 

Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá tíðindunum og byggir þau á dómsskjölum sem lögfræðingar Pisciotti lögðu fram fyrir dómara í Los Angeles á þriðjudaginn. 

Þar kemur fram að um sé að ræða „skilyrðislausa“ dómsátt og að lögð verði fram beiðni um að málinu verði vísað frá innan 45 daga frá 23. júlí. Nákvæmt innihald dómsáttarinnar liggur hins vegar ekki fyrir.

„Málið hefur verið leyst,“ sagði Arick Fudali, lögfræðingur Pisciotta, í yfirlýsingu sem var send á fjölmiðla vestanhafs.

Áreitni, nauðgun og samningsbrot

Pisciotta höfðaði fyrst mál gegn West í júní árið 2024 og sakaði hann þá um kynferðislega áreitni, ólöglega uppsögn og samningsbrot meðan hún starfaði sem aðstoðarkona hans frá 2021 til 2022. Einnig hafi hann sent henni óþægileg skilaboð, þrýst á hana að afklæðast og fróað sér meðan þau ræddu saman í símann.

West hafnaði ásökununum og lögfræðingur rapparans sakaði Pisciotta um fjárkúgun meðan talsmaður West sagði að henni hefði verið sagt upp því hún væri ekki starfinu vaxin.

Í október 2024 bættust fleiri ásakanir við málsóknina. Pisciotta sagði West hafa „þuklað, þreifað, gripið í og þvingað sig inn í og ofan á“ hana þó nokkrum sinnum án hennar samþykkis. Hún sagðist einnig hafa verið byrlað ólyfjan og verið naugðað meðan West var í upptökuveri með Sean „Diddy“ Combs.

Sumarið 2025 bætust við málsóknina ásakanir um líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi og nauðgun. Pisciotta sagði West hafa reynt að troða fingrum sínum inn um leggöng hennar, kysst hana og þvingað hana til að veita sér munnmök í vinnuferð árið 2021. West hafnaði öllum ásökunum.

Bandaríkin Mál Kanye West Hollywood Kynferðisofbeldi

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