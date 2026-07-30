Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. júlí 2026 10:39 Lauren Pisciotta sakaði Kanye West um kynferðislega áreitni, samningsbrot og nauðgun en þau hafa nú gert dómsátt í málinu. Rapparinn Kanye West hefur gert dómsátt við fyrrverandi aðstoðarkonu sína, Lauren Pisciotta, eftir að hún hafði sakað hann um kynferðislega áreitni, ólöglega uppsögn, brot á samningi og nauðgun. Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá tíðindunum og byggir þau á dómsskjölum sem lögfræðingar Pisciotti lögðu fram fyrir dómara í Los Angeles á þriðjudaginn. Þar kemur fram að um sé að ræða „skilyrðislausa“ dómsátt og að lögð verði fram beiðni um að málinu verði vísað frá innan 45 daga frá 23. júlí. Nákvæmt innihald dómsáttarinnar liggur hins vegar ekki fyrir. „Málið hefur verið leyst,“ sagði Arick Fudali, lögfræðingur Pisciotta, í yfirlýsingu sem var send á fjölmiðla vestanhafs. Áreitni, nauðgun og samningsbrot Pisciotta höfðaði fyrst mál gegn West í júní árið 2024 og sakaði hann þá um kynferðislega áreitni, ólöglega uppsögn og samningsbrot meðan hún starfaði sem aðstoðarkona hans frá 2021 til 2022. Einnig hafi hann sent henni óþægileg skilaboð, þrýst á hana að afklæðast og fróað sér meðan þau ræddu saman í símann. West hafnaði ásökununum og lögfræðingur rapparans sakaði Pisciotta um fjárkúgun meðan talsmaður West sagði að henni hefði verið sagt upp því hún væri ekki starfinu vaxin. Í október 2024 bættust fleiri ásakanir við málsóknina. Pisciotta sagði West hafa „þuklað, þreifað, gripið í og þvingað sig inn í og ofan á“ hana þó nokkrum sinnum án hennar samþykkis. Hún sagðist einnig hafa verið byrlað ólyfjan og verið naugðað meðan West var í upptökuveri með Sean „Diddy“ Combs. Sumarið 2025 bætust við málsóknina ásakanir um líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi og nauðgun. Pisciotta sagði West hafa reynt að troða fingrum sínum inn um leggöng hennar, kysst hana og þvingað hana til að veita sér munnmök í vinnuferð árið 2021. West hafnaði öllum ásökunum. Bandaríkin Mál Kanye West Hollywood Kynferðisofbeldi Tengdar fréttir Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Kanye West, eða Ye, greiddi fyrir heilsíðuauglýsingu í Wall Street Journal sem kom út í dag, þar sem hann baðst afsökunar á framferði sínu undanfarin ár. Yfirlýsingin sem birt var er titluð „Til þeirra sem ég hef sært“ og beinir hann afsökunarbeiðni sinni sérstaklega til þeldökkra Bandaríkjamanna og gyðinga. 26. janúar 2026 20:33 Mest lesið „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Lífið Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Lífið Hvað veistu um… skák? Lífið Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun Lífið Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Lífið Kíkti í kaffi til kanslarans Lífið Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Lífið „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Lífið Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Lífið Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Lífið Fleiri fréttir Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Sjá meira