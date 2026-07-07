Britney á stóra skjáinn

Ævisöguleg kvikmynd um poppstjörnuna Britney Spears færist nær því að verða að veruleika. Aðlögunin á sjálfsævisögu Spears að stóra skjánum hefur verið í lausu lofti síðan 2024 en nú herma fregnir að búið sé að ráða handritshöfundinn Elizabeth Meriwether í verkið. Hún bætist í framleiðsluhópinn með leikstjóranum Jon M. Chu og framleiðandanum Marc Platt.
Bransamiðillinn Page Six Hollywood greindi frá fregnum af ráðningu Meriwether í morgun og hafa aðrir Hollywood-miðlar síðan fjallað um málið.
Sjálfsævisagan The Woman in Me kom út árið 2023 og varð metsölubók um heim allan. Spears rekur í bókinni ævi sína frá því hún varð poppstirni sem táningur og alveg fram að því að hún fékk opinbert taugaáfall árið 2007 sem endaði með því að faðir hennar, Jamie Spears, fékk forræði yfir söngkonunni.
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Kvikmyndaverið Universal Pictures vann uppboð á réttinum að bókinni árið 2024. Leikstjórinn Jon M. Chu, sem er þekktastur fyrir að hafa leikstýrt Now You See Me 2 (2016), Crazy Rich Asians (2018) og Wicked (2024), var í kjölfarið ráðinn til að leikstýra myndinni og Marc Platt til að framleiða hana.
Lítið hefur heyrst af aðlöguninni síðan þá og var á tímabili talið að ekkert yrði úr myndinni vegna persónulegra vandræða Britney á síðustu árum.
Velgengni ævisögumyndarinnar Michael (2026) um popparann Michael Jackson virðist hafa endurvakið áætlanirnar og því hefur handritshöfundurinn Liz Meriwether verið ráðinn í verkið
Meriwether á fimmtán ára feril að baki í Hollywood og er höfundur gamanþáttanna New Girl (2011-18), ævisögulegu þáttanna The Dropout (2022), gamandramaþáttanna Dying for Sex (2025) og rómantísku gamanmyndarinnar No Strings Attached (2011). Platt og Chu hafa þegar skrifað drög að myndinni og mun Meriwether sjá um að breyta þeim í fullmótað handrit.
Universal hefur ekki tjáð sig um fregnirnar af ráðningu Meriwether.
Talsmaður Britney Spears segir lýsingar í götupressunni, um að poppstjarnan hafi á miðvikudagskvöld ógnað veitingastaðargestum með hnífi, öskrað og gelt, vera verulega ýktar. Hið rétta sé að Britney hafi þurft að skera hamborgara sinn til helminga og sagt borðfélögum leikræna sögu af hundi sínum.
Britney Spears hefur ákveðið að fara í meðferð eftir að hafa verið handtekin vegna gruns um að keyra undir áhrifum áfengis og annarra vímuefna í síðasta mánuði.
Bandaríska poppstjarnan Britney Spears var handtekin í nótt á þjóðvegi í suðurhluta Kaliforníu. Hún var í haldi yfir nótt en sleppt í morgun og hefur verið gert að mæta fyrir dómara 4. maí vegna málsins.