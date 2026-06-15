Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Lovísa Arnardóttir skrifar 15. júní 2026 13:07 Tyra Banks segir viðtalið við hana hafa verið um þrjá og hálfan tíma en klippt í sextán mínútur í þáttunum. Vísir/Getty Tyra Banks hefur kært Netflix fyrir ærumeiðingar vegna heimildarþátta sem þau gerðu um America‘s Next Top Model. Þættirnir voru frumsýndir fyrr á árinu og vöktu mikla athygli. Í málsókn sinni segir Tyra að framleiðendur hafi klippt margra klukkustunda viðtal við hana niður í nokkra stutta búta til að búa til „falska frásögn“. Málsóknin var lögð fram á laugardag í Los Angeles. Í henni kemur fram að Banks hafi verið í þriggja og hálfs tíma viðtali þar sem hún hafi tekið ábyrgð á nokkrum af umdeildum ákvörðunum þáttarins. Þessi viðtöl hafi svo verið klippt niður í 16 mínútur og þeim hagrætt „til að styðja við falska og meiðandi frásögn sem tengdist ekki því sem hún sagði í raun og veru,“ að því er fram kemur í málsókninni. „Ábyrgðin sem frú Banks tók á sig endaði á klippigólfinu. Hún var þar, en áhorfendur fengu aldrei tækifæri til að sjá hana,“ skrifuðu lögmenn hennar í málsókninni. Banks krefst skaðabóta í málsókn sinni gegn Netflix, leikstjórunum Daniel Sivan og Mor Loushy og EverWonder Studio. Hún krefst einnig lögbanns á notkun á ímynd sinni í tengslum við tónlist heimildarþáttanna, sem gefin var út á plötu. Í frétt bandaríska miðilsins AP kemur fram að óskað hafi verið eftir umsögnum frá fulltrúum þeirra í gær. Heimildaþættirnir voru frumsýndir í febrúar á Netflix. Eins og þegar þættirnir sjálfir voru frumsýndir vöktu þeir mikla athygli. Viðbrögð Tyru Banks vöktu sömuleiðis töluverða athygli og þá sérstaklega við ýmsum atriðum í þáttunum sem vægast sagt standast illa tímans tönn. Gerðar voru alls 24 þáttaraðir af American‘s Next Top Model, ANTM, og auk þess gerðar sams konar þáttaraðir í Bretlandi, Ástralíu, Þýskalandi og Mexíkó. Þættirnir voru gríðarlega vinsælir og voru að mörgu leyti fyrstu raunveruleikaþættirnir þar sem fólki var fylgt eftir og ekkert handrit var notað. Síðustu ár hafa þáttaraðirnar verið gagnrýndar vegna ásakana um líkamssmánun, meðferð keppenda og vafasamar myndatökur. Banks hefur áður brugðist við þessari gagnrýni og viðurkennt mistök, „skort á næmni“ og misheppnaðar ákvarðanir. Segir klippara hafa búið til falska frásögn Í málsókn hennar er því haldið fram að framleiðendur heimildarþáttanna hafi notast við „sértæka“ klippingu á þáttunum, vísvitandi sleppt ákveðnum atriðum og þannig mótað frásögn þar sem Banks virðist leyfa einum keppanda að þola kynferðislegt ofbeldi og að hún hafi notað áfall sama keppanda til að auka áhorf og síðan ekki munað eftir því í viðtölum. „Stefndu klipptu Netflix-þættina til þess að láta líta út fyrir að frú Banks vissi að hún væri spurð út í kynferðisofbeldi og væri vísvitandi að reyna að forðast umræðuefnið,“ segir í málsókninni, þar sem því er haldið fram að Banks hafi hvorki verið sagt frá né spurð um árásina í viðtalinu. Þá kemur fram í málsókninni, samkvæmt frétt AP, að Banks hafi ekki fengið að sjá þættina þar til daginn áður en þeir voru frumsýndir og ekkert samband haft við hana til að staðfesta fullyrðingar hennar eða henni gefið tækifæri til að bregðast við ásökunum frá öðrum þátttakendum. Aðrir dómarar úr þættinum, þar á meðal einn sem lögmenn hennar halda því fram að beri kala til Banks, voru ráðgjafar við gerð heimildarþáttanna. „Hefði frú Banks vitað að þessir einstaklingar væru svo nátengdir mótun Netflix-þáttanna, og störfuðu einnig sem ráðgjafar sem mótuðu ritstjórnarstefnuna, og að henni hefði verið haldið utan við slíkt hlutverk, hefði það verið viðvörunarmerki,“ segir í málsókninni. „Hún hefði vitað að verið væri að gabba hana. Hún hefði ekki tekið þátt.“ Tyra Banks opnaði ísbúð 2024. Vísir/Getty Ísbúðin fyrir aðkasti Í frétt AP kemur enn fremur fram að lögmenn hennar hafi í mars óskað eftir aðgangi að öllu myndefni úr viðtölum við hana en þeirri beiðni hafi verið hafnað. Viðbrögð almennings gagnvart henni hafi frá frumsýningu þáttanna hafi verið hörð og sem dæmi hafi fjölmargir sent umsagnir á Google um ísbúð hennar í Ástralíu, SMiZE & DREAM. AP óskaði eftir viðbrögðum frá lögmönnum og fulltrúum Banks. „Sérhver önnur umræða um arfleifð ANTM – þar á meðal sú hreinskilna íhugun sem frú Banks var undirbúin að eiga, drukknar nú í ásökun sem henni var aldrei gefið tækifæri til að svara,“ skrifuðu lögmenn hennar í svari til AP. „Þessi málsókn er það svar – sérstaklega eftir að tilraunum hennar til að leysa málið beint með Netflix og framleiðendum var hafnað.“ Bíó og sjónvarp Raunveruleikaþættir Hollywood Bandaríkin Netflix Mest lesið Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Lífið Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Lífið Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Bíó og sjónvarp Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Lífið Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Bíó og sjónvarp Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Lífið 50+: Fólk upplifir sig yngra en áður – og þróunin heldur áfram Áskorun Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Lífið Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Lífið Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Barátta við fíkn, íslensk millistétt og æðavarp á Skjaldborg Rick og Morty á stóra skjáinn Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Sjá meira