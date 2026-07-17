Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. júlí 2026 10:30 Ryan Hurst og Ólafur Darri áttu að leika saman í God of War en nú er búið að endurráða í hlutverk hins fyrrnefnda. Getty Leikarinn Ryan Hurst átti að fara með aðalhlutverk Kratosar í sjónvarpsþáttunum God of War sem byggja á samnefndri tölvuleikjaseríu en slasaðist alvarlega á tökustað og þurfti að leggjast undir skurðhnífinn. Af þeim sökum verður hann frá í marga mánuði og ákváðu framleiðendur að endurráða í hlutverkið. God of War er meðal vinsælustu tölvuleikjasería allra tíma og fjallar um spartneska stríðsmanninn Kratos sem þarf að kljást við ýmsar kynjaverur og guði úr grískri og norrænni goðafræði. Því fögnuðu eflaust margir þegar tilkynnt var um sjónvarpsþætti upp úr leikjunum fyrir nokkrum árum. Í byrjun árs bárust fréttir af leikhópi seríunnar þar sem kom fram að Ryan Hurst, Callum Vinson, Mandy Patinkin og Ólafur Darri Ólafsson væru í aðalhlutverkum. Bandaríski leikarinn Ryan Hurst sem er þekktastur fyrir að leika í mótorhjólaþáttunum Sons of Anarchy (2008-12) hafði lagt mikið á sig fyrir aðalhlutverkið, bætt á sig tæpum tuttugu kílóum af vöðvum og varið mörgum mánuðum á tökustað. Svo gerðist það í júní síðastliðnum að Hurst var að framkvæma áhættuatriði og reif á sér annan tvíhöfðann. Tökur á þáttaröðinni voru samstundis stöðvaðar og hafa skiljanlega ekki enn farið aftur af stað. Ryan Hurst gerði það gott í Sons of Anarchy. Samkvæmt fjölmiðlum vestanhafs hefur Hurst þegar lagst undir skurðhnífinn vegna meiðslanna en ekki liggur fyrir hvað hann verður lengi að jafna sig. Almennt taka slík meiðsli um fjóra til sex mánuði og jafnvel enn lengri tími til að ná fyrri styrk. Af þeim sökum tóku framleiðendur þáttaraðarinnar þá ákvörðun að endurskipa í hlutverk Kratosar og búist við því að tökur hefjist á ný í október. Serían fjallar um feðgana Kratos og Atreus (Vinson) sem halda í ferðalag til að dreifa ösku Faye, móður Atreusar og eiginkonu Kratosar. Á ferðalaginu kynnast þeir feðgar betur og rekast á guði á borð við Óðinn (Patinkin) og Þór (Ólafur Darri). Tökur fyrir seríuna hófust í Vancouver í febrúar og á að taka þar upp tvær þáttaraðir í einu. Þegar var búið að taka upp fjóra þætti þegar Hurst slasaðist en væntanlega verður að skjóta þá upp á nýtt. Bíó og sjónvarp Bandaríkin Hollywood Tengdar fréttir Laufey fær eigin God of War leik Sony og Santa Monica Studios hafa birt stiklu fyrir nýjan God of War leik, sem fjallar um Laufeyju, eiginkonu Kratorsar, stríðsguðsins gríska. Hún þarf að berjast við nýja stríðsguði og alls konar óvætti á þeirra vegum. 3. júní 2026 10:33 Guðir verða drepnir hjá Amazon Amazon hefur gert samkomulag við Sony og Santa Monica Studio um að framleiða God of War sjónvarpsþætti. Þættirnir verða sýndir á streymisveitunni Prime Video og munu byggja á hinni gífurlega vinsælu leikjaseríu um gríska stríðsguðinn Kratos. 14. desember 2022 19:39 Mest lesið Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Bíó og sjónvarp Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Lífið Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Tónlist Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið Tónlist Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Brjálaðar boltamömmur berjast Bíó og sjónvarp Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Bríet sviptir hulunni af kærastanum Lífið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ Tónlist Stytta af Charlie Kirk á Times Square Lífið Fleiri fréttir Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Brjálaðar boltamömmur berjast Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira