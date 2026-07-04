Bíó og sjónvarp

Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler

Agnar Már Másson skrifar
Skósveinarnir draga línuna við fasisma.
Skósveinarnir draga línuna við fasisma. Samsett Mynd

Í nýjustu kvikmyndinni um Skósveinana svokölluðu kemur fram að þeir hafi þjónað mörgum af helstu skúrkum mannkynssögunnar. Leikstjóri teiknimyndanna segir aftur á móti að þeir hafi ekki þjónað Adolf Hitler Þýskalandskanslara í seinni heimsstyrjöldinni.

Skósveinarnir og Skrímsli nefnist nýjasta kvikmyndin úr Skósveinamyndaröðinni sem nú er í sýningu í bíóhúsum um víða veröld. Kvikmyndaserían er eins konar afsprengi af teiknimyndaröðinni Aulanum mér (Despicable me).

Í nýjustu myndinni er ljósi varpað á upprunasögu þessara litlu gulu skepna, alveg frá öræfaaldri þar til þær störfuðu síðan fyrir ofurþorparann Felóníus Grú.

Í kvikmyndinni er greint frá því að Skósveinarnir hafi í gegnum tíðina þjónað mörgum af helstu skúrkum úr mannkyns- og bókmenntasögunni, meðal annars Drakúla greifa, franska herforingjanum Napóleon Bónaparte og jafnvel egypsku faróunum.

Það vakti því forvitni blaðamanns bandaríska tölvuleikjamiðilsins Polygons hvort Skósveinarnir hefðu – samkvæmt sögu myndanna – þjónað Adolf Hitler Þýskalandskanslara.

Kvikmyndin kemst að mestu leyti undan því að svara þeirri spurningu, þar sem fram kemur að Skósveinarnir hafi margir falið sig inn í helli á árunum 1812 til 1968. Engu að síður kemur fram í myndinni að til sé fjöldi Skósveinaættbálka sem flestir hafi leitað uppi skúrka um víða veröld.

„Ég vissi að þú myndir spyrja þessarar spurningar. Skammastu þín,“ svaraði leikstjórinn Pierre Coffin, kíminn í samtali við Polygon þegar hann var spurður um hugsanleg tengsl Skósveinanna við Hitler.

„Skósveinarnir sem við kynnumst í [kvikmyndinni] Skósveinum 1 voru fastir í hellinum. Þessir [hinir ættbálkarnir] – ég veit ekki hvar þeir voru – en þeir voru ekki hluti af „Stóru [mannkyns]sögunni,“ bætir Coffin við.

Þrátt fyrir að vinna fyrir hina ýmsu skúrka virðast Skósveinarnir þó draga línuna við fasisma.

Hollywood Seinni heimsstyrjöldin


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