Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Agnar Már Másson skrifar 4. júlí 2026 22:06 Skósveinarnir draga línuna við fasisma. Samsett Mynd Í nýjustu kvikmyndinni um Skósveinana svokölluðu kemur fram að þeir hafi þjónað mörgum af helstu skúrkum mannkynssögunnar. Leikstjóri teiknimyndanna segir aftur á móti að þeir hafi ekki þjónað Adolf Hitler Þýskalandskanslara í seinni heimsstyrjöldinni. Skósveinarnir og Skrímsli nefnist nýjasta kvikmyndin úr Skósveinamyndaröðinni sem nú er í sýningu í bíóhúsum um víða veröld. Kvikmyndaserían er eins konar afsprengi af teiknimyndaröðinni Aulanum mér (Despicable me). Í nýjustu myndinni er ljósi varpað á upprunasögu þessara litlu gulu skepna, alveg frá öræfaaldri þar til þær störfuðu síðan fyrir ofurþorparann Felóníus Grú. Í kvikmyndinni er greint frá því að Skósveinarnir hafi í gegnum tíðina þjónað mörgum af helstu skúrkum úr mannkyns- og bókmenntasögunni, meðal annars Drakúla greifa, franska herforingjanum Napóleon Bónaparte og jafnvel egypsku faróunum. Það vakti því forvitni blaðamanns bandaríska tölvuleikjamiðilsins Polygons hvort Skósveinarnir hefðu – samkvæmt sögu myndanna – þjónað Adolf Hitler Þýskalandskanslara. Kvikmyndin kemst að mestu leyti undan því að svara þeirri spurningu, þar sem fram kemur að Skósveinarnir hafi margir falið sig inn í helli á árunum 1812 til 1968. Engu að síður kemur fram í myndinni að til sé fjöldi Skósveinaættbálka sem flestir hafi leitað uppi skúrka um víða veröld. „Ég vissi að þú myndir spyrja þessarar spurningar. Skammastu þín,“ svaraði leikstjórinn Pierre Coffin, kíminn í samtali við Polygon þegar hann var spurður um hugsanleg tengsl Skósveinanna við Hitler. „Skósveinarnir sem við kynnumst í [kvikmyndinni] Skósveinum 1 voru fastir í hellinum. Þessir [hinir ættbálkarnir] – ég veit ekki hvar þeir voru – en þeir voru ekki hluti af „Stóru [mannkyns]sögunni,“ bætir Coffin við. Þrátt fyrir að vinna fyrir hina ýmsu skúrka virðast Skósveinarnir þó draga línuna við fasisma. Hollywood Seinni heimsstyrjöldin Mest lesið „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ Lífið Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei Lífið „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Lífið Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Lífið Fólk eigi ekki að vera feimið við sleipiefnið Heilsa Allir og amma þeirra á Ítalíu Lífið „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Lífið Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island Lífið Melabúðin fagnar sjötíu árum Lífið „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Lífið Fleiri fréttir Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira