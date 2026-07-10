Joanna Pettet er látin

Bresk-kanadíska leikkonan Joanna Pettet, sem er þekktust fyrir leik sinn í Bond-paródíunni Casino Royale frá 1967, er látin, 83 ára að aldri. Pettet lést 31 ári, upp á dag, eftir að sonur hennar, Damien Zachary Cord, lést úr ofskömmtun heróíns.
Pam DuBois, vinkona Pettet og fyrrverandi umboðsmaður hennar, greindi bransamiðlinum The Hollywood Reporter frá því að Pettet hefði dáið þriðjudaginn 7. júlí á sjúkrahúsi í Kaliforníu.
„Við elskuðum öll Jo. En það var ein manneskja sem elskaði hana mest og í gær, á 31 árs ártíð hans, fór Damien Zach með móður sína upp til himna og þar mun hún dvelja með honum til eilífðarnóna,“ skrifaði DuBois í andlátstilkynningunni.
Pettet fæddist í Lundúnum árið 1942 og ólst upp í Montreal eftir að faðir hennar lést í Seinni heimsstyrjöldinni. Hún flutti sextán ára gömul til New York til að læra leiklist, hóf að leika á Broadway í byrjun sjöunda áratugarins og færði sig yfir á stóra skjáinn þegar hún lék í The Group (1966) í leikstjórn Sidney Lumet.
Ári eftir frumraunina lék hún í þremur myndum: The Night of the Generals, Robbery og Casino Royale. Sú síðastnefnda er langþekktust en um er að ræða spæjaraparódíu þar sem David Niven lék James Bond en Pettet var þar Mata Bond, dóttur spæjarans og Mötu Hari.
Þann 8. ágúst 1969 borðaði Pettet hádegisverð með leikkonunni Sharon Tate aðeins nokkrum klukkustundum áður en Tate og fjórir aðrir voru myrtir af Manson-fjölskyldunni. Pettet bregður fyrir í Once Upon a Time...in Hollywood (2019), mynd Tarantino um atburðinn, og er þar leikin af Rumer Willis.
Pettet lék í fjölda sjónvarpsþátta á áttunda og níunda áratugnum, þar á meðal Knight Rider, Charlie's Angels, Murder, She Wrote og The Fall Guy. Pettet hætti að leika í byrjun tíunda áratugarins og var hryllingsmyndin Terror in Paradise (1991) síðasta myndin sem hún lék í.
Pettet var gift leikaranum Alex Cord frá 1968 til 1989 og átti með honum einn son, Damien Zachary Cord, sem lést árið 1995