Danny Glover með Alzheimer

Bandaríski leikarinn Danny Glover greindi frá því í dag að hann væri kominn með Alzheimer-sjúkdóm og hefði glímt við hann síðustu þrjú ár. Hann segist byrjaður að finna fyrir áhrifum sjúkdómsins á talanda sinn, hreyfingu og minningar.
Hinn 79 ára Glover, sem er þekktastur fyrir að leika lögguna Roger Murtaugh í Lethal Weapon-seríunni, greindi frá Alzheimer-greiningunni í viðtali við Lester Holt í The Today Show á NBC fyrr í dag.
Glover segist eins og er geta lifað eðlilega með sjúkdómnum en að eftir því sem honum vindi fram muni líf hans breytast til muna.
„Það eru augnablik sem þú manst eftir sem staðfesta fyrir þér þá staðreynd að þú manst enn hluti. Og það eru ákveðin augnablik sem ég mun aldrei gleyma,“ sagði Glover.
Alzheimer-sjúkdómur er ólæknandi sjúkdómur í heila sem veldur dauða taugafruma. Fyrstu einkenni sjúkdómsins eru áhrif á minni, fyrst um sinn áhrif á skammtímaminni en síðar á langtímaminni. Sjúkdómseinkenni fara jafnan hægt af stað en geta ágerst hratt og hafa þá mikil áhrif á daglegt líf fólks.
Leikarinn ræddi einnig við tímaritið People um það hvernig honum hefur gengið að takast á við sjúkdóminn. „Ég á enn dóttur mína, ég á vini,“ sagði leikarinn við People. „Ég vil bara segja, lífið heldur áfram.“
Mandisa Glover, dóttir leikarans, segir föður sinn misvel áttaðan eftir að hafa greinst með sjúkdóminn. Það væri mikilvægt fyrir hann að hafa stjórn á eigin sögu og lífi sínu, þess vegna hefði hann greint frá greiningunni.
„Það er mjög mikilvægt. Og tíminn er núna. Hvaða tími er betri en akkúrat núna til að tjá sig um þetta?“ sagði dóttirin.
Glover segist ekki finna fyrir því að komið sé að endalokum lífs hans. „Það er enn verk að vinna,“ sagði leikarinn sem fagnar áttatíu ára afmæli 22. júlí næstkomandi.
Danny Glover hefur leikið í rúmlega hundrað kvikmyndum á ferli sínum, þar á meðal fjórum Lethal Weapon-myndum, Predator 2, og The Color Purple. Auk þess hefur hann getið sér gott orð fyrir þáttöku sína í réttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum og hinum ýmsu málefnum víða um heim.