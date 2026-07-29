Lífið

Kíkti í kaffi til kanslarans

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Kristrún Frostadóttir Hefur verið sýnileg á alþjóðasviðinu síðustu vikur.
Kristrún Frostadóttir Hefur verið sýnileg á alþjóðasviðinu síðustu vikur. Facebook

„Ég átti þar leið hjá og nýtti tækifærið,“ segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Íslands í færslu, en hún hitti Friedrich Merz kanslara Þýskalands í vikunni.

„Við Merz ræddum m.a. stöðu mála á alþjóðasviðinu, bárum saman bækur um innanlandspólitík og fórum yfir Evrópumálin,“ segir Kristrún í færslunni.

„Hann hefur ríkan skilning á mikilvægi smáríkja eins og Íslands í alþjóðasamstarfi. Þýskaland er einn af okkar helstu bandamönnum og metur sambandið við Ísland mikils. Þetta var gott spjall og við stefnum á að hittast aftur með formlegri hætti síðar,“ segir Kristrún en fundur þeirra fór fram í Berlín, höfuðborg Þýskalands.

Kristrún hefur verið sýnileg á alþjóðasviðinu síðustu vikur. Ekki er betur hægt að sjá en hún hafi stimplað sig í hjörtu tyrknesku þjóðarinnar þegar hún var stödd þar á Nató-ráðstefnu í byrjun mánaðar en fjöldi fylgjenda hennar hefur síðan þá farið úr tuttugu þúsund í rúmlega 270 þúsund.

Þá hefur viðtal hennar í hlaðvarpinu The Rest is Politcs vakið mikla athygli og hún þakkar fyrir viðtökurnar í nýlegri færslu. Virðist sem fólk, þvert á hinn pólitíska ás, geti verið sammála um að hún hafi þar verið landinu til sóma. 

„Þá vil ég þakka fyrir góðar viðtökur og falleg skilaboð eftir að viðtalið við mig í hlaðvarpinu Rest is Politics birtist á mánudaginn. Takk öll kærlega fyrir að hlusta,“ segir Kristrún í færslunni. 

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þýskaland Samfélagsmiðlar NATO


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