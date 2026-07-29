Kíkti í kaffi til kanslarans Sigurgeir Þorkelsson skrifar 29. júlí 2026 22:21 Kristrún Frostadóttir Hefur verið sýnileg á alþjóðasviðinu síðustu vikur. Facebook „Ég átti þar leið hjá og nýtti tækifærið,“ segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Íslands í færslu, en hún hitti Friedrich Merz kanslara Þýskalands í vikunni. „Við Merz ræddum m.a. stöðu mála á alþjóðasviðinu, bárum saman bækur um innanlandspólitík og fórum yfir Evrópumálin,“ segir Kristrún í færslunni. „Hann hefur ríkan skilning á mikilvægi smáríkja eins og Íslands í alþjóðasamstarfi. Þýskaland er einn af okkar helstu bandamönnum og metur sambandið við Ísland mikils. Þetta var gott spjall og við stefnum á að hittast aftur með formlegri hætti síðar,“ segir Kristrún en fundur þeirra fór fram í Berlín, höfuðborg Þýskalands. Kristrún hefur verið sýnileg á alþjóðasviðinu síðustu vikur. Ekki er betur hægt að sjá en hún hafi stimplað sig í hjörtu tyrknesku þjóðarinnar þegar hún var stödd þar á Nató-ráðstefnu í byrjun mánaðar en fjöldi fylgjenda hennar hefur síðan þá farið úr tuttugu þúsund í rúmlega 270 þúsund. Þá hefur viðtal hennar í hlaðvarpinu The Rest is Politcs vakið mikla athygli og hún þakkar fyrir viðtökurnar í nýlegri færslu. Virðist sem fólk, þvert á hinn pólitíska ás, geti verið sammála um að hún hafi þar verið landinu til sóma. „Þá vil ég þakka fyrir góðar viðtökur og falleg skilaboð eftir að viðtalið við mig í hlaðvarpinu Rest is Politics birtist á mánudaginn. Takk öll kærlega fyrir að hlusta,“ segir Kristrún í færslunni. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þýskaland Samfélagsmiðlar NATO Mest lesið Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Lífið Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Lífið Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Lífið Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Lífið Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Lífið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Lífið Hvað veistu um… skák? Lífið „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Lífið Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Tónlist Fleiri fréttir Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Sjá meira