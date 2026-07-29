Skák er eitt vinsælasta spil í heimi þar sem markmið leiksins er að máta kóng andstæðingsins, setja hann í stöðu þar sem hann kemst ekki undan hótun.
Skák reynir á rökhugsun, skipulag og þolinmæði og er spiluð um allan heim af fólki á öllum aldri. Leikurinn á sér langa sögu og er bæði stundaður til skemmtunar og í keppnum þar sem barist er um háar verðlaunafjárhæðir.
En hvað veistu um skák?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á miðvikudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn í baráttu um montréttinn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu skákkvissið að neðan!
Snæfellsnes er langt og fallegt nes á Vesturlandi með Faxaflóa sunnanmegin og Breiðafjarðar fyrir norðan. Meðfram nesinu eru svo fjallgarður og þar yst má finna Snæfellsjökul og þjóðgarðinn þar um kring.
Mosfellsbær er sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, staðsett norðan við Reykjavík. Bærinn er þekktur fyrir fallegt náttúrulegt umhverfi með fjöllum, dölum og strönd.
Teiknimyndir Disney frá tíunda áratug síðustu aldar eru meðal þeirra vinsælustu sem fyrirtækið hefur framleitt. Á tímabilinu komu út margar vinsælar teiknimyndir þar sem falleg myndvinnsla, sterkar persónur og eftirminnileg tónlist sameinuðust í eitt.
Flugvellir eru um margt sérstakir staðir þar sem margir fyllast eftirvæntingu eftir nýjum ævintýrum og stressi vegna brottfara.
Fyrra undanúrslitakvöld Eurovision fór fram í Austurríki í gærkvöldi og en seinna undanúrslitakvöldið á dagskrá annað kvöld og verður þá ljóst hvaða 25 framlög verða flutt á úrslitakvöldinu á laugardaginn.
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Tenerife er stærsta eyjan í Kanaríeyjum og tilheyrir Spáni. Eyjan er þekkt fyrir hlýtt loftslag allt árið um kring, fallegar strendur og fjölbreytta náttúru sem gerir það að verkum að þetta er einn vinsælasti áfangastaður ferðamanna, ekki síst Íslendinga.
Vetrarólympíuleikarnir fóru fram á Ítalíu fyrr í vetur þar sem íþróttafólk alls staðar að úr heiminum komu saman til að etja kappi í hinum ýmsu íþróttagreinum.
Óskarsverðlaunahátíðin fór fram um miðjan marsmánuð þar sem myndin One Battle after Another vann til sex verðlauna og meðal annars sem besta mynd.
IKEA er fyrirtæki sem stofnað var í Svíþjóð árið 1943 og sérhæfir sig í hönnun og sölu á húsgögnum og heimilisvörum. Áhersla hefur verið lögð á sjálfsafgreiðslu, flatpakkningar og að viðskiptavinir setji húsgögnin saman sjálfir í þeim tilgangi að halda verðinu niðri.
Akureyri er oft kölluð höfuðstaður Norðurlands og það er auðvelt að skilja hvers vegna. Bærinn stendur við innarlega í Eyjafirði, umkringdur fjöllum og náttúru sem breytist með árstíðunum.
Björgvin Halldórsson hefur verið einn ástsælasti og áhrifamesti söngvari Íslands um áratugaskeið, en hann féll frá í apríl síðastliðnum, 74 ára að aldri.
Kvikmyndin Stella í orlofi er íslensk gamanmynd frá árinu 1986 sem fjallar um Stellu sem heldur í sumarbústaðaferð og lendir þar í alls kyns ævintýrum.
Í Reykjavík má nokkurn fjölda styttna og útilistaverka sem endurspegla sögu, menningu og list borgarinnar og landsins alls.