Ali G snýr aftur Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. júlí 2026 10:13 Ali G kemur aftur í bíó í haust. Gervitöffarinn Ali G sem varð frægur um aldamótin snýr aftur í framhaldsmyndinni Ali G: Who Iz I? í oktber. Fyrri myndin, Ali G In Da House, kom út 2002 og var fyrsta stóra kvikmyndahlutverk Sacha Barons Cohen. Kvikmyndaverið Amazon MGM Studios hefur staðfest að kvikmyndin Ali G: Who Iz I? verði frumsýnd í Bandaríkjunum þann 23. október. Undanfarið hafa borist fregnir af því að myndin væri í bígerð og sést til Barons Cohen við tökur á hinum ýmsu stöðum. „Þau eru loksins búin að gera heimildarmynd um mig. Og það er ekki þetta kjaftæði um mörgæsirnar. Þessi er með að minnsta kosti tvöfalt meira dýrakynlíf. Ali G: Who Iz I? kemur til ykkar 23/10 hvað sem það þýðir,“ sagði Ali G svo sjálfur í Instagram-færslu. View this post on Instagram A post shared by Ali G (@official.ali.g) Ali G er fyrsti grínkarakter Sacha Baron Cohen sem sló í gegn. Hann kom fyrst fram á sjónarsviðið í sjónvarpsþáttunum Comedy Nation, Live from the Lighthouse og The 11 O'Clock Show árið 1998 áður en hann fékk sinn eigin þátt Da Ali G Show frá 2000 til 2004. Kvikmyndin Ali G In Da House kom út 2002 og síðan hefur Cohen gefið út myndirnar Borat (2006), Brüno (2009), The Dictator (2012) og Borat Subsequent Moviefilm (2020). Bíó og sjónvarp Hollywood Bretland Mest lesið Dauðinn er stríðinn og óútreiknanlegur Lífið Seinleg heimför sakbitins Ódysseifs Gagnrýni Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Lífið Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Lífið Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Lífið Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið Lífið Ali G snýr aftur Bíó og sjónvarp „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Lífið Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Lífið samstarf Myndaveisla: Götubitinn í Hljómskálagarðinum Lífið samstarf Fleiri fréttir Rýnt í stikluna: Smekkfull stikla af ofurhetjum Óskarsverðlaunahafinn Brenda Fricker látin Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Brjálaðar boltamömmur berjast Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira