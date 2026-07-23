Bíó og sjónvarp

Ali G snýr aftur

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ali G kemur aftur í bíó í haust.
Ali G kemur aftur í bíó í haust.

Gervitöffarinn Ali G sem varð frægur um aldamótin snýr aftur í framhaldsmyndinni Ali G: Who Iz I? í oktber. Fyrri myndin, Ali G In Da House, kom út 2002 og var fyrsta stóra kvikmyndahlutverk Sacha Barons Cohen.

Kvikmyndaverið Amazon MGM Studios hefur staðfest að kvikmyndin Ali G: Who Iz I? verði frumsýnd í Bandaríkjunum þann 23. október. Undanfarið hafa borist fregnir af því að myndin væri í bígerð og sést til Barons Cohen við tökur á hinum ýmsu stöðum.

„Þau eru loksins búin að gera heimildarmynd um mig. Og það er ekki þetta kjaftæði um mörgæsirnar. Þessi er með að minnsta kosti tvöfalt meira dýrakynlíf. Ali G: Who Iz I? kemur til ykkar 23/10 hvað sem það þýðir,“ sagði Ali G svo sjálfur í Instagram-færslu.

Ali G er fyrsti grínkarakter Sacha Baron Cohen sem sló í gegn. Hann kom fyrst fram á sjónarsviðið í sjónvarpsþáttunum Comedy Nation, Live from the Lighthouse og The 11 O'Clock Show árið 1998 áður en hann fékk sinn eigin þátt Da Ali G Show frá 2000 til 2004. 

Kvikmyndin Ali G In Da House kom út 2002 og síðan hefur Cohen gefið út myndirnar Borat (2006), Brüno (2009), The Dictator (2012) og Borat Subsequent Moviefilm (2020).

Bíó og sjónvarp Hollywood Bretland


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