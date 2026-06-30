Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 30. júní 2026 12:56 Aaron-Taylor Johnson og Lilly Rose Depp í hlutverkum sínum í Werwulf. Fyrsta stiklan í fullri lengd úr kvikmyndinni Werwulf, nýjustu hryllingsmynd bandaríska leikstjórans Robert Eggers en leikstjórinn skrifaði handritið í samstarfi við íslenska rithöfundin Sjón. Þetta er ekki fyrsta samstarfsverkefni þeirra Eggers og Sjónar en þeir skrifuðu saman handritið að The Northman, víkingamynd Eggers sem kom út árið 2022. Síðast gaf Eggers frá sér vampírumyndina Nosferatu en í þetta skiptið beinir hann sjónum sínum að varúlfinum líkt og titill myndarinnar gefur til kynna. Myndinni er lýst sem dökkri miðaldahryllingsmynd. Sagan gerist á 13. öld í Englandi og segir frá nafnlausum bónda sem leikinn er af Aaron Taylor-Johnson sem verður fyrir hræðilegri bölvun sem breytir honum í morðóðan úlf. Eftir því sem fórnarlömbunum fjölgar reynir eiginkona hans, sem leikin er af Lily-Rose Depp í örvæntingu að bjarga honum, á meðan miskunnarlaus veiðimaður, leikinn af Willem Dafoe reynir að uppræta skepnuna sem ógnar samfélaginu. Myndin verður frumsýnd þann 25. desember 2026. Það er nákvæmlega tveimur árum eftir frumsýningu Nosferatu, sem halaði inn ríflega 181 milljón dollurum í aðsóknartekjur eftir sýningar í kvikmyndahúsum. Bíó og sjónvarp Mest lesið Fann ástina og tók sénsinn í New York Lífið Lést af völdum alnæmis Lífið „Þetta eru pjöllu-klútar“ Lífið Mormónastjarna kemur út úr skápnum Lífið Ókunnug mamma ekki sátt með kaupin Tíska og hönnun Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert Lífið Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás Lífið Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar Bíó og sjónvarp Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Lífið Synir Britney gengu tískupallinn í París Tíska og hönnun Fleiri fréttir Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Barátta við fíkn, íslensk millistétt og æðavarp á Skjaldborg Rick og Morty á stóra skjáinn Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Sjá meira