Bíó og sjónvarp

Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Aaron-Taylor Johnson og Lilly Rose Depp í hlutverkum sínum í Werwulf.
Aaron-Taylor Johnson og Lilly Rose Depp í hlutverkum sínum í Werwulf.

Fyrsta stiklan í fullri lengd úr kvikmyndinni Werwulf, nýjustu hryllingsmynd bandaríska leikstjórans Robert Eggers en leikstjórinn skrifaði handritið í samstarfi við íslenska rithöfundin Sjón.

Þetta er ekki fyrsta samstarfsverkefni þeirra Eggers og Sjónar en þeir skrifuðu saman handritið að The Northman, víkingamynd Eggers sem kom út árið 2022. Síðast gaf Eggers frá sér vampírumyndina Nosferatu en í þetta skiptið beinir hann sjónum sínum að varúlfinum líkt og titill myndarinnar gefur til kynna.

Myndinni er lýst sem dökkri miðaldahryllingsmynd. Sagan gerist á 13. öld í Englandi og segir frá nafnlausum bónda sem leikinn er af Aaron Taylor-Johnson sem verður fyrir hræðilegri bölvun sem breytir honum í morðóðan úlf. Eftir því sem fórnarlömbunum fjölgar reynir eiginkona hans, sem leikin er af Lily-Rose Depp í örvæntingu að bjarga honum, á meðan miskunnarlaus veiðimaður, leikinn af Willem Dafoe reynir að uppræta skepnuna sem ógnar samfélaginu.

Myndin verður frumsýnd þann 25. desember 2026. Það er nákvæmlega tveimur árum eftir frumsýningu Nosferatu, sem halaði inn ríflega 181 milljón dollurum í aðsóknartekjur eftir sýningar í kvikmyndahúsum.

Bíó og sjónvarp


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