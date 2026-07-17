Óskarsverðlaunahafinn Brenda Fricker látin Áróra L Davíðsdóttir skrifar 17. júlí 2026 13:42 Brenda Fricker var fyrst írskra kvenna til þess að hljóta Óskarsverðlaun. Getty Írska leikkonan Brenda Fricker er látin, 81 árs að aldri. Fricker hlaut Óskarsverðlaun árið 1989 fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni My Left Foot. Fricker fæddist í Dyflinni árið 1945 en hóf leikferil sinn í leikhúsi áður en hún fékk hlutverk í sápuóperunni Coronation Street árið 1977. Seinna fór hún með hlutverk hjúkrunarfræðings að nafni Megan Roach í læknadramaþáttunum Casualty á BBC á árunum 1986 til 2010. Einnig er Fricker þekkt fyrir að leika „heimilislausu dúfnakonuna“ í Central Park-garðinum í Home Alone 2. Fricker fæddist í Dyflinni árið 1945.Getty Fricker fór með hlutverk móður Daniel Day-Lewis í kvikmyndinni My Left Foot og hlaut Óskarsverðlaun leikkonu í aukahlutverki fyrir leik sinn árið 1989. Hún var fyrst írskra kvenna til þess að hljóta Óskarsverðlaun og hafði betur gegn stjörnum á borð við Juliu Roberts og Anjelicu Huston. Írland Bíó og sjónvarp Óskarsverðlaunin Andlát Mest lesið Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Bíó og sjónvarp Ríflega tuttugu verk eftir Ella Egils og dóttur hans til sýnis Lífið Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Lífið Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Tónlist Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið Tónlist Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Lífið Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Brjálaðar boltamömmur berjast Bíó og sjónvarp Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Veður Fleiri fréttir Óskarsverðlaunahafinn Brenda Fricker látin Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Brjálaðar boltamömmur berjast Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira