Bíó og sjónvarp

Óskarsverðlaunahafinn Brenda Fricker látin

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Brenda Fricker var fyrst írskra kvenna til þess að hljóta Óskarsverðlaun. 
Brenda Fricker var fyrst írskra kvenna til þess að hljóta Óskarsverðlaun.  Getty

Írska leikkonan Brenda Fricker er látin, 81 árs að aldri. Fricker hlaut Óskarsverðlaun árið 1989 fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni My Left Foot. 

Fricker fæddist í Dyflinni árið 1945 en hóf leikferil sinn í leikhúsi áður en hún fékk hlutverk í sápuóperunni Coronation Street árið 1977. Seinna fór hún með hlutverk hjúkrunarfræðings að nafni Megan Roach í læknadramaþáttunum Casualty á BBC á árunum 1986 til 2010. Einnig er Fricker þekkt fyrir að leika „heimilislausu dúfnakonuna“ í Central Park-garðinum í Home Alone 2.

Fricker fæddist í Dyflinni árið 1945.Getty

Fricker fór með hlutverk móður Daniel Day-Lewis í kvikmyndinni My Left Foot og hlaut Óskarsverðlaun leikkonu í aukahlutverki fyrir leik sinn árið 1989. Hún var fyrst írskra kvenna til þess að hljóta Óskarsverðlaun og hafði betur gegn stjörnum á borð við Juliu Roberts og Anjelicu Huston.

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