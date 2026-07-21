Rýnt í stikluna: Smekkfull stikla af ofurhetjum Samúel Karl Ólason skrifar 21. júlí 2026 10:27 Það er ansi margt sem gengur á í fyrstu stiklunni fyrir Avengers Doomsday. Disney og Marvel birtu í gær fyrstu stikluna fyrir ofurhetjumyndina Avengers Doomsday. Stiklan er rúmlega tveggja mínútna löng og er smekkfull af ofurhetjum sem við höfum séð í fjölmörgum kvikmyndum Marvel undanfarinna ára, auk þess sem hún inniheldur fjölmargar tilvísanir í fyrri kvikmyndir og teiknimyndasögur Marvel. Hér að neðan verður farið yfir það helsta sem sést í stiklunni, hvaða ofurhetjur eru í henni og mögulega eitthvað fleira. Það gerist mjög mikið í þessari stiklu sem bendir til þess að allar víddir alheimsins standi frammi fyrir sömu ógninni. Þá lítur út fyrir að allskonar tíma- og víddaflakk muni eiga sér stað. Þar sem þrír mismunandi raunveruleikar skella saman. Þessir raunveruleikar í söguheimi Marvel bera, samkvæmt mjög svo ítarlegri umfjöllun New Rockstars, heitin Earth-10005 (X-Men og Deadpool), Earth-616 (Avengers) og Earth-282 (Fantastic Four). Stiklan hefst á því að við heyrum rödd Roberts Downey Jr. sem lék Iron Man í fyrri myndum Marvel, en hefur nú tekið að sér að leika Victor von Doom, eða Dr. Doom, sem er hvað þekktastur fyrir að vera erkióvinur, og stundum vinur, Fantastic Four í teiknimyndasögunum. Honum brá stutt fyrir í lok Fantastic Four myndarinnar, þar sem hann var með barni Sue Storm og Reed Richards. Joe Russo, annar af forsvarsmönnum kvikmyndasöguheims Marvel, að Dr. Doom væri öflugasti vondi karlinn í öllum söguheiminum. Hann væri þó ekki eingöngu vondur karl, heldur væri hann flókin persóna. Hann væri vísindamaður, tæknisérfræðingur, snillingur og galdrakarl. Í stiklunni varar Doom við því, með austurevrópskum hreim (þar sem Doom er frá ímyndaða ríkinu Latveríu), að „eitthvað“ sé á leiðinni og að menn muni neyðast til að taka mjög erfiða ákvörðun til að bjarga málunum. Þetta þykir mörgum gefa til kynna að Dr. Doom sé ekki óvinur Avengers í þessari mynd heldur sé það einhver annar. Það er þrátt fyrir að næsta atriði snúi að því að þrumuguðinn Þór varar aðrar ofurhetjur við því að hann óttist óvin þeirra meira en nokkuð annað og undir því er spilað atriði sem sýnir Doom auðveldlega verjast árás Þórs. Hetjur slást sín á milli Á meðan Þór, sem virðist í einhverju leiðtogahlutverki í þessari mynd, varar aðra við ógninni má sjá aragrúa af öðrum ofurhetjum Marvel. Nú hafa bæst í hópinn hinir stökkbreyttu X-Men og Fantastic Four. Meðal annars má sjá aðra Avengers, and-hetjurnar í Thunderbolts og Fantastic Four funda saman. Í þeirri senu sjást einnig sokkar Sentry úr Thunderbolts. Í bakgrunninu má þó sjá það hvernig heimarnir þrír eru að skella saman. Þá bregður leiðtoga Wakanda einnig fyrir þar sem þeir eru á spennuþrungnum fundi með Namor og hans neðansjávarfólki. Meðlimir Fantastic Four bregða einnig fyrir á fundi með þeim. Einnig má sjá þá Shang-Chi og Gambit (sem leikinn er af Channing Tatum en hefur eingöngu sést í Deadpool and Wolverine) slást, mögulega í skóla Charles Xavier fyrir einstaklega hæfileikaríkt fólk, og er Cyclops þar einnig. Þá má sjá hina bláu Mystiqe slást við launmorðingjann fyrrverandi Yelenu Belova, að því er virðist á sama stað en þar eru einnig þeir meðlimir Avengers og Fantastic Four. Því næst bregður fyrir Magneto þar sem Charles Xavier tekur í hönd hans. Loka bregður einnig fyrir í stiklunni en eins og þeir sem horfðu á þættina um hann, fórnaði hann sér til þess að bjarga öllum tímalínum og víddum alheimsins, hinum svokallaða Multiverse, og varð í raun að Yggdrasil. Þetta gæti mögulega verið önnur útgáfa af Loka og gæti komið að því að fá síðustu ofurhetjuna sem sést í stiklunni inn í myndina. Sú ofurhetja er nefnilega Kapteinn Ameríka sjálfur, Steve Rogers, sem kallar aftur til sín hamar Þórs, eins og hann gerði í Avengers End Game. Hér að neðan geta áhugasamir virt fyrir sér umfjöllun New Rockstars og ScreenCrush, þar sem farið er djúpt í stikluna og mögulegar vendingar í kvikmyndinni. 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