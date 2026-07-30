„Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“

„Nú getum við horft til baka með ótrúlega dýrmætar minningar og verið endalaust þakklát fyrir þennan dag,“ segir Sædís Lea Lúðvíksdóttir sem giftist ástinni sinni Henriki Bjarnasyni við draumkennda athöfn í kastala í Frakklandi á dögunum. Hjónin eru sammála um að þetta hafi án alls efa verið skemmtilegasta upplifun lífs þeirra.
Sædís starfar á fjármálasviði hjá LSR lífeyrissjóði og Henrik er kennari og ráðgjafi hjá Klettabæ en þau eru bæði fædd árið 1996. Þau byrjuðu saman fyrir þrettán árum og eiga saman dótturina Leu. Blaðamaður ræddi við Sædísi um stóra daginn.
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A post shared by Sædís Lea Lúðvíksdóttir (@saedislea)
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Við trúlofuðum okkur í París fyrir tæpum tveimur árum. Henrik hafði gefið mér ferðina í afmælisgjöf stuttu áður og þetta var í raun smá óvissuferð. Ég vissi ekki á hvaða hóteli við vorum eða hvað planið væri.
Við vorum nýbúin að borða og ætluðum að labba yfir á ballettsýningu í Óperuhúsinu þegar hann sagðist hafa gleymt miðunum uppi á hótelherbergi. Þá var hann búinn að plotta eitthvað með hótelinu og þar beið okkar kampavín og næsheit þegar hann bað mín. Við vorum því bara tvö inni á hótelherbergi sem var algjörlega fullkomið.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Við vorum búin að vera að skipuleggja brúðkaupið síðan í júlí í fyrra. Þá fórum við út til Frakklands til að skoða venue-ið og eftir þá ferð bókuðum við kastalann og buðum svo gestunum okkar stuttu síðar svo allir hefðu sem mestan fyrirvara til að skipuleggja ferðina.
Voruð þið strax ákveðin í að halda þetta erlendis?
Nei, alls ekki. Ég sá mig aldrei fyrir mér halda stórt brúðkaup erlendis en Henrik var aðeins hrifnari af þeirri hugmynd.
Við vorum líka að velta þeirri hugmynd fyrir okkur að halda sveitabrúðkaup á Íslandi, en eftir að við sáum kastalann í Frakklandi var eiginlega ekki aftur snúið.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Gjörsamlega fullkominn frá A-Ö. Þetta var það skemmtilegasta sem við höfum upplifað. Dagurinn byrjaði bara rólega og fólk fékk sér morgunmat og mímósur. Við stelpurnar byrjuðum aðeins fyrr að gera okkur til en flestir gestirnir sem gistu á svæðinu voru mættir í sundlaugina. Ragnheiður sá um förðunina mína og Embla vinkona mín gerði hárið. Henrik gerði sig til með strákunum og var með fyrirpartý fyrir athöfn.
Klukkan fjögur hófst svo athöfnin. Pabbi minn gaf okkur saman og það var svo fallegt og dýrmætt. Sara systir Henriks söng lag.
Þetta var mjög einlæg stund og ég held að allir gestir hafi verið farnir að gráta á einhverjum tímapunkti. Eftir athöfnina var svo „cocktail hour“ þar sem veisluþjónustan bauð upp á alls konar snittur og kampavín á meðan við fórum í myndatöku.
Að henni lokinni tók svo við borðhald þar sem veislustjórarnir og gestirnir okkar toppuðu sig algjörlega með fallegum ræðum og skemmtilegum atriðum. Eftir borðhald og fyrsta dansinn var síðan haldið í partý-ið og dansað langt fram á nótt.
Voruð þið með einhverja viðburði dagana í kringum brúðkaupið?
Já! Við vorum með rehearsal dinner kvöldið áður þar sem allir hittust og borðuðu saman. Svo var sundlaug á svæðinu sem varð eiginlega óvart að sundlaugarpartýi bæði á brúðkaupsdaginn og aftur daginn eftir. Það var svo skemmtilegt að hafa svona afslappaðar stundir með öllum gestunum líka.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Já, mjög! Við vorum ekki með wedding planner heldur skipulögðum allt sjálf. Við áttum reglulega „brúðkaupsdeit“ þar sem við fórum yfir verkefnin og tókum ákvarðanir saman. Ég þarf yfirleitt aðeins lengri tíma til að ákveða mig en Henrik, sem er fljótari að taka ákvarðanir.
Sem betur fer vorum við með sömu sýn og sömu áherslur á hvernig við vildum hafa dagana og það gerði allt skipulagið svo auðvelt og skemmtilegt. Svo er ég líka mikil Excel-manneskja og finnst ótrúlega gaman að skipuleggja og setja upp plön, þannig að ég naut þess eiginlega bara að vinna í þessu.
Hvað fannst ykkur mikilvægast í skipulaginu?
Okkur fannst mikilvægast að upplifun gesta og skemmtilegt flæði væri í fyrirrúmi. Gestir voru að ferðast langa leið og vildum við tryggja að allir væru að njóta, góður matur, nóg vín og gleði. Við reyndum að of hugsa ekki smáatriðin og leyfa þessum dögum líka að flæða.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Alls staðar. Við skoðuðum auðvitað samfélagsmiðla en vorum líka dugleg að skrifa niður hugmyndir. Það var mikilvægt fyrir okkur að gera þetta algjörlega eftir okkar höfði frekar en að reyna að fylgja einhverjum ákveðnum trendum. Við vildum að þessi dagur endurspeglaði okkur.
Hvað stendur upp úr?
Það er eiginlega ótrúlega erfitt að velja bara eitt augnablik. Athöfnin sjálf stendur mjög sterkt upp úr, að sjá alla sem við elskum saman komna á einum stað og fá að fagna með þeim.
Það sem stendur kannski mest upp úr er stemningin allan daginn, báða dagana. Hvað allir voru glaðir, hvað það var mikið hlegið, dansað og grátið af gleði.
Það er ótrúlega sérstök tilfinning að líta í kringum sig og sjá allt uppáhalds fólkið sitt saman og vita að það hafi ferðast alla þessa leið til að fagna með okkur. Við erum bara svo ótrúlega þakklát.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Alexander Freyr vinur okkar sá um tónlistina á rehearsal kvöldinu sem setti algjörlega vibeið fyrir næstu daga. Besta fólkið okkar, Elma Rún Hermannsdóttir og Hlynur Bjarnason, voru veislustjórar og gjörsamlega negldu það.
Við komumst síðan að því í brúðkaupinu að allt okkar fólk virðist kunna að syngja. Litla systir Henriks og frænka mín voru með söngatriði, strákahópurinn hans Henriks var með söngatriði og æskuvinkonur mínar líka. Svo eigum við hæfileikaríka vini eins og Patrik Atlason og Egil Ploder sem héldu uppi stuðinu í partýinu seinna um kvöldið.
Að lokum tók DJ við sem við Henrik kynntumst fyrir algjöra tilviljun þegar við fórum út að skemmta okkur í París í mars. Okkur fannst hann svo frábær að við spurðum hvort hann væri til í að spila í brúðkaupinu okkar og sem betur fer sagði hann já!
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Já, hvað við náðum að njóta daganna mikið. Maður heyrir svo oft að brúðhjón séu á hlaupum allan daginn eða hreinlega muni ekki eftir sumu, en við upplifðum það alls ekki þannig. Svo kom okkur líka á óvart hvað þetta var brjálæðislega gaman!
Við höfum aldrei skemmt okkur betur. Stemningin í gestunum var ótrúleg frá byrjun og við vildum bara ekki að kvöldið tæki enda. Það segir kannski allt sem segja þarf að við Henrik vorum með þeim síðustu út af dansgólfinu um nóttina.
Hvað voru margir gestir?
100 gestir.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Það gekk alveg lygilega vel að velja! Um leið og við ákváðum að gifta okkur í júlí í fyrra fór ég á netið og fann þennan fullkomna kjól frá franska tískuhúsinu Jacquemus, sendi hann á vinkonur mínar sem voru sammála að hann væri Sædísar-legur svo ég keypti hann. Hann beið svo bara inni í skáp í heilt ár áður en ég fór með hann á saumastofu og lét laga hann til.
Ég vildi síðan vera í öðruvísi vibe-i í rehearsal og keypti mér blúndusett frá merkinu Deme by Gabriella sem er sérsaumað á Indlandi.
Henrik býr að góðum vin, Alexander Frey sem heldur úti Stílisinn.is. Þeir tóku fundi varðandi outfitin bæði kvöldin og vibe-ið sem þeir vildu hafa í takt við staðinn. Henrik lét sérsauma á sig smóking fyrir brúðkaupið og bætti við fylgihlutum til að fullkomna lúkkið. Við fórum svo til Parísar nokkrum mánuðum fyrir brúðkaupið og keyptum okkur brúðarskóna.
Varstu með fataskipti?
Já við vorum bæði með rehearsal outfit og svo að sjálfsögðu brúðkaups outfit. Eftir brúðkaupsveisluna hoppaði ég svo í annan kjól þegar við vorum á leið í partýið.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Fyrst og fremst myndi ég segja að það mikilvægasta sé að gera brúðkaupið algjörlega eftir ykkar höfði. Ekki pæla of mikið í því hvað öðrum finnst eða hvað er í tísku, þetta er ykkar dagur og hann á að endurspegla ykkur.
Svo mæli ég líka rosalega með að eiga regluleg „brúðkaupsdeit“ þar sem þið farið yfir það sem er búið, hvað er næst á dagskrá og skipuleggið næstu skref. Það hjálpar til við að halda utan um allt svo ekkert gleymist, en gerir undirbúninginn líka miklu skemmtilegri. Undirbúningurinn er nefnilega stór hluti af upplifuninni og eitthvað sem okkur þótti ótrúlega gaman að.
Hvernig er tilfinningin að lenda eftir svona veislu?
Hún er æðisleg! Við héldum áfram að njóta í Frakklandi á meðan foreldrar mínir fóru heim til Íslands með dóttur okkar.
Við vorum eiginlega bara svífandi um á bleiku skýi að rifja upp brúðkaupsdagana.
Þó maður sé auðvitað pínu sorgmæddur að þetta sé búið, þá fylgir því líka ótrúlega notaleg tilfinning.
Maður er búinn að hugsa um og skipuleggja þennan dag í svo langan tíma að það er smá frelsandi að geta loksins andað léttar og vita að allt gekk svo vel. Nú getum við horft til baka með ótrúlega dýrmætar minningar og verið endalaust þakklát fyrir þennan dag.