Eftir að hafa verið lofuð eftir sýningar í kvikmyndahúsum í Bretlandi og Bandaríkjunum er heimildarmyndin Um tímann og vatnið á leið í bíó hér heima. Myndin verður frumsýnd í Háskólabíói 27. ágúst í návist forseta Íslands.
Myndin var heimsfrumsýnd á Sundance-kvikmyndahátíðinni, hefur verið sýnd á yfir fimmtíu kvikmyndahátíðum um allan heim og verið sýnd í kvikmyndahúsum í Bandaríkjunum og Bretlandi. Gagnrýnendur hafa lofað myndina í hástert og meðal annars kallað hana „fallegustu heimildarmynd ársins“, „stórkostlega“ og „einstakt stórvirki“.
Stikluna má sjá að neðan.
Rithöfundurinn Andri Snær Magnason er að eltast við eitthvað óáþreifanlegt. Þegar jöklarnir bráðna og minningar glatast, þegar afar og ömmur eldast og deyja, tekur hann saman tímahylki til að varðveita það sem hann elskar mest - og sendir framtíðinni. Andri Snær notar ljósmynda- og kvikmyndasafn afa síns, eigin upptökur og gamlar þjóðsögur til að vefa mynd sem er í senn fjölskyldusaga og saga um náttúru á hverfandi hveli.
Andri Snær sagðist í viðtali við Vísi í janúar hafa sett það í samning myndarinnar að gera íslenska útgáfu af henni. Hann er sjálfur þulur myndarinnar og gat ekki hugsað sér annað en að hún yrði sýnd á íslensku í heimalandinu.
Leikstjórinn Sara Dosa er mikill Íslandsáhugamaður, gerði heimildarmyndina The Seer and the Unseen árið 2019 sem fjallaði um íslenskt huldufólk og nýtti síðan íslenskt myndefni af eldgosum í heimildarmyndinni Fire of Love sem kom út 2022. Sú síðarnefnda sló rækilega í gegn og var tilnefnd til Óskarsverðlauna.
Frumsýningin hér heima verður fimmtudagskvöldið 27. ágúst í Háskólabíói og er miðasala hafin hér. Sara leikstjóri og Andri Snær munu sitja fyrir svörum að sýningu lokinni. Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson flytja tónlist og sérstakur heiðursgestur kvöldsins verður Halla Tómasdóttir, forseti Íslands.
IndieWire, Rotten Tomatoes, Next Best Picture, The Film Stage og kvikmyndagagnrýnandinn Zachary Lee hafa lýst myndinni sem einni þeirri bestu þetta árið.
Fyrsta stiklan fyrir heimildarmyndina Um tímann og vatnið, sem byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar, hefur verið frumsýnd. Andri Snær hlýtur í lok vikunnar WWF-Póllandsverðlaunin í Varsjá en þau eru veitt aðalpersónu kvikmyndar sem hvetur aðra til aðgerða fyrir náttúruna.
Heimildarmyndin Time and Water, sem byggir á bókinni Um tímann og vatnið eftir Andra Snæ Magnason, verður heimsfrumsýnd á Sundance-hátíðinni í dag. Kvikmyndagerðarmennirnir fengur óskertan aðgang að myndefni sem fjölskylda Andri hafði tekið frá 1955 til samtímans og fléttu það saman við íslenska náttúru.