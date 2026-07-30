Halla Hrund og uglurnar þrjár

Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins varð fyrir sérkennilegri upplifun þegar hún fór til að veiða lax í Elliðaám fyrr í sumar.
Halla Hrund segir svo frá á Facebook-síðu sinni en þar deilir hún myndum af þremur eyrugulum sem sátu spakar á grein og leyfðu ljósmyndatöku. Halla Hrund segir þessa upplifun einstaka og hafi sannarlega bætt upp fyrir fiskleysið.
„Við mæðgur fórum að veiða í Elliðaánum með pabba fyrr í sumar. Ekki hafði mikið veiðst í ánni en við vorum samt vongóð og bjartsýn að vanda. Þegar veiðitíminn var nánast útrunninn var ekki komin branda á land og við í höfuðum í raun við orðið lítið vör við fisk í ánni. Nú voru góð ráð dýr og við sáum fyrir okkur að enda heima með öngulinn í rassinum!“ segir Halla Hrund.
En þá, eins og oft gerist þegar menn stefna á eitthvað gerist eitt og annað stórkostlegt, að sögn Höllu Hrundar.
„Hildur Kristín rann á skrítið hljóð sem hún heyrði nálægt bakkanum. Stuttu síðar kom hún auga á uglu í fjarska. Það reyndist ekki bara vera ein ugla gott fólk, heldur þrjár saman. Við gengum nær og nær, hljóðlega, og þær sátu sem fastast á meðan við mynduðum þessar elskur.“
Þannig gat veiðiferðin ekki af sér lax heldur einstakrar upplifunar.
„Að sjá þrjá að ég held Eyrugluunga, rétt áður en þeir halda sjálfir af stað út í heiminn. Mér skilst að það að sjá þessa tegund uglu sé sjaldgæft hér á landi. Hvað þá í Elliðárdalnum, hvað þá í dagsbirtu - og það að sjá þrjá unga saman sé svokallað David Attenborough augnablik! Ævintýrin enn gerast!“
Og sannarlega er þetta einstök sýn og fágæt á Íslandi.