Jeremy Clarkson, þáttastjórnandi „Top Gear“ og annarra breskra sjónvarpsþátta, greindi frá því á dögunum að hann hefði verið greindur með krabbamein. Í síðustu tveimur þáttum fimmtu þáttaraðar „Clarkson's Farm“ sagði Clarkson meðleikurum sínum, Charlie Ireland og Kaleb Cooper, frá greiningunni.
Cooper, sem var augljóslega brugðið, hváði að það gæti ekki verið satt sem Clarkson segði og spurði hann svo hvar meinið væri. Clarkson sagði það ekki koma neinum við hvar það væri en útskýrði svo að hann hafi vitað af krabbameininu síðan í maí.
Hann sagði einnig að ástæðan fyrir því að hann „hvarf um daginn“ væri sú að hann fór til læknis og í vefjasýnatöku. Í kjölfarið hafi læknirinn sagt honum að krabbameinið væri „árásargjarnt“ en sem betur fer hefðu þeir uppgötvað það mjög snemma.
„Ég mun þurfa að fara í aðgerð og hún verður fljótt afgreitt, en líkaminn er óstarfhæfur í smá tíma,“ sagði Clarkson. Síðar í þættinu má sjá Clarkson í sjúkrarúmi, þar sem hann sagði að fimmta þáttaröð „Clarkson's Farm“ hefði byrjað „á því að ég var í sjúkrarúmi og nú erum við í lok fimmtu þáttaraðar og ég er aftur kominn í sjúkrarúm.“
Hann útskýrði að eitthvað af meðferðinni hefði „farið úrskeiðis“ og að ef næsta meðferðarlota hans yrði „árangursrík, þá sjáumst við í sjöttu þáttaröð, en ef ekki, þá gerum við það ekki.“
Hann hafði fyrir sýningu lokaþáttar fimmtu þáttaraðarinnar varað aðdáendur sína við því að það gæti reynst þeim mjög erfitt að sjá það sem fram kæmi.
Í næstum 20 ár stjórnaði Clarkson „Top Gear“ ásamt Richard Hammond og James May. Þátturinn, sem var sýndur á BBC í 240 þáttum frá 2002 til 2022, fylgdist með þremenningunum þar sem þeir ferðuðust um heiminn og ræddu um bíla, önnur farartæki og margt, margt, fleira.
„Clarkson's Farm“, sem var frumsýndur á Prime Video árið 2021, fylgist með Clarkson þar sem hann reynir að reka bóndabæ úti í sveit án nokkurrar fyrri reynslu.