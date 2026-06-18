Bíó og sjónvarp

Ef með­ferðar­lotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þátta­röð

Freyja Þórisdóttir skrifar
Þeir Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May stjórnuðu þáttunum saman í hartnær tuttugu ár.
Þeir Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May stjórnuðu þáttunum saman í hartnær tuttugu ár.

Jeremy Clarkson, þáttastjórnandi „Top Gear“ og annarra breskra sjónvarpsþátta, greindi frá því á dögunum að hann hefði verið greindur með krabbamein. Í síðustu tveimur þáttum fimmtu þáttaraðar „Clarkson's Farm“ sagði Clarkson meðleikurum sínum, Charlie Ireland og Kaleb Cooper, frá greiningunni.

Cooper, sem var augljóslega brugðið, hváði að það gæti ekki verið satt sem Clarkson segði og spurði hann svo hvar meinið væri. Clarkson sagði það ekki koma neinum við hvar það væri en útskýrði svo að hann hafi vitað af krabbameininu síðan í maí.

Veggspjöld fyrir Clarkson's Farm sjást í London 14. júní 2021 í London, Englandi.Getty

Hann sagði einnig að ástæðan fyrir því að hann „hvarf um daginn“ væri sú að hann fór til læknis og í vefjasýnatöku. Í kjölfarið hafi læknirinn sagt honum að krabbameinið væri „árásargjarnt“ en sem betur fer hefðu þeir uppgötvað það mjög snemma.

„Ég mun þurfa að fara í aðgerð og hún verður fljótt afgreitt, en líkaminn er óstarfhæfur í smá tíma,“ sagði Clarkson. Síðar í þættinu má sjá Clarkson í sjúkrarúmi, þar sem hann sagði að fimmta þáttaröð „Clarkson's Farm“ hefði byrjað „á því að ég var í sjúkrarúmi og nú erum við í lok fimmtu þáttaraðar og ég er aftur kominn í sjúkrarúm.“

Varaði aðdáendur við þættinum

Hann útskýrði að eitthvað af meðferðinni hefði „farið úrskeiðis“ og að ef næsta meðferðarlota hans yrði „árangursrík, þá sjáumst við í sjöttu þáttaröð, en ef ekki, þá gerum við það ekki.“ 

Hann hafði fyrir sýningu lokaþáttar fimmtu þáttaraðarinnar varað aðdáendur sína við því að það gæti reynst þeim mjög erfitt að sjá það sem fram kæmi.

Kynnar Top Gear, James May, Richard Hammond og Jeremy Clarkson, taka við verðlaunum fyrir vinsælasta fræðsluþáttinn á National Television Awards-verðlaunahátíðinni árið 2011 í O2 Arena í London.Getty

Í næstum 20 ár stjórnaði Clarkson „Top Gear“ ásamt Richard Hammond og James May. Þátturinn, sem var sýndur á BBC í 240 þáttum frá 2002 til 2022, fylgdist með þremenningunum þar sem þeir ferðuðust um heiminn og ræddu um bíla, önnur farartæki og margt, margt, fleira. 

„Clarkson's Farm“, sem var frumsýndur á Prime Video árið 2021, fylgist með Clarkson þar sem hann reynir að reka bóndabæ úti í sveit án nokkurrar fyrri reynslu.

Bretland Bílar Krabbamein


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.