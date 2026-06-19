Laufey Lín er mætt til Springfield Freyja Þórisdóttir skrifar 19. júní 2026 11:36 Laufey Lín hélt tvenna stórtónleika í Kórnum í mars síðastliðnum. Þeir þóttu einstaklega vel heppnaðir og fékk hún fjögurra og hálfs stjörnu dóm frá Jónasi Sen. Viktor Freyr/Disney+ Laufey Lín, íslensku tónlistarstórstjörnunni, hefur á síðastliðnum mánuðum brugðið fyrir í tölvuleiknum Fortnite, á rauða dregli tískuhátíðarinnar Met Gala og í leiknum God of War. Þá var hún einnig valin söngkona ársins og var sigursælust á íslensku tónlistarverðlaununum en nú hefur hún tekið sig til og birst í nýjasta þætti The Simpsons. Íslenska stórstjarnan er mætt til Springfield og syngur fyrir Hómer, fjölskylduföður hinnar gulu Simpson-fjölskyldu, í sérþætti sem streymt var á Disney+ síðasta miðvikudag, þann 17. júní. Í þættinum breyttist hún í hliðstæðu af sjálfri sér og flutti glænýtt lag. Þessi þáttur er sá fyrri af nýjum tvöföldum sérþætti sem nefnist Extreme Makeover: Homer Edition. Þar, samkvæmt Simpsons Wiki, „fer skemmtilegt stefnumótakvöld Homers og Marge út af sporinu þegar Marge kemst að því að Homer skildi börnin eftir eftirlitslaus með aðeins dyramyndavélina sem barnapíu. Svekkt yfir ófullkomnum eiginmanni sínum lætur ölvuð Marge sig dreyma þríleik fantasía um öðruvísi Homer.“ @stereogum @laufey parodies sad movie versions of pop songs in a new bonus episode of ‘The Simpsons’ streaming exclusively on Disney+ 皿 “Homer and Marge's fun couples' date night goes off the rails when Marge learns Homer left the kids unsupervised with only the doorbell camera as a babysitter. Frustrated with her imperfect husband, a tipsy Marge stirs up a trilogy of fantasies of a different Homer.” #Laufey #theSimpsons #Joker ♬ original sound - stereogum Ein þessara fantasía er skopstæling á Joker: Folie à Deux, en þau notuðu þessa uppsetningu til að gera grín að hægum, drungalegum „stikluútgáfum“ af klassískum lögum sem oft eru nýttar í stiklum og kvikmyndum í þeirri von að ljá þeim aukna „dramatík“. Í Joker-skopstælingunni hjálpar Harley Quinn-persóna Marge ofurillmenninu D'ohker, sem er persóna Homers að brjótast út úr fangelsi. Þegar hún er að frelsa hann segir Homer. Ofbeldisfullur flótti þeirra er síðan undirleikinn af nýju lagi með Laufeyju þar sem hún raular texta á borð við „Gleðilag gert írónískt, sungið eins og í dái“ yfir ógnvænlegum undirleik. Tónlist Bíó og sjónvarp Tengdar fréttir Laufey með lag í nýja Pradadjöflinum Stórstjarnan Laufey Lín mætti á stjörnum prýdda forsýningu framhalds hátískumyndarinnar The Devil Wears Prada. Var hún þar í hópi tískudrottninga og ekkert gefið eftir í flottheitum. 21. apríl 2026 12:51 Laufey lifnar við í Fortnite Festival Spilarar tölvuleiksins Fortnite Festival geta frá og með morgundeginum brugðið sér í gervi tónlistarkonunnar Laufeyjar og sungið lög hennar. Laufey hefur áður birst í Fortnite þegar spilurum var gert kleift að stíga dansspor úr tónlistarmyndbandi hennar við lagið „From the Start“. 15. apríl 2026 17:03 Laufey fær eigin God of War leik Sony og Santa Monica Studios hafa birt stiklu fyrir nýjan God of War leik, sem fjallar um Laufeyju, eiginkonu Kratorsar, stríðsguðsins gríska. Hún þarf að berjast við nýja stríðsguði og alls konar óvætti á þeirra vegum. 3. júní 2026 10:33 Mest lesið Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Lífið Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Tónlist Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Lífið Laufey Lín er mætt til Springfield Bíó og sjónvarp Leikkonan Margrét Helga Jóhannesdóttir er látin Lífið Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Bíó og sjónvarp Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Lífið Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Lífið samstarf Hipsumhaps rýfur þögnina Tónlist Fleiri fréttir Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Barátta við fíkn, íslensk millistétt og æðavarp á Skjaldborg Rick og Morty á stóra skjáinn Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Sjá meira