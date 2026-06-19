Bíó og sjónvarp

Lauf­ey Lín er mætt til Springfield

Freyja Þórisdóttir skrifar
Laufey Lín hélt tvenna stórtónleika í Kórnum í mars síðastliðnum. Þeir þóttu einstaklega vel heppnaðir og fékk hún fjögurra og hálfs stjörnu dóm frá Jónasi Sen.
Laufey Lín hélt tvenna stórtónleika í Kórnum í mars síðastliðnum. Þeir þóttu einstaklega vel heppnaðir og fékk hún fjögurra og hálfs stjörnu dóm frá Jónasi Sen. Viktor Freyr/Disney+

Laufey Lín, íslensku tónlistarstórstjörnunni, hefur á síðastliðnum mánuðum brugðið fyrir í tölvuleiknum Fortnite, á rauða dregli tískuhátíðarinnar Met Gala og í leiknum God of War. Þá var hún einnig valin söngkona ársins og var sigursælust á íslensku tónlistarverðlaununum en nú hefur hún tekið sig til og birst í nýjasta þætti The Simpsons.

Íslenska stórstjarnan er mætt til Springfield og syngur fyrir Hómer, fjölskylduföður hinnar gulu Simpson-fjölskyldu, í sérþætti sem streymt var á Disney+ síðasta miðvikudag, þann 17. júní. Í þættinum breyttist hún í hliðstæðu af sjálfri sér og flutti glænýtt lag.

Þessi þáttur er sá fyrri af nýjum tvöföldum sérþætti sem nefnist Extreme Makeover: Homer Edition. Þar, samkvæmt Simpsons Wiki, „fer skemmtilegt stefnumótakvöld Homers og Marge út af sporinu þegar Marge kemst að því að Homer skildi börnin eftir eftirlitslaus með aðeins dyramyndavélina sem barnapíu. Svekkt yfir ófullkomnum eiginmanni sínum lætur ölvuð Marge sig dreyma þríleik fantasía um öðruvísi Homer.“

@stereogum @laufey parodies sad movie versions of pop songs in a new bonus episode of ‘The Simpsons’ streaming exclusively on Disney+ 皿 “Homer and Marge's fun couples' date night goes off the rails when Marge learns Homer left the kids unsupervised with only the doorbell camera as a babysitter. Frustrated with her imperfect husband, a tipsy Marge stirs up a trilogy of fantasies of a different Homer.” #Laufey #theSimpsons #Joker ♬ original sound - stereogum

Ein þessara fantasía er skopstæling á Joker: Folie à Deux, en þau notuðu þessa uppsetningu til að gera grín að hægum, drungalegum „stikluútgáfum“ af klassískum lögum sem oft eru nýttar í stiklum og kvikmyndum í þeirri von að ljá þeim aukna „dramatík“.

Í Joker-skopstælingunni hjálpar Harley Quinn-persóna Marge ofurillmenninu D'ohker, sem er persóna Homers að brjótast út úr fangelsi. Þegar hún er að frelsa hann segir Homer. Ofbeldisfullur flótti þeirra er síðan undirleikinn af nýju lagi með Laufeyju þar sem hún raular texta á borð við „Gleðilag gert írónískt, sungið eins og í dái“ yfir ógnvænlegum undirleik.

Tónlist Bíó og sjónvarp

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