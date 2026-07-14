Bíó og sjónvarp

Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tom Cruise er nánast óþekkjanlegur í hlutverki hins aldraða Digger Rockwell.
Tom Cruise er nánast óþekkjanlegur í hlutverki hins aldraða Digger Rockwell.

Hollywood-stjarnan Tom Cruise ætlar að bjarga jörðinni enn einu sinni á stóra skjánum, núna sem aldraði milljarðamæringurinn Digger Rockwell í hamfaramyndinni Digger í leikstjórn hins mexíkóska Alejandro González Iñárritu. Fyrsta stiklan fyrir myndina er nýútkomin.

Cruise birtist áhorfendum í nýju ljósi sem gamall, hrukkóttur karl frá Suðurríkjunum með þunnt hvítt hár, bumbu og þykkan hreim. Cruise hefur ekki sést í svona miklu gervi síðan hann lék umboðsmanninn Les Grossman í grínmyndinni Tropic Thunder (2008).

„Ekkert hefur ögrað mér á þennan máta og ekki Alejandro heldur,“ sagði Cruise í viðtali um Digger sem er lýst sem svartri kómedíu um möguleg endalok heimsins.

Digger fjallar um milljarðamæringinn Digger Rockwell sem er lýst sem „valdamesta manni heims“ en fyrirtæki hans verður valdur að því að grænlenskur ísjaki losnar og flýtur í átt að Alaska með hörmulegum afleiðingum. Digger þarf að gera allt sem hann getur til að stöðva ísjakann og koma þannig í veg fyrir loftslagshamfarir og mögulega kjarnorkustyrjöld.

Cruise til halds og trausts eru John Goodman sem elliær bandarískur forseti, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde og Emma D’Arcy.

Digger verður sýnd í bíóhúsum hérlendis 1. október næstkomandi.

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