Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. júlí 2026 11:26 Tom Cruise er nánast óþekkjanlegur í hlutverki hins aldraða Digger Rockwell. Hollywood-stjarnan Tom Cruise ætlar að bjarga jörðinni enn einu sinni á stóra skjánum, núna sem aldraði milljarðamæringurinn Digger Rockwell í hamfaramyndinni Digger í leikstjórn hins mexíkóska Alejandro González Iñárritu. Fyrsta stiklan fyrir myndina er nýútkomin. Cruise birtist áhorfendum í nýju ljósi sem gamall, hrukkóttur karl frá Suðurríkjunum með þunnt hvítt hár, bumbu og þykkan hreim. Cruise hefur ekki sést í svona miklu gervi síðan hann lék umboðsmanninn Les Grossman í grínmyndinni Tropic Thunder (2008). „Ekkert hefur ögrað mér á þennan máta og ekki Alejandro heldur,“ sagði Cruise í viðtali um Digger sem er lýst sem svartri kómedíu um möguleg endalok heimsins. Digger fjallar um milljarðamæringinn Digger Rockwell sem er lýst sem „valdamesta manni heims“ en fyrirtæki hans verður valdur að því að grænlenskur ísjaki losnar og flýtur í átt að Alaska með hörmulegum afleiðingum. Digger þarf að gera allt sem hann getur til að stöðva ísjakann og koma þannig í veg fyrir loftslagshamfarir og mögulega kjarnorkustyrjöld. Cruise til halds og trausts eru John Goodman sem elliær bandarískur forseti, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde og Emma D’Arcy. Digger verður sýnd í bíóhúsum hérlendis 1. október næstkomandi. Bandaríkin Bíó og sjónvarp Hollywood Mexíkó Mest lesið Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lífið Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Lífið Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Tónlist Lesbíur selja litríka íbúð Lífið Selja herrasetur í Þingholtunum Lífið Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Tónlist „Þýðir í raun bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist“ Tónlist „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ Lífið Uppskrift: Bragðmikill grillaður kjúklingaborgari að hætti Rakelar Maríu Lífið samstarf Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira