Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur

Leikarinn Seth Rogen segist ekki hafa talað við sinn gamla vin, James Franco, í áraraðir og hann hafi ekki í hyggju að vinna með honum frekar. Þeir hófu ferilinn saman í sjónvarpsþáttunum Freaks and Geeks og unnu náið saman við fjölda mynda. Í MeToo-bylgjunni stigu fram fimm konur og sökuðu Franco um kynferðislega áreitni sem gerði út af við feril hans í Hollywood og greinilega einhver vinasambönd.
Rogen og Franco byrjuðu báðir feril sinn í skammlífu unglingaþáttunum Freaks and Geeks (1999) undir handleiðslu gamanleikstjórans Judd Apatow. Þar urðu þeir hluti af grínhópi sem kallaðist the Frat Pack (með mönnum á borð við Will Ferrell, Steve Carell, Jack Black, Seth Rogen, Paul Rudd og Vince Vaughn).
Eftir að hafa leikið báðir í þónokkrum myndum Apatow gerðu þeir Franco og Rogen nokkrar vinsælar grínmyndir saman, má þar nefna Pineapple Express (2008), This Is the End (2013), The Interview (2014) og The Disaster Artist (2017).
Árið 2018 stigu fram fimm konur og sögðu hann hafa áreitt þær kynferðislega meðan hann kenndi við Tisch-listaháskólann í New York. Franco neitaði ásökununum og útkljáði málið með tveggja milljón dala greiðslu utan dómstóla árið 2021.
Eftir þetta má segja að bransinn hafi hafnað Franco sem hefur aðallega leikið í evrópskum myndum síðustu ár. Þá fjarlægðist Seth Rogen leikarann og ítrekaði afstöðu sína í viðtali við New York Times um helgina. Þar var hann spurður út í samband þeirra tveggja eftir að ásakanirnar komu fram.
„Ég held í hreinskilni sagt að blæbrigði þess séu of persónuleg til að ég geti farið út í það núna. Þetta er mjög persónulegt. Það er opinberi hluti þess, sem ég hef talað um, og afstaða mín er sú sama og hún hefur verið,“ sagði Rogen um málið.
„Ég hef ekki unnið með honum í mörg ár. En persónulega hliðin er svo flókin og snýr að fólki sem ég veit ekki hvort ég ætti að vera að draga inn í þetta. Ég veit ekki hvað ég myndi græða á að kafa ofan í þetta. Ekkert hefur breyst síðan ég talaði um þetta allt saman, ég hef ekki unnið með honum lengi og ætla ekkert að gera það,“ sagði hann jafnframt.
Franco ræddi um samband sitt og Rogen við Variety á kvikmyndahátíðinni í Róm haustið 2024.
„Ég hef ekki talað við Seth. Ég elska Seth, við áttum tuttugu frábær ár saman en það er greinilega búið,“ sagði Franco sem sagðist hafa reynt að halda sambandi við Seth. „Ég hef sagt honum hvað hann er mér mikilvægur.“