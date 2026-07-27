Gosling verður Skrattakollur Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. júlí 2026 10:55 Gosling mun fara með hlutverk skrattakollsins Johnny Blaze. Leikarinn Ryan Gosling er nýjasta stjarnan sem gengur til liðs við kvikmyndaheim Marvel og mun fara með hlutverk mótorhjólaknapans Johnny Blaze, þekktur sem Ghost Rider eða Skrattakollur, í kvikmynd um kappann árið 2028. Bransamiðillinn Variety greinir frá en Kevin Feige, forstjóri kvikmyndaversins Marvel Studios, tilkynnti þessi tíðindi á nördahátíðinni Comic Con í San Diego um helgina. Leikstjóri myndarinnar verður Shawn Levy sem hefur áður gert Free Guy (2021) og Deadpool & Wolverine (2024), handritshöfundurinn Jonathan Tropper mun skrifa handritið og myndarinnar er að vænta árið 2028. Levy og Gosling unnu nýverið saman að Stjörnustríðsmyndinn Star Wars: Starfighter sem verður frumsýnd 28. maí 2027 og sá fyrrnefndi vann nýverið með Marvel að Deadpool & Wolverine. Gosling er annar leikarinn til að leika Skrattakollinn Johnny Blaze í leikinni kvikmynd því Nicolas Cage lék hann í kvikmyndunum Ghost Rider (2007) og Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011) sem fengu báðar arfaslaka dóma. Þá fór Gabriel Luna með hlutverk karaktersins í sjónvarpsþáttunum Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-20). Sjá einnig: Skrattakollur á mótorfáki Í teiknimyndum er Johnny Blaze mótorhjólaknapi sem starfar við áhættuleik og selur djöflinum Mephisto sál sín í skiptum fyrir að hann lækni föður hans af krabbameini. Samningurinn er fástískur, faðirinn læknast af krabbameini en deyr svo í mótorshjólaslysi meðan sál sonarins binst yfirnáttúrulegum djöfli. Það gerir Blaze kleift að breyta sér í logandi beinagrindarknapa sem býr yfir ótrúlegum styrk og ýmsum öðrum kröftum. Gosling hefur verið á ágætis róli síðustu ár, lék Ken í stórmyndinni Barbie fyrir þremur árum og sló í gegn sem geimfarinn Ryland Grace í geimmyndinni Project Hail Mary fyrr á þessu ári. Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Mest lesið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Lífið Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Lífið Emma Roberts gengin í það heilaga Lífið Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Lífið samstarf Gosling verður Skrattakollur Bíó og sjónvarp Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Lífið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Lífið Ekki ofpeppast í áfenginu, plastpoka á táslurnar og forðast tjörnina Lífið samstarf Fleiri fréttir Gosling verður Skrattakollur Depp er Ebeneser Skröggur: „Gott að vera kominn aftur“ Lofar nýrri Ódysseifskviðu fyrir árslok Ali G snýr aftur Rýnt í stikluna: Smekkfull stikla af ofurhetjum Óskarsverðlaunahafinn Brenda Fricker látin Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Brjálaðar boltamömmur berjast Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sjá meira