Bíó og sjónvarp

Gosling verður Skrattakollur

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gosling mun fara með hlutverk skrattakollsins Johnny Blaze.
Gosling mun fara með hlutverk skrattakollsins Johnny Blaze.

Leikarinn Ryan Gosling er nýjasta stjarnan sem gengur til liðs við kvikmyndaheim Marvel og mun fara með hlutverk mótorhjólaknapans Johnny Blaze, þekktur sem Ghost Rider eða Skrattakollur, í kvikmynd um kappann árið 2028.

Bransamiðillinn Variety greinir frá en Kevin Feige, forstjóri kvikmyndaversins Marvel Studios, tilkynnti þessi tíðindi á nördahátíðinni Comic Con í San Diego um helgina. 

Leikstjóri myndarinnar verður Shawn Levy sem hefur áður gert Free Guy (2021) og Deadpool & Wolverine (2024), handritshöfundurinn Jonathan Tropper mun skrifa handritið og myndarinnar er að vænta árið 2028.

Levy og Gosling unnu nýverið saman að Stjörnustríðsmyndinn Star Wars: Starfighter sem verður frumsýnd 28. maí 2027 og sá fyrrnefndi vann nýverið með Marvel að Deadpool & Wolverine.

Gosling er annar leikarinn til að leika Skrattakollinn Johnny Blaze í leikinni kvikmynd því Nicolas Cage lék hann í kvikmyndunum Ghost Rider (2007) og Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011) sem fengu báðar arfaslaka dóma. Þá fór Gabriel Luna með hlutverk karaktersins í sjónvarpsþáttunum Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-20).

Sjá einnig: Skrattakollur á mótorfáki

Í teiknimyndum er Johnny Blaze mótorhjólaknapi sem starfar við áhættuleik og selur djöflinum Mephisto sál sín í skiptum fyrir að hann lækni föður hans af krabbameini. Samningurinn er fástískur, faðirinn læknast af krabbameini en deyr svo í mótorshjólaslysi meðan sál sonarins binst yfirnáttúrulegum djöfli. Það gerir Blaze kleift að breyta sér í logandi beinagrindarknapa sem býr yfir ótrúlegum styrk og ýmsum öðrum kröftum.

Gosling hefur verið á ágætis róli síðustu ár, lék Ken í stórmyndinni Barbie fyrir þremur árum og sló í gegn sem geimfarinn Ryland Grace í geimmyndinni Project Hail Mary fyrr á þessu ári.

Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin


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