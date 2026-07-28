Lífið

Sjóð­heitur Pat­rekur Jaime með stórstjörnuteiti

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime fagnaði tíu árum í bransanum með stjörnum landsins.
Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime fagnaði tíu árum í bransanum með stjörnum landsins. Elísabet Blöndal

Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime hélt eitt umtalaðasta partý ársins um helgina. Nú eru liðin tíu ár frá því að hann skaust upp á stjörnuhimininn í Æði-þáttunum og hélt hann upp á tímamótin með mörgum frægum landsmönnum.

Patrekur Jaime hefur komið víða við í íslensku skemmtanalífi. Hann var í forgrunni í öllum fimm seríum af raunveruleikaþáttunum Æði og stýrir nú útvarpsþætti á FM957 ásamt Guggu í gúmmíbát. Hann hefur sannarlega blómstrað á undanförnum árum og fagnaði heilum áratug í bransanum með því að bjóða upp á tónlistarveislu. 

Gestir voru beðnir um að mæta svartklæddir og Patrekur sjálfur klæddist glæsilegum hvítum kjól. 

Hér má sjá vel valdar myndir af gleðinni, sem var haldin í Sykursalnum í Grósku: 

Patrekur Jaime og Páll Óskar tóku gott knús.Elísabet Blöndal
Patrekur og Gugga stigu trylltan dans.Elísabet Blöndal
Fyrirsætan og flugfreyjan Sandra Gunnarsdóttir, grínistinn, þáttastjórnandinn og athafnamaðurinn Björn Bragi og Anna Þóra eigandi Sjáðu gleraugnaverslunar.Elísabet Blöndal
Reggí hljómsveitin Amabadama kveikti í dansgólfinu. Elísabet Blöndal
Patrekur með gjöf sem er mynd af honum og Guggu.Elísabet Blöndal
Förðunarfræðingurinn Ray sá um andlitið á Patta þetta kvöld.Elísabet Blöndal
Birta Líf og Sunneva Einars voru í sturluðu stuði!Elísabet Blöndal
Patrekur Jaime klæddist hvítu en gestir voru allir svartklæddir.Elísabet Blöndal
Sandra Gunnarsdóttir fyrirsæta og flugfreyja stórglæsileg að vanda.Elísabet Blöndal
Útvarpsmennirnir Andri Björns og Guðjón Smári.Elísabet Blöndal
Heiður Ósk förðunarfræðingur og eigandi Reykjavík MakeUp School töff.Elísabet Blöndal
Frá hægri: Sandra Gunnarsdóttir, Anna Þóra Björnsdóttir, Hinrik sonur Önnu Þóru og Edda tengdadóttir Önnu Þóru.Elísabet Blöndal
Patrekur bauð gesti velkomna og var klæddur í hvítan gyðjukjól. Elísabet Blöndal
Auddi og Steindi kunna svo sannarlega að trylla lýðinn. Á myndinni sjást meðal annars Rósa fyrir miðju, söngkonan Diljá Pétursdóttir til hægri með höndina upp og Hildur Sif ljóshærða með svörtu sólgleraugun.Elísabet Blöndal
Ungstirnin Maron Birnir og Elvar stigu á stokk.Elísabet Blöndal
Aron Mola, Maron Birnir og Elvar.Elísabet Blöndal
Heiður Ósk og Birgitta Líf ofurpæjur.Elísabet Blöndal
Áhrifavaldarnir Hildur Sif Hauksdóttir, Sunneva Eir Einarsdóttir, Magnea Björg Jónsdóttir og Jóhanna Helga Jensdóttir.Elísabet Blöndal
Fasteignasalinn og þjálfarinn Tara Sif og húðdrottningin Helga Sigrún, eigandi Dóttir Skin.Elísabet Blöndal
Ölgerðarskvísurnar Sóley Kristjánsdóttir og Vaka Njálsdóttir.Elísabet Blöndal
Áhrifavaldurinn, fyrirsætan og leikkonan Brynja Bjarnadóttir.Elísabet Blöndal
Manúela Ósk framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland og Brynja Dan varaþingmaður Framsóknarflokksins og eigandi Extraloppunnar.Elísabet Blöndal
Ingibjörg, starfsmaður Spúútnik, Sigurbjörg Birta verslunarstjóri Spúútnik og fyrirsætan Urður ValaElísabet Blöndal
Raunveruleikastjarnan Bassi Maraj tróð upp og tverkaði við lagið Bassi Maraj.Elísabet Blöndal
Andri Björns og Guðjón Smári, kollegar Patta af FM957, gáfu honum skemmtilega mynd.Elísabet Blöndal
Ofurparið Bjarki Freyr Geirdal og Díana Rós Breckmann sem reka saman listamannarýmið HERMA og fylgihlutamerkið Harajuku. Díana hefur unnið mikið með Patreki Jaime og stíliseraði meðal annars meðlimi Æði-þáttanna. Elísabet Blöndal
Jóhann Kristófer rappaði en hann var sömuleiðis leikstjóri Æði-þáttanna.Elísabet Blöndal
Patrekur Jaime var með risa myndir af sér á veggjunum.Elísabet Blöndal
Páll Óskar poppkóngurinn skein skært á sviðinu.Elísabet Blöndal
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