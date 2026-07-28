Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime hélt eitt umtalaðasta partý ársins um helgina. Nú eru liðin tíu ár frá því að hann skaust upp á stjörnuhimininn í Æði-þáttunum og hélt hann upp á tímamótin með mörgum frægum landsmönnum.
Patrekur Jaime hefur komið víða við í íslensku skemmtanalífi. Hann var í forgrunni í öllum fimm seríum af raunveruleikaþáttunum Æði og stýrir nú útvarpsþætti á FM957 ásamt Guggu í gúmmíbát. Hann hefur sannarlega blómstrað á undanförnum árum og fagnaði heilum áratug í bransanum með því að bjóða upp á tónlistarveislu.
View this post on Instagram A post shared by Patrekur Jaime 👑 (@patrekurjaime)
A post shared by Patrekur Jaime 👑 (@patrekurjaime)
Gestir voru beðnir um að mæta svartklæddir og Patrekur sjálfur klæddist glæsilegum hvítum kjól.
Hér má sjá vel valdar myndir af gleðinni, sem var haldin í Sykursalnum í Grósku: