Enski söngvarinn Sam Smith hefur trúlofast unnusta sínum, tískuhönnuðinum Christian Cowan. Smith gefur út í næsta mánuði fimmtu plötu sína, Hazel Eyes, sem fjallar um ástarsamband þeirra.
Smith greindi óbeint frá trúlofuninni í viðtali við The New York Times í gær þegar hán lýsti Cowan sem unnusta sínum.
Hazel Eyes, fimmta plata Smith, kemur út 21. ágúst næstkomandi en nafn plötunnar er dregið af hnotubrúnum augnlit unnustans og fjallar hún að miklu leyti um samband þeirra tveggja.
Smith greindi frá því að hán hefði byrjað að semja „Everlasting Love“, opnunarlag plötunnar, nóttina fyrir fyrsta stefnumót þeirra og lokið við það í árdaga sambandsins.
Parið kynntist fyrst á netinu áður en sambandið varð opinbert 2023 þegar Cowan hannaði búninga fyrir tónlistarmyndband Smith við lagið „I'm Not Here To Make Friends“. Parið sást síðan saman á rauða dregli Met Gala, galakvöldi Metropolitan-safnsins, árið 2024 og svo aftur síðustu tvö ár.
Cowan er upprennandi nafn í tískubransanum og hefur hannað föt fyrir stjörnur á borð við Jennifer Lopez, Lady Gaga og Heidi Klum. Smith er meðal þekktustu tónlistarstjarna Bretlands í dag og gaf út síðustu plötu sína, Gloria, fyrir þremur árum.