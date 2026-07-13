Bíó og sjónvarp

Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Leikarinn Josh Grisetti lék við góðan orðstír á sviði og í þónokkrum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum.
Leikarinn Josh Grisetti lék við góðan orðstír á sviði og í þónokkrum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum.

Leikarinn Josh Grisetti, sem er best þekktur fyrir leik sinn í gamandramaþáttunum The Marvelous Mrs. Maisel, er látinn, aðeins 44 ára að aldri.

Rob McClure, Broadway-leikari og náinn vinur Grisetti, greindi frá því í gær að Grisetti hefði stytt sér aldur föstudaginn 10. júlí síðastliðinn.

„Með mölbrotið hjarta greini ég frá því að hinn snjalli Josh Grisetti stytti sér aldur á föstudaginn. Ég er ekki einu sinni tilbúinn til að reyna að skilja,“ skrifaði McClure í tilkynningu um andlátið.

„Hjarta mitt er hjá eiginkonu hans og fjölskyldu meðan þau reyna að eiga við þennan nýja raunveruleika,“ skrifaði hann.

Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Fólki sem glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðahegðun er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 en þjónusta þeirra er aðgengileg allan sólarhringinn. 

Ef þú hefur orðið fyrir hótunum eða ofbeldi líkt og fjallað er um í fréttinni er þér bent á að hafa samband við lögreglu í síma 112 eða í netspjalli á 112.is.

Leikari og kennari

Grisetti fæddist 1. desember 1981 í Washington og ólst upp í Virginíu. Hann lærði söngleik við Boston Conservatory og aflaði sér síðan MFA-gráðu í leiklistarkennslu frá Loyola Marymount-háskóla. 

Stærstan hluta ferils síns starfaði Grisetti á sviði, bæði á Boadway og í minni verkum, en var einnig yfir söngleikjadeildinni í CSU í Kaliforníu.

Grisetti lék Ralph Emerson í Marvelous Mrs Maisel.

Fyrir utan það lék Grisetti í þónokkrum kvikmyndum, svosem The Namesake (2006), Men in Black 3 (2012) og The Immigrant (2013), og sjónvarpsþáttum á borð við Nurse Jackie (2012), The Good Fight (2021) og The Marvelous Mrs Maisel (2023). Yfirleitt voru þetta smáhlutverk nema í síðastnefndu þáttunum þar sem hann var í burðarhlutverki sem Ralph Emerson í lokaseríu þáttanna.

Fjöldi leikara hefur minnst Grisetti svo sem leikkonurnar Rachel Zegler og Ariana DeBose.

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