Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. júlí 2026 10:03 Leikarinn Josh Grisetti lék við góðan orðstír á sviði og í þónokkrum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum. Leikarinn Josh Grisetti, sem er best þekktur fyrir leik sinn í gamandramaþáttunum The Marvelous Mrs. Maisel, er látinn, aðeins 44 ára að aldri. Rob McClure, Broadway-leikari og náinn vinur Grisetti, greindi frá því í gær að Grisetti hefði stytt sér aldur föstudaginn 10. júlí síðastliðinn. „Með mölbrotið hjarta greini ég frá því að hinn snjalli Josh Grisetti stytti sér aldur á föstudaginn. Ég er ekki einu sinni tilbúinn til að reyna að skilja,“ skrifaði McClure í tilkynningu um andlátið. „Hjarta mitt er hjá eiginkonu hans og fjölskyldu meðan þau reyna að eiga við þennan nýja raunveruleika,“ skrifaði hann. View this post on Instagram A post shared by Rob McClure (@mcclurerob) Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Fólki sem glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðahegðun er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 en þjónusta þeirra er aðgengileg allan sólarhringinn. Ef þú hefur orðið fyrir hótunum eða ofbeldi líkt og fjallað er um í fréttinni er þér bent á að hafa samband við lögreglu í síma 112 eða í netspjalli á 112.is. Leikari og kennari Grisetti fæddist 1. desember 1981 í Washington og ólst upp í Virginíu. Hann lærði söngleik við Boston Conservatory og aflaði sér síðan MFA-gráðu í leiklistarkennslu frá Loyola Marymount-háskóla. Stærstan hluta ferils síns starfaði Grisetti á sviði, bæði á Boadway og í minni verkum, en var einnig yfir söngleikjadeildinni í CSU í Kaliforníu. Grisetti lék Ralph Emerson í Marvelous Mrs Maisel. Fyrir utan það lék Grisetti í þónokkrum kvikmyndum, svosem The Namesake (2006), Men in Black 3 (2012) og The Immigrant (2013), og sjónvarpsþáttum á borð við Nurse Jackie (2012), The Good Fight (2021) og The Marvelous Mrs Maisel (2023). Yfirleitt voru þetta smáhlutverk nema í síðastnefndu þáttunum þar sem hann var í burðarhlutverki sem Ralph Emerson í lokaseríu þáttanna. Fjöldi leikara hefur minnst Grisetti svo sem leikkonurnar Rachel Zegler og Ariana DeBose. Andlát Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Mest lesið „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Lífið Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Bíó og sjónvarp Leikarinn Sam Neill er látinn Lífið Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Lífið „Við unnum í nágrannalottóinu“ Lífið Heitast að vera aðeins of fín, alltaf Tíska og hönnun „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Lífið Steiney frumsýnir kærastann Lífið Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Lífið Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Lífið Fleiri fréttir Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira