Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Agnar Már Másson og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa 1. júlí 2026 14:29 Mun íslensk skutla mæta í villuna? Úr safni Síminn hefur til skoðunar að framleiða íslenska útgáfu af raunveruleikaþáttunum Love Island. Til skoðunar er að taka upp þættina á Möltu. Samtal er sagt vera í gangi á milli Símans, Sagafilm og bresku sjónvarpsstöðvarinnar ITV vegna þáttanna. Raunveruleikaþættirnir Love Island hófu göngu sína á bresku sjónvarpsstöðinni ITV árið 2005 og ganga þættirnir út á að hópur ungs fólks dvelur saman á eyju þar sem því er falið að finna ástina, með tilheyrandi usla. Birkir Ágústsson, framkvæmdastjóri miðla hjá Símanum, staðfestir í svari við fyrirspurn fréttastofu að til skoðunar sé að koma á fót íslenskri útgáfu af Love Island. Sjá einnig: Raunveruleikaþættir „Love Island er auðvitað eitt allra vinsælasta raunveruleika-format heims og því eðlilegt að slíkt verkefni komi til skoðunar þegar verið er að meta stærri sjónvarpsverkefni fyrir íslenskan markað,“ skrifar Birkir í svari til Vísis. Samtal við Sagafilm og ITV Síminn hafi að undanförnu kannað möguleikann á íslenskri útgáfu af Love Island í samvinnu við íslenska framleiðslufyrirtækið Sagafilm og ITV. „Það samtal er í gangi og hluti af þeirri vinnu snýr að því að kanna hvort, hvernig og hvar væri raunhæft að ráðast í slíka framleiðslu fyrir íslenskan markað,“ skrifar hann. Ástareyjan svokallaða hefur notið gríðarlegra vinsælda og getið af sér fjölda hliðarþáttarraða í fleiri löndum, svo sem í Bandaríkjunum, Svíþjóð og á Möltu svo eitthvað sé nefnt, en einnig þáttarröðina Love Island All Stars þar sem stjörnur úr fyrri þáttaröðum taka þátt. Samfélagsmiðlar loga iðulega eftir hvern nýjan þátt en þeir eru gefnir út daglega meðan á hverri þáttaröð stendur. Upphaflega voru þættirnir aðeins teknir upp og sýndir á sumrin en nú eru einnig sérstakar vetrarþáttaraðir. Verður Íslendingavillan á Möltu? Þættirnir gerast allir á svokallaðri „villu“ þar sem þátttakenur dvelja út seríuna alla. Ísland verður ólíklega sú ástareyja sem vísað er til í heiti þáttanna, heldur verður hlýrri staður líklegast fyrir valinu. „Í því samhengi hefur meðal annars verið skoðað að taka upp íslenska útgáfu á eyjunni Möltu, enda hafa fleiri þjóðir nýtt sér frábæra aðstöðu þar fyrir Love Island-framleiðslu,“ bætir Birkir hjá Símanum við. Hann tekur þó fram að slíkar þreifingar séu hluti af undirbúnings- og greiningarvinnu en ekki endanleg staðfesting á framleiðslu, tökustað eða tímasetningu. Yfirleitt hafa þátttakendur í Love Island dvalið í svokallaðri villu á Mallorca, en þetta yrði ekki í fyrsta sinn sem þættirnir myndu eiga sér stað á Möltu, þar sem sögusvið Love Island Malta var einmitt þar. Ekki liggur fyrir hverjir keppendur verða, ef af þessari þáttaröð verður og ITV hefur ekki svarað fyrirspurn Vísis vegna málsins. Raunveruleikaþættir Bíó og sjónvarp Hollywood Ástin og lífið Malta Kvikmyndagerð á Íslandi Mest lesið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Grætti nánast alla í athöfninni Lífið Krýndur tískukóngur fótboltans Tíska og hönnun Michael Byrne er látinn Bíó og sjónvarp Leikarapar selur í 101 Lífið Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Bíó og sjónvarp Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Lífið Söngvari YMCA látinn Tónlist Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Lífið „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Lífið Fleiri fréttir Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira