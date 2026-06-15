Leikstjórinn Þórður Pálsson hefur verið fenginn til liðs við teymi sem vinnur nú að kvikmynd sem byggð er á hrollvekju- og spennuleiknum Dead by Daylight. Hann vakti víða athygli fyrir hrollvekjuna „Hin fordæmdu“ (á ensku The Damned) sem var frumsýnd í janúar 2025. Hann hefur einnig skapað og leikstýrt fyrstu íslensku Netflix Original þáttaröðinni „Brot“ (á ensku The Valhalla Murders) sem var frumsýnd á streymisveitunni árið 2020.
Bandaríska framleiðslufyrirtækið Blumhouse Atomic Monster, sem er þekkt fyrir hryllingsmyndir á borð við Split, Get Out og Paranormal Activity myndaseríuna stendur að bak verkefninu ásamt kanadíska töluvleikjaframleiðandanum Behaviour Interactive.
Ásamt því að vinna að kvikmyndinni vinnur Þórður Pálsson nú að fjögurra þátta smáseríu, „Avalanche“, sem fjallar um veðurfræðing sem snýr aftur til þorpsins síns til að vara við yfirvofandi hamförum.
„Það er engin betri stund en tíu ára afmælið til að deila þessum fréttum. Þórður er kvikmyndagerðarmaðurinn sem við treystum til að færa ‚Dead by Daylight‘ af skjánum sem þú spilar á yfir á hvíta tjaldið sem þú horfir á í kvikmyndahúsum,“ er haft eftir Jason Blum, stofnanda og forstjóra Blumhouse Atomic Monster í frétt bandaríska miðilsins Variety.
Í hverri umferð leiksins „Dead by Daylight“ eru fimm spilarar, þar af fjórir sem leika eftirlifendur á meðan sá fimmti er morðinginn. Verkefni eftirlifendanna er að forðast að nást á meðan þeir ljúka verkefnum sem gera þeim kleift að flýja, og verkefni morðingjans er að stöðva þá.
Þótt áður fyrr hafi verið litið á slíkar kvikmyndir sem brandara í Hollywood hafa kvikmyndaútgáfur tölvuleikja orðið einhver arðbærustu verkefni í kvikmyndagerð en „A Minecraft Movie“ og „The Super Mario Bros. Movie“ voru meðal tekjuhæstu stórmynda sinna ára og skiluðu um 120 milljörðum og 160 milljörðum íslenskra króna.