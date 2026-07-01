Bíó og sjónvarp

Michael Byrne er látinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ernst Vogel, leikinn af Byrne, tekur Elsu Schneider, leikin af Alison Doody, í gíslingu í Indiana Jones and the Last Crusade.
Ernst Vogel, leikinn af Byrne, tekur Elsu Schneider, leikin af Alison Doody, í gíslingu í Indiana Jones and the Last Crusade.

Breski leikarinn Michael Byrne, sem er þekktastur fyrir leik sinn í Braveheart, Indiana Jones and the Last Crusade og Tomorrow Never Dies, er látinn, 82 ára að aldri.

Breski miðillinn The Guardian greindi í gær frá andláti Byrne sem lést 20. júní síðastliðinn og lætur eftir sig ekkjuna Carole Nimmons, tvær dætur þeirra og þrjú barnabörn. Dánarorsök Byrne liggur ekki fyrir.

Byrne fæddist 7. nóvember 1943 í Lundúnum, sonur einstæðrar móður. Hann lærði leiklist við The Central School of Speech and Drama og hóf að leika í sjónvarpi og á sviði á sjöunda áratugnum. 

Byrne hoppaði yfir á stóra skjáinn á áttunda áratugnum og skapaði sér nafn í stríðsmyndunum The Eagle Has Landed (1976), A Bridge Too Far (1977) og Force 10 from Navarone (1978). 

Alls lék Byrne í rúmlega fimmtíu kvikmyndum á ferlinum, þar á meðal í ýmsum Hollywood- stórmyndum. Þekktasta hlutverk hans er sennilega sem SS-herforinginn Ernst Vogel sem fornleifafræðingurinn Indiana Jones þarf að eiga við í Indiana Jones and the Last Crusade (1989). 

Byrne lék jafnframt illmennið Smythe í Braveheart (1995), aðmíral í Bond-myndinni Tomorrow Never Dies (1997) og Gellert Grindelwald í næstsíðustu myndinni um Harry Potter.

Samhliða áratugalöngum ferli á stóra skjánum lék Byrne einnig á sviði og í ýmsum breskum sjónvarpsþáttum, þar á meðal sápuóperunni Coronation Street.

Andlát Bretland Hollywood Bíó og sjónvarp


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