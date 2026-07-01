Michael Byrne er látinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. júlí 2026 10:13 Ernst Vogel, leikinn af Byrne, tekur Elsu Schneider, leikin af Alison Doody, í gíslingu í Indiana Jones and the Last Crusade. Breski leikarinn Michael Byrne, sem er þekktastur fyrir leik sinn í Braveheart, Indiana Jones and the Last Crusade og Tomorrow Never Dies, er látinn, 82 ára að aldri. Breski miðillinn The Guardian greindi í gær frá andláti Byrne sem lést 20. júní síðastliðinn og lætur eftir sig ekkjuna Carole Nimmons, tvær dætur þeirra og þrjú barnabörn. Dánarorsök Byrne liggur ekki fyrir. Byrne fæddist 7. nóvember 1943 í Lundúnum, sonur einstæðrar móður. Hann lærði leiklist við The Central School of Speech and Drama og hóf að leika í sjónvarpi og á sviði á sjöunda áratugnum. Byrne hoppaði yfir á stóra skjáinn á áttunda áratugnum og skapaði sér nafn í stríðsmyndunum The Eagle Has Landed (1976), A Bridge Too Far (1977) og Force 10 from Navarone (1978). Alls lék Byrne í rúmlega fimmtíu kvikmyndum á ferlinum, þar á meðal í ýmsum Hollywood- stórmyndum. Þekktasta hlutverk hans er sennilega sem SS-herforinginn Ernst Vogel sem fornleifafræðingurinn Indiana Jones þarf að eiga við í Indiana Jones and the Last Crusade (1989). Byrne lék jafnframt illmennið Smythe í Braveheart (1995), aðmíral í Bond-myndinni Tomorrow Never Dies (1997) og Gellert Grindelwald í næstsíðustu myndinni um Harry Potter. Samhliða áratugalöngum ferli á stóra skjánum lék Byrne einnig á sviði og í ýmsum breskum sjónvarpsþáttum, þar á meðal sápuóperunni Coronation Street. Andlát Bretland Hollywood Bíó og sjónvarp Mest lesið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Grætti nánast alla í athöfninni Lífið Söngvari YMCA látinn Tónlist Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Lífið „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Lífið Ókunnug mamma ekki sátt með kaupin Tíska og hönnun Leikarapar selur í 101 Lífið Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Lífið samstarf Fann ástina og tók sénsinn í New York Lífið Mormónastjarna kemur út úr skápnum Lífið Fleiri fréttir Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira