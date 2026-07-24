Depp er Ebeneser Skröggur: „Gott að vera kominn aftur“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. júlí 2026 12:14 Johnny Depp birtist aftur á skjánum í vetur sem Ebeneser Skröggur. Johnny Depp mun leika nánösina Ebeneser Skrögg í Ebenezeri, nýrri aðlögun á Christmas Carol eftir Charles Dickens, sem verður frumsýnd næstkomandi nóvember. Depp hefur verið fjarverandi Hollywood síðan Amber Heard, fyrrverandi eiginkona hans, sakaði hann um heimilisofbeldi árið 2018 og þau tókust í kjölfarið á fyrir dómstólum. Kvikmyndaverið Paramount Pictures birti í gær fyrstu stikluna fyrir jólamyndina Ebenezer í leikstjórn Ti West. Myndinni er lýst sem myrkri aðlögun á hinum sígilda Jóladraumi Charles Dickens þar sem Ebeneser Skröggur er ásóttur af draugum fortíðar, nútíðar og framtíðar yfir jólahátíðina. Depp fer með aðalhlutverk Ebenesers en utan hans hljómar leikhópurinn svo: Rupert Grint sem Bob Cratchit, Daisy Ridley sem Emily Cratchit, Andrea Riseborough sem draugur fortíðar, Tramell Tillman sem draugur nútíðar og Ian McKellen sem Jacob Marley. Í stiklunni má sjá draugana hrella Skrögg og samskipti hans við samborgara sína sem einkennast af fýlu, nísku og almennum leiðindum. „Það er gott að vera kominn aftur,“ segir Skröggur svo í lok stiklunnar og má segja að sé um leið opinber yfirlýsing leikarans. Ebenezer er fyrsta Hollywood-myndin sem Depp leikur í síðan hann átti í löngum og ljótum opinberum deilum við Amber Heard fyrir dómstólum frá 2018 til 2022 þar sem þau sökuðu hvort annað um heimilisofbeldi. Depp var í kjölfarið sparkað úr myndinni Fantastic Beats: The Secrets of Dumbledore (2022) og fékk Mads Mikkelsen hlutverk illmennisins Grindelwald í staðinn. Depp hefur síðan leikið í alþjóðlegum myndunum Minamata (2020) og Jeanne du Barry (2023) og leikstýrði hann Modì, Three Days on the Wing of Madness (2024). Hollywood virðist þó hafa fyrirgefið leikaranum því auk þess að leika Ebeneser Skrögg var hann ráðinn í hasartryllinn Day Drinker með Madelyn Cline og Penélope Cruz. Þá hefur framleiðandinn Jerry Bruckheimer lýst því yfir að hann vilji sjá Depp aftur í hlutverki sjóræningjans Jacks Sparrow. Bíó og sjónvarp Hollywood Jól Deilur Johnny Depp og Amber Heard Mest lesið Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Lífið Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Lífið Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Lífið Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden Lífið Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Lífið Seinleg heimför sakbitins Ódysseifs Gagnrýni Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Tónlist Lofar nýrri Ódysseifskviðu fyrir árslok Bíó og sjónvarp „La La Höndin“ úr sögunni Lífið Mikil eftirspurn eftir miðum á Eclipse Festival - „Augnablik sem aldrei gleymist“ Lífið samstarf Fleiri fréttir Depp er Ebeneser Skröggur: „Gott að vera kominn aftur“ Lofar nýrri Ódysseifskviðu fyrir árslok Ali G snýr aftur Rýnt í stikluna: Smekkfull stikla af ofurhetjum Óskarsverðlaunahafinn Brenda Fricker látin Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Brjálaðar boltamömmur berjast Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno Sjá meira