Bíó og sjónvarp

Depp er Ebeneser Skröggur: „Gott að vera kominn aftur“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Johnny Depp birtist aftur á skjánum í vetur sem Ebeneser Skröggur.
Johnny Depp birtist aftur á skjánum í vetur sem Ebeneser Skröggur.

Johnny Depp mun leika nánösina Ebeneser Skrögg í Ebenezeri, nýrri aðlögun á Christmas Carol eftir Charles Dickens, sem verður frumsýnd næstkomandi nóvember. Depp hefur verið fjarverandi Hollywood síðan Amber Heard, fyrrverandi eiginkona hans, sakaði hann um heimilisofbeldi árið 2018 og þau tókust í kjölfarið á fyrir dómstólum.

Kvikmyndaverið Paramount Pictures birti í gær fyrstu stikluna fyrir jólamyndina Ebenezer í leikstjórn Ti West. Myndinni er lýst sem myrkri aðlögun á hinum sígilda Jóladraumi Charles Dickens þar sem Ebeneser Skröggur er ásóttur af draugum fortíðar, nútíðar og framtíðar yfir jólahátíðina.

Depp fer með aðalhlutverk Ebenesers en utan hans hljómar leikhópurinn svo: Rupert Grint sem Bob Cratchit, Daisy Ridley sem Emily Cratchit, Andrea Riseborough sem draugur fortíðar, Tramell Tillman sem draugur nútíðar og Ian McKellen sem Jacob Marley.

Í stiklunni má sjá draugana hrella Skrögg og samskipti hans við samborgara sína sem einkennast af fýlu, nísku og almennum leiðindum. „Það er gott að vera kominn aftur,“ segir Skröggur svo í lok stiklunnar og má segja að sé um leið opinber yfirlýsing leikarans.

Ebenezer er fyrsta Hollywood-myndin sem Depp leikur í síðan hann átti í löngum og ljótum opinberum deilum við Amber Heard fyrir dómstólum frá 2018 til 2022 þar sem þau sökuðu hvort annað um heimilisofbeldi.

Depp var í kjölfarið sparkað úr myndinni Fantastic Beats: The Secrets of Dumbledore (2022) og fékk Mads Mikkelsen hlutverk illmennisins Grindelwald í staðinn. Depp hefur síðan leikið í alþjóðlegum myndunum Minamata (2020) og Jeanne du Barry (2023) og leikstýrði hann Modì, Three Days on the Wing of Madness (2024). 

Hollywood virðist þó hafa fyrirgefið leikaranum því auk þess að leika Ebeneser Skrögg var hann ráðinn í hasartryllinn Day Drinker með Madelyn Cline og Penélope Cruz. Þá hefur framleiðandinn Jerry Bruckheimer lýst því yfir að hann vilji sjá Depp aftur í hlutverki sjóræningjans Jacks Sparrow.

Bíó og sjónvarp Hollywood Jól Deilur Johnny Depp og Amber Heard


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