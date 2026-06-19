Bíó og sjónvarp

James Burrows látinn

Agnar Már Másson skrifar
James Burrows leikstjóri.
James Burrows leikstjóri. Getty

Bandaríski leikstjórinn James Burrows er látinn 85 ára að aldri en hann leikstýrði meðal annars þáttum af Friends, Big Bang Theory, Staupasteini (Cheers), Frasier, Will & Grace og Taxi. Áhrif hans á grín- og gamanþætti voru gríðarleg.

Umboðsmaður hans, Rick Rosen, staðfestir andlátið við New York Times en dánarorsökin hefur ekki verið tekin fram.

James „Jim“ Burrows hefur verið titlaður „Spielberg gamanþáttanna“. Hann á stóran þátt í því að móta það sem kallað hefur verið „sitcom“, en hann lagði þar mikla áherslu á hlátur. 

Burrows vann til ellefu Emmy-verðlauna og hlaut 47 tilnefningar á ferli sínum sem spannar um fimm áratugi.

James Burrows er meðal höfunda Staupasteins en leikstýrði einnig þáttum af Frasier, Bing Bang Theory og fleiru.Getty

Þekktastur er hann líklegast fyrir að vera annar höfunda Staupasteins, eða Cheers, en þeir nutu vinsælda víða um heim, meðal annars á Íslandi, á 9. og 10. áratuginum. Burrows leikstýrði einnig langflestum þáttum Staupasteins.

Burrows leikstýrði einnig fimmtán þáttunum úr fyrstu fjórum seríum af Friends, meðal annars fyrsta þættinum.  Þá leikstýrði hann einnig þáttum af Frasier, 3rd Rock from the Sun og Big Bang Theory.

Burrows var heiðraður í sérstökum þætti á NBC árið 2016 en þar komu aðalleikararnir úr þáttum hans saman til þess að fagna framlagi hans til sjónvarpsins.

Hér má sjá helstu brot úr Friends-þáttum sem Burrows leikstýrði.

Hér má sjá helstu brot úr Staupasteini en Burrows leikstýrði nær öllum þáttum í þáttarröðinni.

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