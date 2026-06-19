James Burrows látinn Agnar Már Másson skrifar 19. júní 2026 21:17 James Burrows leikstjóri. Getty Bandaríski leikstjórinn James Burrows er látinn 85 ára að aldri en hann leikstýrði meðal annars þáttum af Friends, Big Bang Theory, Staupasteini (Cheers), Frasier, Will & Grace og Taxi. Áhrif hans á grín- og gamanþætti voru gríðarleg. Umboðsmaður hans, Rick Rosen, staðfestir andlátið við New York Times en dánarorsökin hefur ekki verið tekin fram. James „Jim“ Burrows hefur verið titlaður „Spielberg gamanþáttanna“. Hann á stóran þátt í því að móta það sem kallað hefur verið „sitcom“, en hann lagði þar mikla áherslu á hlátur. Burrows vann til ellefu Emmy-verðlauna og hlaut 47 tilnefningar á ferli sínum sem spannar um fimm áratugi. James Burrows er meðal höfunda Staupasteins en leikstýrði einnig þáttum af Frasier, Bing Bang Theory og fleiru.Getty Þekktastur er hann líklegast fyrir að vera annar höfunda Staupasteins, eða Cheers, en þeir nutu vinsælda víða um heim, meðal annars á Íslandi, á 9. og 10. áratuginum. Burrows leikstýrði einnig langflestum þáttum Staupasteins. Burrows leikstýrði einnig fimmtán þáttunum úr fyrstu fjórum seríum af Friends, meðal annars fyrsta þættinum. Þá leikstýrði hann einnig þáttum af Frasier, 3rd Rock from the Sun og Big Bang Theory. Burrows var heiðraður í sérstökum þætti á NBC árið 2016 en þar komu aðalleikararnir úr þáttum hans saman til þess að fagna framlagi hans til sjónvarpsins. Hér má sjá helstu brot úr Friends-þáttum sem Burrows leikstýrði. Hér má sjá helstu brot úr Staupasteini en Burrows leikstýrði nær öllum þáttum í þáttarröðinni. Bíó og sjónvarp Hollywood Grín og gaman Mest lesið „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Lífið Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Tónlist Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum Lífið Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Lífið Laufey Lín er mætt til Springfield Bíó og sjónvarp Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Lífið Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Lífið James Burrows látinn Bíó og sjónvarp Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Lífið Fleiri fréttir James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Barátta við fíkn, íslensk millistétt og æðavarp á Skjaldborg Rick og Morty á stóra skjáinn Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Sjá meira