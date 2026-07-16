Bíó og sjónvarp

Geisla­sverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Logi Geimgengill og Svarthöfði mættust loksin í einu eftirminnilegasta atriði kvikmyndasögunnar.
Logi Geimgengill og Svarthöfði mættust loksin í einu eftirminnilegasta atriði kvikmyndasögunnar.

Geislasverðið sem Logi Geimgengill sveiflaði í einu frægasta einvígi kvikmyndasögunnar gegn Svarthöfða í Stjörnustríði: Gagnárás keisaradæmisins seldist á uppboði fyrir 3,75 milljónir Bandaríkjadala, eða rétt rúmar 470 milljónir íslenskra króna.

Bransamiðillinn Hollywood Reporter greinir frá en um er að ræða geislasverðið sem Logi notar í hápunkti annarrar stjörnustríðsmyndarinnar sem kom út 1980 rétt áður en Svarthöfði heggur af honum höndina og segir: „Nei, ég er faðir þinn“.

„Þetta er einn mikilvægasti Stjörnustríðsgripurinn sem hefur varðveist,“ sagði Joe Maddalena, varaforseti uppboðsfyrirtækisins Heritage Auctions um geislasverðið. 

„Þetta kemur úr tilfinningalegum hápunkti Gagnárásar keisaradæmisins, atriðinu sem breytti kvikmyndabálknum varanlega og skapaði eitt eftirminnilegasta augnablik kvikmyndasögunnar. Safnarar vissu að þeir væru að bjóða í eitthvað meira en leikmun. Þeir voru að keppast um hlut af nútímagoðafræði.“

Stjörnustríðsgripir selst á mörg hundruð milljónir

Upphaflega bauðst geislasverðið á eina milljón dala og var talið að það gæti farið á allt að tvær milljónir. Áhuginn var þó svo mikill að verðið fór upp í 3,75 milljónir sem er metsala fyrir leikmun sem var notaður við gerð Stjörnustríðsmyndanna.

Metið tilheyrði áður hálfs metra löngu líkani af X-vængja-orrustuflugvél sem var notað við töku á lokabardaganum í Stjörnustríði: Nýrri von (1977) sem seldist á 3,135 milljónir dala árið 2023. 

Plakatið sem Tom Jung málaði.

Leikmunirnir toppa þó ekki upprunalegt málverk Toms Jung fyrir plakat Stjörnustríðs: Nýrrar vonar sem seldist í fyrra á 3,875 milljónir. En það var auðvitað ekki leikmunur notaður við gerð myndarinnar.

Geislasverðið var upphaflega smíðað úr Graflex-blossaljósi (e. flash unit) og fylgir gripnum afsöguð hönd Loga eftir gervahönnuðinn Stuart Freeborn. Geislasverðið kom til uppboðsfyrirtækisins frá Freeborn sjálfum sem lést árið 2013.

Uppboðið á geislasverðinu er hluti af Hollywood-uppboði Heritage Auction sem stendur yfir til morgundagsins en þar hafa verið boðin upp hattar úr Galdrakarlinum í Oz (1939) og Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971), svifbretti úr Back to the Future II (1989) og teppi úr Big Lebowski (1998).

Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin


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