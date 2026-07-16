Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. júlí 2026 10:26 Logi Geimgengill og Svarthöfði mættust loksin í einu eftirminnilegasta atriði kvikmyndasögunnar. Geislasverðið sem Logi Geimgengill sveiflaði í einu frægasta einvígi kvikmyndasögunnar gegn Svarthöfða í Stjörnustríði: Gagnárás keisaradæmisins seldist á uppboði fyrir 3,75 milljónir Bandaríkjadala, eða rétt rúmar 470 milljónir íslenskra króna. Bransamiðillinn Hollywood Reporter greinir frá en um er að ræða geislasverðið sem Logi notar í hápunkti annarrar stjörnustríðsmyndarinnar sem kom út 1980 rétt áður en Svarthöfði heggur af honum höndina og segir: „Nei, ég er faðir þinn“. „Þetta er einn mikilvægasti Stjörnustríðsgripurinn sem hefur varðveist,“ sagði Joe Maddalena, varaforseti uppboðsfyrirtækisins Heritage Auctions um geislasverðið. „Þetta kemur úr tilfinningalegum hápunkti Gagnárásar keisaradæmisins, atriðinu sem breytti kvikmyndabálknum varanlega og skapaði eitt eftirminnilegasta augnablik kvikmyndasögunnar. Safnarar vissu að þeir væru að bjóða í eitthvað meira en leikmun. Þeir voru að keppast um hlut af nútímagoðafræði.“ Stjörnustríðsgripir selst á mörg hundruð milljónir Upphaflega bauðst geislasverðið á eina milljón dala og var talið að það gæti farið á allt að tvær milljónir. Áhuginn var þó svo mikill að verðið fór upp í 3,75 milljónir sem er metsala fyrir leikmun sem var notaður við gerð Stjörnustríðsmyndanna. Metið tilheyrði áður hálfs metra löngu líkani af X-vængja-orrustuflugvél sem var notað við töku á lokabardaganum í Stjörnustríði: Nýrri von (1977) sem seldist á 3,135 milljónir dala árið 2023. Plakatið sem Tom Jung málaði. Leikmunirnir toppa þó ekki upprunalegt málverk Toms Jung fyrir plakat Stjörnustríðs: Nýrrar vonar sem seldist í fyrra á 3,875 milljónir. En það var auðvitað ekki leikmunur notaður við gerð myndarinnar. Geislasverðið var upphaflega smíðað úr Graflex-blossaljósi (e. flash unit) og fylgir gripnum afsöguð hönd Loga eftir gervahönnuðinn Stuart Freeborn. Geislasverðið kom til uppboðsfyrirtækisins frá Freeborn sjálfum sem lést árið 2013. Uppboðið á geislasverðinu er hluti af Hollywood-uppboði Heritage Auction sem stendur yfir til morgundagsins en þar hafa verið boðin upp hattar úr Galdrakarlinum í Oz (1939) og Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971), svifbretti úr Back to the Future II (1989) og teppi úr Big Lebowski (1998). Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Mest lesið Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Bríet sviptir hulunni af kærastanum Lífið Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ Tónlist Fyrsta lesbían til að prýða Playboy Lífið Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Lífið „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Lífið Haaland hunsaði Holland Lífið Fjörutíu básar í garðinum og götumatur frá öllum heimshornum Matur Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Tónlist Fleiri fréttir Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Sjá meira