Bíó og sjónvarp

Lofar nýrri Ódys­seifs­kviðu fyrir árs­lok

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Elon Musk með gervigreindarsköpuðum Ódysseifi.
Elon Musk með gervigreindarsköpuðum Ódysseifi.

Auðkýfingurinn Elon Musk hefur ítrekað gagnrýnt leikstjórann Christopher Nolan síðustu mánuði vegna ráðningar hans á hörundsdökkum leikurum og trans manni í Ódysseifskviðu. Nú hefur Musk lýst því yfir að gervigreindararlíkan hans, Grok Imagine, muni ljúka við „sögulega nákvæmari“ aðlögun á Ódysseifskviðu fyrir árslok.

Ódysseifskviða Christophers Nolan hefur verið í bígerð síðustu þrjú ár og verið mikið til umræðu á netinu. Íhaldssamasti kimi netheima hefur bölvað því að aðalpersónur myndarinnar séu ekki grískari en raun ber vitni og að Nolan sé að tikka í box fjölmenningar með leikaravali sínu. 

Musk hefur verið fremstur í flokki þessa hóps og gagnrýnt sérstaklega að hin hörundsdökka Lupita Nyong'o fari með hlutverk Helenu fögru og að Elliot Page leiki hermanninn Sínon. Musk sagði Nolan vera á verðlaunaveiðum með ráðningunum og hafa „glatað heilindum sínum“.

Elliot Page leikur hermanninn Sínon.

Nýjasta útspil auðkýfingsins er að lýsa yfir því að hann muni gera „sögulega nákvæma“ útgáfu af Hómerskviðunni með gervigreindarlíkaninu Grok Imagine.

„Fyrir árslok mun Grok Imagine búa til kvikmynd í fullri lengd upp úr Ódysseifskviðu sem er sögulega nákvæm og sönn list Hómers,“ skrifaði Musk í færslu á X og vísaði í þriggja mínútna klippu af samtali Ódysseifs og dísarinnar Kalypsó sem notandi miðilsins hafði látið gervigreindina búa til.

Í annarri færslu sagðist Musk tilbúinn að fjármagna hundrað milljón dala kvikmynd upp úr kviðunni sem Mel Gibson myndi leikstýra. Ekkert bendir þó til þess að nokkuð slíkt sé í bígerð.

Ramakvein netverja yfir Ódysseifskviðu Christophers Nolan virðist þó hafa haft lítil áhrif á almenna bíógesti og gagnrýnendur. Myndin rakaði inn um 264 milljónum Bandaríkjadala yfir helgina og hefur hlotið mikið lof hjá gagnrýnendum. Nolan hefur líka verið einarður í afstöðu sinni gegn gervigreindinni upp á síðkastið.

„Hugmyndin um að hún [gervigreindin] skipti algjörlega út mannfólki og mennskri sköpun er fyrir mér algjört kjaftæði,“ sagði Nolan í nýlegu viðtali.

Elon Musk Bandaríkin Bíó og sjónvarp Gervigreind X (Twitter)

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