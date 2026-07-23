Lofar nýrri Ódysseifskviðu fyrir árslok Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. júlí 2026 13:13 Elon Musk með gervigreindarsköpuðum Ódysseifi. Auðkýfingurinn Elon Musk hefur ítrekað gagnrýnt leikstjórann Christopher Nolan síðustu mánuði vegna ráðningar hans á hörundsdökkum leikurum og trans manni í Ódysseifskviðu. Nú hefur Musk lýst því yfir að gervigreindararlíkan hans, Grok Imagine, muni ljúka við „sögulega nákvæmari“ aðlögun á Ódysseifskviðu fyrir árslok. Ódysseifskviða Christophers Nolan hefur verið í bígerð síðustu þrjú ár og verið mikið til umræðu á netinu. Íhaldssamasti kimi netheima hefur bölvað því að aðalpersónur myndarinnar séu ekki grískari en raun ber vitni og að Nolan sé að tikka í box fjölmenningar með leikaravali sínu. Musk hefur verið fremstur í flokki þessa hóps og gagnrýnt sérstaklega að hin hörundsdökka Lupita Nyong'o fari með hlutverk Helenu fögru og að Elliot Page leiki hermanninn Sínon. Musk sagði Nolan vera á verðlaunaveiðum með ráðningunum og hafa „glatað heilindum sínum“. Elliot Page leikur hermanninn Sínon. Nýjasta útspil auðkýfingsins er að lýsa yfir því að hann muni gera „sögulega nákvæma“ útgáfu af Hómerskviðunni með gervigreindarlíkaninu Grok Imagine. „Fyrir árslok mun Grok Imagine búa til kvikmynd í fullri lengd upp úr Ódysseifskviðu sem er sögulega nákvæm og sönn list Hómers,“ skrifaði Musk í færslu á X og vísaði í þriggja mínútna klippu af samtali Ódysseifs og dísarinnar Kalypsó sem notandi miðilsins hafði látið gervigreindina búa til. Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026 Í annarri færslu sagðist Musk tilbúinn að fjármagna hundrað milljón dala kvikmynd upp úr kviðunni sem Mel Gibson myndi leikstýra. Ekkert bendir þó til þess að nokkuð slíkt sé í bígerð. Ramakvein netverja yfir Ódysseifskviðu Christophers Nolan virðist þó hafa haft lítil áhrif á almenna bíógesti og gagnrýnendur. Myndin rakaði inn um 264 milljónum Bandaríkjadala yfir helgina og hefur hlotið mikið lof hjá gagnrýnendum. Nolan hefur líka verið einarður í afstöðu sinni gegn gervigreindinni upp á síðkastið. „Hugmyndin um að hún [gervigreindin] skipti algjörlega út mannfólki og mennskri sköpun er fyrir mér algjört kjaftæði,“ sagði Nolan í nýlegu viðtali. Elon Musk Bandaríkin Bíó og sjónvarp Gervigreind X (Twitter) Tengdar fréttir Seinleg heimför sakbitins Ódysseifs The Odyssey eftir Christopher Nolan er epísk þriggja tíma ævintýraferð um Miðjarðarhafið þar sem Ódysseifur tekst á við reiði guðanna og ógnvænleg skrímsli en líka eigin sektarkennd. Sjónarspil, hasar og Hollywood-stjörnur ráða för þó Nolan setji sitt eigið handbragð á söguna með nútímalegri, ögn náttúrulausri og kristinni nálgun. 23. júlí 2026 07:02 Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Framkvæmdastjóri True North segir Ódysseifskviðu frábæra landkynningu og koma Íslandi enn á ný á kortið sem frábæran tökustað. Hápunktur tökutímabilsins hafi verið að sjá 450 Íslendinga hlaupa á eftir stórstjörnunni Matt Damon. 21. júlí 2026 19:30 Mest lesið Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Lífið Seinleg heimför sakbitins Ódysseifs Gagnrýni „La La Höndin“ úr sögunni Lífið Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Lífið Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Lífið Ali G snýr aftur Bíó og sjónvarp Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Lífið Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið Lífið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Lífið Myndaveisla: Götubitinn í Hljómskálagarðinum Lífið samstarf Fleiri fréttir Musk ætlar að gera eigin Ódysseifskviðu með gervigreind Ali G snýr aftur Rýnt í stikluna: Smekkfull stikla af ofurhetjum Óskarsverðlaunahafinn Brenda Fricker látin Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Brjálaðar boltamömmur berjast Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar James Burrows látinn Laufey Lín er mætt til Springfield Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Sjá meira