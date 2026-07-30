Útför tónlistarmannsins Magnúsar Þórs Jónssonar, betur þekktur sem Megas, fer fram í dag frá Hallgrímskirkju klukkan 15. Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir jarðsyngur Megas og sýnt er frá athöfninni í beinu streymi.
Megas lést á hjúkrunarheimilinu Grund þann 6. júlí síðastliðinn, 81 árs gamall. Hann var einn áhrifamesti tónlistar- og kvæðamaður íslensks samtíma og hafði ómæld áhrif á íslenska tungu, dægurmenningu og tónlist.
Á viðburðarríkum ferli mörkuðu lög hans á borð við „Tvær stjörnur“, „Fatlafól“, „Lengi skal manninn reyna“, „Reykjavíkurnætur“ og „Spáðu í mig“ djúp spor í tónlistarsögunni og lifa áfram með þjóðinni.
Fjöldi tónlistarmanna kemur fram í jarðarför Megasar í Hallgrímskirkju, má þar nefna Ragnar Kjartansson, Möggu Stínu, Ólöfu Arnalds og Davíð Þór Jónsson.
Hér að neðan má fylgjast með beinu streymi frá útför hans:
Þjóðin veit varla hvernig hún á að vera nú þegar Magnús Þór Jónsson – betur þekktur sem tónlistarmaðurinn Megas – er allur. Enda hvernig bera menn sig að við það að kveðja mann sem var „Enfant terrible“ í íslenskum menningarheimi?